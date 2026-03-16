El vídeo del primer ministro israelí Netanyahu tomando café, en el punto de mira; Grok lo califica de «deepfake»  

El revuelo se reavivó después de que la cuenta oficial de X del primer ministro israelí compartiera un vídeo sarcástico en el que se le veía pidiendo un café en lo que parece ser una pequeña tienda de carretera. En respuesta a la pregunta de un usuario, Grok, el chatbot con IA de X, calificó el vídeo de la cafetería como contenido «generado por IA». «Se trata de un deepfake en el que se ve a Benjamin Netanyahu en una cafetería, hablando de operaciones en Irán y el Líbano y de zonas protegidas mientras toma un café; ningún hecho real de este...