Comida estadounidense que no se puede vender legalmente en Europa [ENG]  

En un intento de explicar por qué unos 77 millones de estadounidenses votaron por el hombre más tonto del mundo para ser su presidente por segunda vez, ¡estoy absolutamente encantado de presentarles la lista ampliada de alimentos estadounidenses que no se pueden vender legalmente en Europa!
| etiquetas: comida , estadounidense , prohibida , europa , pollo enlatado
Es como ver un accidente, una incesante sucesión de desempaquetar cosas de bolsas y finalizarlo con una barra de mantequilla y "queso" rallao.
El otro día vi la delicatesen de pollo con salsa de Cocacola (tiene que ser light )
Es todo un sinsentido. Son como niños a los que dejan un día solos en casa y experimentan y sale mal.
Una de las cuentas que sigo cuando pica cebolla con una habilidad cuestionable lo hace con gafas de buceo (y no modo risa lo hace por seguridad)
Edit: os voy a joder la tarde voy a buscar a la señora esa y la pongo.
Porque no es la solución!!!
Na en enserio, engancha mucho por no dar crédito a lo que hacen. Y los comentarios...
El resto del mundo: que puta mierda.
EEUU: no entiendo porque te dicen eso.
Haz una foto a una receta!
Tengo en lista cosas pendientes, pero si me la pasas la hago en un futuro incierto
De todas modos, como soy un cabron ahora te pongo si lo encuentro un caso aún más grave.... Que es una madre de UK.
Su "comida" apenas califica como pienso para personas.
Y casi todo es importado, desde recetas hasta ingredientes.
Y lo empeoran.
Para que se vea bien esto del urbanismo: en esta imagen está marcado en rojo la zona definida R1 de Eugene (Oregon).
Estoy seguro que para su máximo lider del país condenado a 35 cargos por corrupción y violación y a la espera de cargos por pedofilia es la mejor comida de todo el planeta en toda la historia jamás conocida del universo, maravillosa.