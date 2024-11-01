edición general
Agreden al árbitro alemán que pidió matrimonio a su novio en un partido de la Bundesliga

El árbitro alemán Pascal Kaiser, que pidió matrimonio a su novio ante más de 40.000 personas en el partido de la Bundesliga hace una semana, ha sido agredido físicamente este fin de semana por tres hombres que han accedido al jardín de su domicilio. El joven atribuye esta agresión a lo ocurrido en el campo.

DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
¿Que más le da a la gente con quién quieres compartir tu vida?
Edheo #5 Edheo
#1 Debería darles igual... pero vivimos tiempos donde... no, algunos piensan que "su opinión" debe imponerse por las bravas.
Pero nada... que dicen que "estamos polarizados"....

Como dice ojete calor... extremismo mal... ni homófobo, ni homosexual.
Skiner #24 Skiner
#5 es equiparable vamos :troll:
Edheo #26 Edheo
#24 Por lo visto, para los que nos cuentan que "nos polarizamos", así es.... lo mismo, pero extremos opuestos
Skiner #27 Skiner *
#26 No lo veo...
Unos sólo quieren amor => otros odio y destrucción.
No se como eso son extremos opuestos
Edheo #28 Edheo
#27 Por lo visto, el sarcasmo, sigue siendo "muy difícil de entender".
Aún así, para algunos.... no es sarcasmo... nos polarizamos, nos cuentan, porque mientras unos amenazan a conciudadanos, por no compartir opinión.... por lo visto, ante la pasividad judicial hacia esos matones y sus "chiquilladas", el mero hecho de que "nos moleste"... nos convierte en el extremo opuesto, que también está polarizado.
Skiner #29 Skiner
#28 si haces sarcasmo acompañalo de =>:troll: xD :clap: :-D algo que lo identifique no es tan complicado.
Edheo #30 Edheo
#29 con sólo leerlo... es más que obvio
Mentar a ojete calor, es sarcasmo puro
Skiner #32 Skiner *
#30 Ya se la broma de ojete calor...
Pero algunos lectores no lo conocen y ven tus palabras con asombro porque parecen sandeces. :troll:
Edheo #33 Edheo
#32 no sería mala estrategia... hacerme pasar por facha, para que vean las sandeces que dicen
gringogo #8 gringogo
#1 Está claro que sí le da a la gente, dado que se ha producido una agresión a raíz de ello. Si lo que intentas es decirle a la víctima que más le valdría haberse estado callado, pues es una puta vergüenza por tu parte. Una agresión anunciada. Siendo el fútbol "espacio seguro" para la homofobia y el racismo, cualquier manifestación contraria a estos es recibida como un ataque. No se trata de lo que haces si no también de dónde lo haces. En un caladero de fascistas. Esto va mucho más allá de "meterse en la vida de los demás", no lo simplifiques.
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#8 uhmmm que giro le has dado no?
2 K 24
gringogo #20 gringogo
#9 No, ninguno, solo digo que tu mensaje puede tener varias lecturas y que ninguna de ellas refleja realmente el quid del asunto. No digo que sea tu intención, pero esto va más allá de "que cada uno haga lo que quiera". No son cotilleos ni intromisión, le han agredido en su domicilio.
DayOfTheTentacle #37 DayOfTheTentacle
#20 uhmm pues mi intención era la de que no entiendo pq la gente se enfada porque otro se enamore o acueste con quién quiera...
0 K 11
#11 Troll_hunter
#1 Estarían celosos
triste_realidad #13 triste_realidad *
#1 Home, una cosa es con quien quieres compartir la vida.
Otra es hacerlo delante de todo el mundo, niños incluidos. Que puede amariconarme a los niños joder!

Yo la verdad es que ese nivel de violencia creo que tiene que venir dado porqué son homosexuales reprimidos y se odian a ellos mismos por ser 'maricones'... Y por eso le pegan a los demás, no se si para convencer de que no lo son o para intentar convencerse a si mismos.
Porque si no, no se ya...
#17 JoseLuis80
#13 No. El odio está generado por los partidos y las religiones que dicen que si se permite a los homosexuales existir, pronto nuestros niños serán maricones.
Los han convertido en una diana, en un objetivo contra el que disparar el odio y un enemigo fácil de identificar y señalar para que no se hable de otros problemas más grandes.

No soy gays pegando a gays, son los poderosos convirtiendo a minorías en un blanco fácil. Algo que el ser humano ha hecho siempre.
triste_realidad #19 triste_realidad
#17 El odio lo generan partidos y religiones (entre otros), incluso entre algunos gays, que a veces intentan ser los mas antiguas para 'demostrar' o 'demostrarse' que no lo son.
Hay bastantes casos de odiadores de lo homo en público, que han sido descubiertos andolo en lo privado.
Quién puede olvidarse de Nicky Crane.... Nazi que acabo admitiendo públicamente que era gay antes de morir de VIH  media
Skiner #23 Skiner
#19 Imagina lo zumbado que estaba este tipo.
#16 Cincocuatrotres
#1 salvo si es Iker Jiménez y le ves en la tele, eso es pecado
Skiner #22 Skiner *
#1 A nadie le interesa, no he entendido nunca los alardes de peticiones delante de multitudes cuando sólo le interesa a la pareja en cuestión sea quien sea.
Eso no quita que siempre hay gentuza intolerante que todo le molesta.
Y si tienes el combo árbitro y maricon pues sumas muchos puntos para que quieran zurrarte :troll:
Catapulta #31 Catapulta
#1 Le importa al mismo que en el altercado del tenis en Marruecos dijo que por como son viven en un atraso y son mierda de gente. Es irónico que los que son morofobos y van de civilizados luego son los incívicos que detestan a los homosexuales siendo la mugre de nuestros países.
DayOfTheTentacle #38 DayOfTheTentacle
#31 no se que quieres decir
Mark_ #36 Mark_ *
#1 mientras tu libertad para compartir tu vida con uno u otra siga siendo una decisión política que depende de lo que se vote si, es importante que estos gestos se sigan dando.

Ojalá algún día no hagan falta, pero esa paliza viene a decir que hay mucho por trabajar todavía.

Edit: entiendo que es sarcasmo. Mi respuesta es solo aclaratoria.
DayOfTheTentacle #39 DayOfTheTentacle
#36 me refiero a pq molesta a la gente con quién se acueste o case otro?
powernergia #3 powernergia
El fascismo avanza, la historia se repite.
Chinchorro #2 Chinchorro
El fumbo reuniendo como siempre a lo mejorcito de cada casa.
hazardum #6 hazardum
Hay que ser una mierda de persona aparte de criminal, para ir 3 personas a pegar a otra, solo por tener una orientación sexual en concreto.

Personalmente me pone muy enfermo este tipo de intolerancia sobre la libertad de las personas.
7 K 78
ombresaco #7 ombresaco
#6 ... en nombre de la libertad
triste_realidad #15 triste_realidad
#6 Eso pensaba yo. Para los estándares de estos machotes, no es de maricones ir 3 a por 1?
kwisatz_haderach #34 kwisatz_haderach *
#21 lee a #12, y cómprate un lotería por si acaso, .... pero que tio este... sabes que te han acusado de robar 5/6.000€, te has mudado para que no te encuentren (que por cierto, vaya mierda la policía alemana xD,) pero ¿trabajas cara al publico de arbitro en partidos de primera división?, en serio, que el tio pasara controles de seguridad a diario y lo tendrían fichadisimo, pero parece que el fiscal no habia pedido "la orden de búsqueda y detención" por que el delito no lo…   » ver todo el comentario
0 K 12
Battlestar #21 Battlestar
" El joven atribuye esta agresión a lo ocurrido en el campo." Lo cual no implica que se deba a eso.
1 K 23
#4 chocoleches
Malditos solteros supremacistas
Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
Es una pena que las buenas personas y ciudadanos normales no practican la violencia por sistema y no están acostumbrados a desplegarla cuando hace falta.
Porque la gentuza no tiene ningún reparo en hacerlo.
Habría sido una bonita sorpresa que en un caso como este el susodicho árbitro fuera también experto en MMA y les hubiera destrozado los huesos a estos tres mierdas.
triste_realidad #18 triste_realidad
#10 había un vídeo mu bueno (que no soy capaz de encontrar) de un par de dragqueens o trans (no recuerdo bien) dándole a 3 borrachos fachosillos que les habían increpado. Creo que por UK o por ahi
#25 Toponotomalasuerte
Asco de occidente. O se empieza a parar a esta gentuza nazi o lo vamos a pagar caro.
Brill #35 Brill
No hace falta día del orgullo gay, qué va, si lo tienen hasta mejor que nosotros...

/S
