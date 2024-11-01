edición general
12 meneos
12 clics
Francesca Albanese: “Las democracias liberales se dirigen hacia el modelo israelí, con vigilancia, control y exclusión"

Francesca Albanese: “Las democracias liberales se dirigen hacia el modelo israelí, con vigilancia, control y exclusión"

"hay un sistema de intereses financieros, económicos y de tecnología militar que hacen de Israel algo muy valioso, no solo para la economía mundial, sino para un modelo económico en auge impulsado por la seguridad. Estamos viviendo un proceso progresivo de israelización del espacio público, porque Israel representa un modelo para las democracias liberales..."

| etiquetas: libros , ensayo , israel , palestina , gaza , genocidio
10 2 0 K 126 cultura
3 comentarios
10 2 0 K 126 cultura
wata #2 wata
Está mujer es una muestra de valentía y coherencia.
2 K 35
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"... un modelo de democracia donde unos pocos pueden votar, sí, pero la mayoría no solo no vota, sino que está privada de derechos. Y este es también el modelo de democracia hacia el que se dirigen las democracias liberales, en las que hay pobres, migrantes, comunidades desposeídas que forman parte de nuestras democracias pero que no pueden disfrutar de esos derechos. Vivimos en un sistema gobernado por intereses financieros y capitalistas que dominan a los Estados y determinan nuestras vidas. Formamos parte de ello, Israel es parte de ello, el imperialismo estadounidense, nosotros en Europa también..."
0 K 11
ostiayajoder #3 ostiayajoder
Las democracias liberales se dirigen a la desaparicion por las nuevas oligocracias y autocracias en las q derivan las democracias iliberales q empeza.os a sufrir en el.mundo.

Estando donde estamos hoy no entiendo, sinceramente, este articulo.

Las democracias liberales, hoy en dia, se dirigen a dictaduras.
0 K 9

menéame