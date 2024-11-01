·
·
El maravilloso comentario de Rufián al ser increpado en la calle: "Estáis en primero de Vito, ¿eh?"
Ya conocemos desde hace tiempo el camino elegido por Gabriel Rufián para tratar con los agitadores mediáticos de la ultraderecha que se dedican a perseguir a políticos de izquierdas por las calles:...
rufián
ultraderecha
actualidad
#1
Leclercia_adecarboxylata
Todo lo que hace Rufián es maravilloso, épico, bestial y con capacidad para incendiar Twitter.
3
K
65
#2
Mountains
*
#1
Su capacidad de hacer rabiar a los "Regres" es brutal
"Regre" puede referirse al acto de volver (regresar), a un retroceso o involución (regresión), o ser una forma coloquial y despectiva en España para una persona de ideología muy conservadora.
1
K
37
#3
comadrejo
#2
Yo los llamo regretoneros.
0
K
12
#6
nexus5
#3
Que tal Re-grito-neros...
0
K
10
#8
Graffin
#3
Regrasados
0
K
9
#4
sotillo
#2
Un lelo
0
K
11
#7
Leon_Bocanegra
#1
hombre, si te ponen el balón botando en la linea de gol, difícil es fallarlo.
0
K
10
#5
Suleiman
Sol hace falta verlos, entre todos no llegan a la neurona. Repiten eslóganes sin tener ni puta idea de lo que dicen.
0
K
13
