El fin del «refugio» privado: las aseguradoras de salud ejecutan subidas de hasta el 20% y rechazan renovaciones por «siniestralidad»

El modelo de "seguro a 30€" ha muerto. Tras años lucrándose con el desvío de pacientes, las aseguradoras aplican ahora subidas de dos dígitos y "limpian" sus carteras de clientes no rentables. Si tienes más de 60 años o una enfermedad crónica, ya no les interesas: el sector está usando la letra pequeña para devolverte a la pública tras haber cobrado tus primas durante décadas. El negocio era ese: cobrarte mientras estabas sano.

ipanies #4 ipanies
Me cago en los muertos de todos aquellos que están jodiendo lo único que hace sentirse orgulloso de verdad a un Español. Traidores hijos de la grandísima puta!!!!
pitercio #2 pitercio
Pues nada, ahí lo tienes. La Internacional fascista debe ver tan cerca la llegada de los más suyos que ya no temen arreglos.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
No eres paciente, eres cliente
WcPC #1 WcPC
A peor el sistema público mayores los precios privados...
Y si no existe un sistema público es la selva.
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#1 No será porque no se avisó, pero hay un sector de la sociedad impermeable a los datos y más propenso a creerse los bulos.
Kasterot #5 Kasterot
www.20minutos.es/noticia/5139023/0/tiktoker-embarazada-descubre-que-su

Ahora sí que sí la
influencer Laura (Keto con Laura) se quedará ojiplatica por que sus 30€ que no le cubrían gastos de embarazo, ahora subirán hasta dos ceros.
GeneWilder #6 GeneWilder
La sanidad privada con cuotas para ricos y la pública convertida en un servicio meramente asistencial. El Tercer Mundo ya está aquí.
#8 Galton
Luigi... we need you!
