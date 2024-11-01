edición general
¿American History X es pro fascismo?  

Este vídeo sostiene que American History X no es pro-fascista, sino una crítica clara al neonazismo. Explica que la película muestra cómo estos discursos seducen a jóvenes vulnerables, pero también cómo destruyen vidas, familias y comunidades. La estética fascista se usa para incomodar, no para glorificar. El arco de Derek (radicalización, violencia, desmontaje de sus creencias en prisión y tragedia final) funciona como advertencia. El odio siempre se vuelve contra quienes lo alimentan.

Torrezzno #1 Torrezzno *
¿De verdad hay que preguntar eso? ¿Hay que explicar hasta las peliculas? Maldita gen Z

La enseñanza moral de la pelicula es que la violencia, el racismo etc engendra violencia y racismo. Un ciclo de destrucción.
MellamoMulo #5 MellamoMulo
#1 de verdad crees que no hace falta porque para tí y para mí esta claro el mensaje de la película? De verdad crees que ya no tenemos que preocuparnos por la apropiación cultural ni de la confusión reinante? De verdad crees que solo la generación Z es la que se traga argumentos reduccionistas y teledirigidos?
A ver, este vídeo no le va a cambiar la vida a nadie, es solo un ejemplo más. Hay cientos de películas, libros, música, etc de la que ciertos sectores hacen su enseña o emblema y cuyo mensaje es directamente lo contrario. Entiendo que te la sude o que estés por encima de ese tipo de confusiones, pero hay muchísima gente que no lo tiene tan claro, y no son Gen Z exclusivamente
Torrezzno #8 Torrezzno *
#5 Entonces no es un problema cultural, es un problema educativo. Si la gente no es capaz ni de interpretar una pelicula ¿como van a interpretar un texto complejo? En vez de centrarse en esteriles batallas culturales (que es a su vez una invención anglosajona) se deberia reconducír los esfuerzos hacia una educación que forme personas solventes.
Aluflipas #10 Aluflipas
#6 #1 Respondiendo a la pregunta: Sí
¿Porqué os creéis que el Fe0 de la Filmoteca maldita ha hecho este video?
Precisamente porque los fachas la están reinterpretando.

cc #5
craigvalen #6 craigvalen
#1 Venía a decir lo mismo... que con ver la película bastaría para responder esa pregunta.
Nihil_1337 #7 Nihil_1337
#1 En el guion original Derek se rapaba la cabeza de nuevo al final y volvia a las andadas. Mucho más oscuro y realista que el que decidió Norton.
Cabre13 #11 Cabre13
#1 Ok, pero te aseguro que yo he conocido a al menos un neonazi al que le gustaba la película por que en ella veía cosas con las que se sentía identificado. Le daba igual el mensaje final de la película, lo que le molaba era ver a neonazis siendo molones en pantalla.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Bueno, Torrente es una parodia y muchos de VOX lo toman como ejemplo.
WcPC #2 WcPC
Para un gilipollas puede ser, como para entender la mente de un capullo.
Para un ser humano normal no.
suppiluliuma #9 suppiluliuma
No. Y esto ha sido el capítulo de hoy de "Respuestas fáciles a preguntas estúpidas". No se pierdan la edición de mañana, con la pregunta: "¿Es buena idea insertar el pene en una picadora de carne?"
banense #3 banense
Idiocracia mode on
