edición general
18 meneos
288 clics
El maravilloso comentario de Rufián al ser increpado en la calle: "Estáis en primero de Vito, ¿eh?"

El maravilloso comentario de Rufián al ser increpado en la calle: "Estáis en primero de Vito, ¿eh?"

Ya conocemos desde hace tiempo el camino elegido por Gabriel Rufián para tratar con los agitadores mediáticos de la ultraderecha que se dedican a perseguir a políticos de izquierdas por las calles:...

| etiquetas: rufián , ultraderecha
15 3 3 K 96 actualidad
8 comentarios
15 3 3 K 96 actualidad
#1 Leclercia_adecarboxylata
Todo lo que hace Rufián es maravilloso, épico, bestial y con capacidad para incendiar Twitter.
3 K 65
Mountains #2 Mountains *
#1 Su capacidad de hacer rabiar a los "Regres" es brutal


"Regre" puede referirse al acto de volver (regresar), a un retroceso o involución (regresión), o ser una forma coloquial y despectiva en España para una persona de ideología muy conservadora.
1 K 37
comadrejo #3 comadrejo
#2 Yo los llamo regretoneros. :troll:
0 K 12
#6 nexus5
#3 Que tal Re-grito-neros...
0 K 10
Graffin #8 Graffin
#3 Regrasados
0 K 9
sotillo #4 sotillo
#2 Un lelo
0 K 11
#7 Leon_Bocanegra
#1 hombre, si te ponen el balón botando en la linea de gol, difícil es fallarlo.
0 K 10
#5 Suleiman
Sol hace falta verlos, entre todos no llegan a la neurona. Repiten eslóganes sin tener ni puta idea de lo que dicen.
0 K 13

menéame