Un hombre que llevaba desaparecido y dado muerto desde hace 17 años, es encontrado con vida en una tienda de campaña

Una historia de película. Un hombre llevaba 17 años desaparecido y declarado muerto oficialmente en 2013 fue localizado por los guardabosques durante una inspección rutinaria en una zona montañosa de difícil acceso. El hecho ocurrió en el Parque Nacional de Pirin, en Bulgaria, Rosen Banenski, director del parque, explicó a la cadena pública BNT que los guardabosques detectaron una tienda de campaña situada en un área completamente alejada de senderos y refugios. Al acercarse, encontraron a un hombre que reaccionó de manera agresiva...