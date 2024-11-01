¿American History X es pro fascismo?  

Este vídeo sostiene que American History X no es pro-fascista, sino una crítica clara al neonazismo. Explica que la película muestra cómo estos discursos seducen a jóvenes vulnerables, pero también cómo destruyen vidas, familias y comunidades. La estética fascista se usa para incomodar, no para glorificar. El arco de Derek (radicalización, violencia, desmontaje de sus creencias en prisión y tragedia final) funciona como advertencia. El odio siempre se vuelve contra quienes lo alimentan.