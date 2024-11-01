El TSJ valenciano decide no imputar a Mazón y devuelve la causa de la dana a la jueza

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) descarta que haya indicios suficientes contra Carlos Mazón y devuelve la causa de la dana a la jueza instructora de Catarroja, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, para que prosiga su investigación.
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Es triste, a muchos les dolerá,.pero básicamente es así.
Por una parte es mejor que el TSJ-CV no lo juzgue, hubiera acabado saliendo a hombros de los magistrados entre aplausos. Por otra parte la responsabilidad de Mazón en las muertes de la DANA es política, pero dificilmente puede ser jurídica. Había una responsable de la getión de las emergencias que era Salomé Pradas, que ella fuera una inútil incapaza de hacer algo por su cuenta sin contar con el placet de su jefe no es imputable a Mazón. Lo único que se puede imputar a este es haber elegido una inútil como ella, pero eso no es delito (aunque quizás debería serlo).
Bulo del día del de siempre.
La instruccion de la juez fue encaminada acertadamente a que fuera del organigrama de competencias definida por la ley autonómica se superponía la jerarquía (legal) de Mazon como jefe máximo y este ordeno por canales internos no enviar el mensaje de alerta. Y todoa la instrucción apunta a ellos.
Llegado a este punto el TSJM; con varios jueces ex altos cargos del gobierno del PP valenciano y hasta ex diputados del PP nacional ... el chiste se cuenta solo.
Ahora, el motivo del TSJ para exculpar al mierdento entra dentro de lo razonable: en materia penal, o hay delito o no lo hay. No hay medias tintas, ni posibilidad de aplicar la norma por analogía. Si el tipo delictivo no encuadra exactamente en lo que hizo el mierdento, no hay delito, por muchas ganas que tengamos de que le empuraran (yo, incluido). Y los jueces no… » ver todo el comentario
Recordemos una vez más que la Fiscalía es un órgano jerarquizado, que OBEDECE las órdenes del Fiscal General (¿Y la Fiscalía de quién depende? Pues eso).… » ver todo el comentario