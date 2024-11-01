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El TSJ valenciano decide no imputar a Mazón y devuelve la causa de la dana a la jueza

El TSJ valenciano decide no imputar a Mazón y devuelve la causa de la dana a la jueza

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) descarta que haya indicios suficientes contra Carlos Mazón y devuelve la causa de la dana a la jueza instructora de Catarroja, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, para que prosiga su investigación.

| etiquetas: mazón , dana , tsjcv
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Supercinexin #3 Supercinexin
El TSJ no va a hacer una mierda contra Mazón. Y además, es que Mazón no es culpable de nada más de que ser un inútil y un gilipollas. Es como decir que Aznar es responsable del desastre del Prestige, por más náuseas que nos dé el personaje, su cargo político no incluye tomar decisiones en emergencias, para eso hay otros funcionarios, Salomé Pradas en éste caso, que son los que tienen que pagar duramente con condenas penales, no el Presi.

Es triste, a muchos les dolerá,.pero básicamente es así.
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Pepepaco #7 Pepepaco
És lamentable, pero era de esperar.
Por una parte es mejor que el TSJ-CV no lo juzgue, hubiera acabado saliendo a hombros de los magistrados entre aplausos. Por otra parte la responsabilidad de Mazón en las muertes de la DANA es política, pero dificilmente puede ser jurídica. Había una responsable de la getión de las emergencias que era Salomé Pradas, que ella fuera una inútil incapaza de hacer algo por su cuenta sin contar con el placet de su jefe no es imputable a Mazón. Lo único que se puede imputar a este es haber elegido una inútil como ella, pero eso no es delito (aunque quizás debería serlo).
3 K 38
Rogue #6 Rogue
A ver quién tiene huevos de ponerle el cascabel al gato de derechas.
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DabbaDoo #1 DabbaDoo
*No se podía saber* :roll:
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Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
Qué putísimo asco de justicia tenemos.
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ansiet #2 ansiet
Estaba claro son "de los suyos".
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xvision #5 xvision
El que pueda hacer, que siga haciendo
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oceanon3d #9 oceanon3d *
**8 "Recordemos, una vez más, que la Fiscalía es un órgano jerarquizado, que OBEDECE las órdenes del Fiscal General"

Bulo del día del de siempre.

La instruccion de la juez fue encaminada acertadamente a que fuera del organigrama de competencias definida por la ley autonómica se superponía la jerarquía (legal) de Mazon como jefe máximo y este ordeno por canales internos no enviar el mensaje de alerta. Y todoa la instrucción apunta a ellos.

Llegado a este punto el TSJM; con varios jueces ex altos cargos del gobierno del PP valenciano y hasta ex diputados del PP nacional ... el chiste se cuenta solo.
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#11 Martillo_de_Herejes
Mazón es un mierdento impresentable y un inútil. Para lo único que ha servido es para llevárselo crudo y vivir del puto cuento.

Ahora, el motivo del TSJ para exculpar al mierdento entra dentro de lo razonable: en materia penal, o hay delito o no lo hay. No hay medias tintas, ni posibilidad de aplicar la norma por analogía. Si el tipo delictivo no encuadra exactamente en lo que hizo el mierdento, no hay delito, por muchas ganas que tengamos de que le empuraran (yo, incluido). Y los jueces no…   » ver todo el comentario
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#10 minoch4 *
Aznar si es responsable del desastre, o no fue su gobierno quien decidió remolcar el barco para q se hunda más lejos cagandola mucho más
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strike5000 #8 strike5000 *
"El alto tribunal valenciano sigue así la senda marcada por el fiscal superior del TSJ-CV, José Ortiz, quien no vio indicios suficientes contra el expresident, aforado por su condición de diputado autonómico, aunque no descartaba que aflorara una eventual responsabilidad penal de Mazón a lo largo de la instrucción."

Recordemos una vez más que la Fiscalía es un órgano jerarquizado, que OBEDECE las órdenes del Fiscal General (¿Y la Fiscalía de quién depende? Pues eso).…   » ver todo el comentario
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menéame