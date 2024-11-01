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Comida estadounidense que no se puede vender legalmente en Europa [ENG]

Comida estadounidense que no se puede vender legalmente en Europa [ENG]  

En un intento de explicar por qué unos 77 millones de estadounidenses votaron por el hombre más tonto del mundo para ser su presidente por segunda vez, ¡estoy absolutamente encantado de presentarles la lista ampliada de alimentos estadounidenses que no se pueden vender legalmente en Europa!

| etiquetas: comida , estadounidense , prohibida , europa , pollo enlatado
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23 comentarios
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Comentarios destacados:      
Dakaira #2 Dakaira *
Uno de mis peores pecados es ver videos de madres estadounidenses "cocinando"...

Es como ver un accidente, una incesante sucesión de desempaquetar cosas de bolsas y finalizarlo con una barra de mantequilla y "queso" rallao.

El otro día vi la delicatesen de pollo con salsa de Cocacola (tiene que ser light xD )
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Gry #4 Gry
#2 a mí me dió por hace un arroz de un libro de recetas que venía con una olla programable de marca estadounidense... salió una cosa horrible completamente incomestible.
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Dakaira #12 Dakaira *
#4 estos ojos vieron cosas! Me lo creo perfectamente.

Es todo un sinsentido. Son como niños a los que dejan un día solos en casa y experimentan y sale mal.

Una de las cuentas que sigo cuando pica cebolla con una habilidad cuestionable lo hace con gafas de buceo (y no modo risa lo hace por seguridad)

Edit: os voy a joder la tarde xD voy a buscar a la señora esa y la pongo.
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Sacronte #5 Sacronte
#2 Es que es todo una marranada terrible y tóxica, vaya mierda de sociedad tienen en todos los putos aspectos.
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Ah_no_nimo #8 Ah_no_nimo
#2 Cocinan como si tuviesen sanidad publica
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Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#2 pensé que era el único degenerado que veía eso xD
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Dakaira #16 Dakaira
#13 es para desintoxicarse de las páginas roñas esas que ves? :hug:

Porque no es la solución!!!

Na en enserio, engancha mucho por no dar crédito a lo que hacen. Y los comentarios...
El resto del mundo: que puta mierda.
EEUU: no entiendo porque te dicen eso.
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arcangel2p #14 arcangel2p
#2 tengo pendiente hacer alguna receta de este libro que compré :-D  media
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Dakaira #19 Dakaira
#14 es tuyo de verdad?
Haz una foto a una receta!

Tengo en lista cosas pendientes, pero si me la pasas la hago en un futuro incierto xD
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#20 silzul *
#2 Se te a olvidado el uso de bandejas de aluminio y el uso del horno para que la "comida" se convierta en una algamasa digna de formar parte de la cimentación de un edificio.

De todas modos, como soy un cabron ahora te pongo si lo encuentro un caso aún más grave.... Que es una madre de UK.
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Dakaira #21 Dakaira
#20 y servida en bandeja de cárcel.
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themarquesito #23 themarquesito
#2 Intenta conseguir un ejemplar de un libro de cocina estadounidense considerado como el libro de cocina más triste del mundo: Microwave cooking for one. Estoy seguro de que te reirías.
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#7 elyari
El pollo enlatado de verlo dan arcadas
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azathothruna #1 azathothruna
En esto se ve que los gringos son dignos hijos de los piratas.
Su "comida" apenas califica como pienso para personas.
Y casi todo es importado, desde recetas hasta ingredientes.
Y lo empeoran.
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pitercio #17 pitercio
No sale y requiere un capítulo especial lo que entienden en EEUU por "queso". Es básicamente un rango de texturas desde el viscoso al pastoso, de color amarillo mortecino al naranja fluorescente, sin duda derivado de algún adhesivo gomoso. No contiene ningún ingrediente que haya estado vivo y es irrelevante si lo calientas, pero si lo quemas sale tufo a neumático.
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Meneador_Compulsivo #10 Meneador_Compulsivo *
Solo quiero decir que los Froot Loops que se venden en España son un fraude, timo, estafa, tangazo, milonga, es de mala gente burlarse así de la gente que quiere su dosis mensual de azúcar, emosido engañado. :ffu:
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themarquesito #9 themarquesito
Una de las razones por las que en EE.UU es difícil encontrar pan en condiciones es su urbanismo: con desmesuradas extensiones de terreno calificadas como R1 (residencial unifamiliar), el ir a comprar el pan cada día a la panadería que está a un par de minutos a pie no es posible. En las zonas R1 sólo se puede construir vivienda unifamiliar y algún colegio, pero nada de usos comerciales. Así pues, el pan se compra en su versión de molde ya que uno hace una compra grande cada dos semanas en el Costco, Publix, Walmart, Albertsons o lo que sea.
Para que se vea bien esto del urbanismo: en esta imagen está marcado en rojo la zona definida R1 de Eugene (Oregon).  media
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arcangel2p #22 arcangel2p
#9 eso es una partida al simcity con drojas
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Herrerii #18 Herrerii
Eres lo que comes
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AlienRoja #15 AlienRoja
¡Así están de zumbados! Después de ver lo que come esta gente, no me extraña nada que hayan elegido como presidente a un retrasado mental.
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#3 Bravok1 *
Su nivel culinario y de cultura culinaria está parejo a su nivel intelectual parece.
Estoy seguro que para su máximo lider del país condenado a 35 cargos por corrupción y violación y a la espera de cargos por pedofilia es la mejor comida de todo el planeta en toda la historia jamás conocida del universo, maravillosa.
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johel #6 johel *
#3 Recuerda que hablas de un tipo que en el despacho oval ha puesto un boton de cocacola... DOS VECES.
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#11 Bravok1
#6 Si, lo recuerdo lo recuerdo...
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menéame