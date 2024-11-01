¿American History X es pro fascismo?  

Este vídeo sostiene que American History X no es pro-fascista, sino una crítica clara al neonazismo. Explica que la película muestra cómo estos discursos seducen a jóvenes vulnerables, pero también cómo destruyen vidas, familias y comunidades. La estética fascista se usa para incomodar, no para glorificar. El arco de Derek (radicalización, violencia, desmontaje de sus creencias en prisión y tragedia final) funciona como advertencia. El odio siempre se vuelve contra quienes lo alimentan.
La enseñanza moral de la pelicula es que la violencia, el racismo etc engendra violencia y racismo. Un ciclo de destrucción.
A ver, este vídeo no le va a cambiar la vida a nadie, es solo un ejemplo más. Hay cientos de películas, libros, música, etc de la que ciertos sectores hacen su enseña o emblema y cuyo mensaje es directamente lo contrario. Entiendo que te la sude o que estés por encima de ese tipo de confusiones, pero hay muchísima gente que no lo tiene tan claro, y no son Gen Z exclusivamente
¿Porqué os creéis que el Fe0 de la Filmoteca maldita ha hecho este video?
Precisamente porque los fachas la están reinterpretando.
