Agreden al árbitro alemán que pidió matrimonio a su novio en un partido de la Bundesliga

El árbitro alemán Pascal Kaiser, que pidió matrimonio a su novio ante más de 40.000 personas en el partido de la Bundesliga hace una semana, ha sido agredido físicamente este fin de semana por tres hombres que han accedido al jardín de su domicilio. El joven atribuye esta agresión a lo ocurrido en el campo.
Pero nada... que dicen que "estamos polarizados"....
Como dice ojete calor... extremismo mal... ni homófobo, ni homosexual.
Unos sólo quieren amor => otros odio y destrucción.
No se como eso son extremos opuestos
Aún así, para algunos.... no es sarcasmo... nos polarizamos, nos cuentan, porque mientras unos amenazan a conciudadanos, por no compartir opinión.... por lo visto, ante la pasividad judicial hacia esos matones y sus "chiquilladas", el mero hecho de que "nos moleste"... nos convierte en el extremo opuesto, que también está polarizado.
Mentar a ojete calor, es sarcasmo puro
Pero algunos lectores no lo conocen y ven tus palabras con asombro porque parecen sandeces.
Otra es hacerlo delante de todo el mundo, niños incluidos. Que puede amariconarme a los niños joder!
Yo la verdad es que ese nivel de violencia creo que tiene que venir dado porqué son homosexuales reprimidos y se odian a ellos mismos por ser 'maricones'... Y por eso le pegan a los demás, no se si para convencer de que no lo son o para intentar convencerse a si mismos.
Porque si no, no se ya...
Los han convertido en una diana, en un objetivo contra el que disparar el odio y un enemigo fácil de identificar y señalar para que no se hable de otros problemas más grandes.
No soy gays pegando a gays, son los poderosos convirtiendo a minorías en un blanco fácil. Algo que el ser humano ha hecho siempre.
Hay bastantes casos de odiadores de lo homo en público, que han sido descubiertos andolo en lo privado.
Quién puede olvidarse de Nicky Crane.... Nazi que acabo admitiendo públicamente que era gay antes de morir de VIH
Eso no quita que siempre hay gentuza intolerante que todo le molesta.
Y si tienes el combo árbitro y maricon pues sumas muchos puntos para que quieran zurrarte
Ojalá algún día no hagan falta, pero esa paliza viene a decir que hay mucho por trabajar todavía.
Edit: entiendo que es sarcasmo. Mi respuesta es solo aclaratoria.
Personalmente me pone muy enfermo este tipo de intolerancia sobre la libertad de las personas.
¿Relacionada?
Porque la gentuza no tiene ningún reparo en hacerlo.
Habría sido una bonita sorpresa que en un caso como este el susodicho árbitro fuera también experto en MMA y les hubiera destrozado los huesos a estos tres mierdas.
/S