El fin del «refugio» privado: las aseguradoras de salud ejecutan subidas de hasta el 20% y rechazan renovaciones por «siniestralidad»

El modelo de "seguro a 30€" ha muerto. Tras años lucrándose con el desvío de pacientes, las aseguradoras aplican ahora subidas de dos dígitos y "limpian" sus carteras de clientes no rentables. Si tienes más de 60 años o una enfermedad crónica, ya no les interesas: el sector está usando la letra pequeña para devolverte a la pública tras haber cobrado tus primas durante décadas. El negocio era ese: cobrarte mientras estabas sano.