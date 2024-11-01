edición general
5 meneos
63 clics
Un hombre que llevaba desaparecido y dado muerto desde hace 17 años, es encontrado con vida en una tienda de campaña

Un hombre que llevaba desaparecido y dado muerto desde hace 17 años, es encontrado con vida en una tienda de campaña

Una historia de película. Un hombre llevaba 17 años desaparecido y declarado muerto oficialmente en 2013 fue localizado por los guardabosques durante una inspección rutinaria en una zona montañosa de difícil acceso. El hecho ocurrió en el Parque Nacional de Pirin, en Bulgaria, Rosen Banenski, director del parque, explicó a la cadena pública BNT que los guardabosques detectaron una tienda de campaña situada en un área completamente alejada de senderos y refugios. Al acercarse, encontraron a un hombre que reaccionó de manera agresiva...

| etiquetas: aislamiento voluntario , desaparecido , dado por muerto , tienda campaña
4 1 0 K 66 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 66 actualidad
#4 TusT
La sociedad te castiga por alejarte de la sociedad
1 K 21
#1 Pixmac
Tiene suerte que la multa no tenga en cuenta el tiempo que ha podido pasar en la zona prohibida. Puede que hasta la prohibición y lo recóndito del lugar le llevara a ese lugar esperando no encontrarse a nadie.
0 K 19
#2 BoardMaster
#1 Como un parquímetro pero a lo bestia.
0 K 7
#3 Visca *
¿Con una ruptura del contrato social tan firme, es de verdad justo multar a este hombre? ¿Porque debe regirse por unas normas de una sociedad por la que ha hecho tanto para cortar lazos?

La respuesta facil es cambiar el delito a "asesinato" o "exceso de velocidad". Pero uno es una cuestión de derecho natural y no positivo como con el caso de la acampada, y con el otro si ocurre en un terreno mantenido y en uso por parte de esa sociedad. ¿El medio natural acaso tiene dueño? Si se ha asilvestrado, vive como un animal, y se le multa ¿acaso habría que pasarle cuentas a los ciervos del lugar también?

Personalmente, pongo en duda la ética de multar a este hombre.

PD: son las 2AM y se me nota :roll:
0 K 6
WcPC #5 WcPC *
#3 La multa es un método de la sociedad para forzar a las personas a comportarse como considera la sociedad que es la manera "correcta"...
Puedo simpatizar con la idea de que lo dejen en paz ya que él quería que lo dejaran en paz, pero no existe ninguna duda ética, las multas están precisamente para eso.
Podrías decir que todas las multas son no éticas, pero esta no es menos ética que el resto.
Aquí no son las 2, pero las 8 am si xD
0 K 10
#6 Tunguska08Chelyabinsk13
#3 Está declarado muerto, que tengan suerte con eso de cobrarle la multa.
0 K 17

menéame