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El vídeo del primer ministro israelí Netanyahu tomando café, en el punto de mira; Grok lo califica de «deepfake»  

El revuelo se reavivó después de que la cuenta oficial de X del primer ministro israelí compartiera un vídeo sarcástico en el que se le veía pidiendo un café en lo que parece ser una pequeña tienda de carretera. En respuesta a la pregunta de un usuario, Grok, el chatbot con IA de X, calificó el vídeo de la cafetería como contenido «generado por IA». «Se trata de un deepfake en el que se ve a Benjamin Netanyahu en una cafetería, hablando de operaciones en Irán y el Líbano y de zonas protegidas mientras toma un café; ningún hecho real de este...

| etiquetas: primer , ministro , israelí , netanyahu , tomando , café , grok , califica , deepfake
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95 comentarios
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Comentarios destacados:                    
#4 #1 entra dentro de la noticia, hay más pruebas y no porque lo diga grok

Un bolsillo mágico, dedos que se alargan para coger la taza del café, afé en la taza que desafía la gravedad sin caerse a pesar de estar moviendo la taza de un lado a otro, bebe un buen trago y al bajar la taza el nivel de café es el mismo, el dibujo de la espuma del café no desaparece... Un cliente con mascarilla detrás del mostrador (de la pandemia). "Buen intento... NOTenyahu"
Harkon #3 Harkon
Un bolsillo mágico, dedos que se alargan para coger la taza del café, afé en la taza que desafía la gravedad sin caerse a pesar de estar moviendo la taza de un lado a otro, bebe un buen trago y al bajar la taza el nivel de café es el mismo, el dibujo de la espuma del café no desaparece... Un cliente con mascarilla detrás del mostrador (de la pandemia). "Buen intento... NOTenyahu"
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#10 Pixmac
#3 A mí, lo que más llama la atención es que si quiere desmentir la noticia de su muerte no haga una aparición pública, no un vídeo dentro de una pequeña cafetería con entorno controlado (puede que ni sean los empleados reales). Sería un desmentido más "contundente" y evitando que se pueda decir que hay IA detrás.
5 K 56
eltoloco #24 eltoloco *
#10 ya no solo es eso, lo que más me llama a mi la atención es la necesidad de sacar un video con la única intención de desmentir estos rumores. Si realmente no hubiese nada de real en estos rumores, no tendrían necesidad alguna en desmentirlos. Además de que en estos precisos instantes con la situación de guerra y su país siendo bombardeado a diario lo más importante que tenga que publicar es un desmentido, no sé.. :roll:
3 K 38
#32 rystan
#10 No puede decir donde va a estar, por eso de las bombas.
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perroloco #74 perroloco *
#3 En honor a la verdad:

- Cada vez que mueve la mano o se mueve el, el cafe se agita o se inclina de la manera esperada.
- Al beber el trago SI se modifica el dibujo del cafe, justo por donde bebe.
- El tio de la mascarilla (y gafas de sol) puede ser perfectamente alguien de seguridad (no lleva uniforme de la cafeteria).

Adjunta va la imagen de como se modifica el cafe cuando bebe.

PD: No es que me alegre de que este tio este vivo, pero tampoco me alegro de la desinformacion.  media
1 K 19
Alqui #92 Alqui
#74 Y así solo como curiosidad... ¿Como se ve en una solo imagen que algo se modifique? Digo yo, que no soy del CSI, que para ver si quieres mostrar un cambio tendrás que poner algo con lo que comparar, ¿No?
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#1 Suleiman
Creer lo que dice Grok, es como creer en los reyes magos...
15 K 137
Harkon #4 Harkon *
#1 entra dentro de la noticia, hay más pruebas y no porque lo diga grok

Un bolsillo mágico, dedos que se alargan para coger la taza del café, afé en la taza que desafía la gravedad sin caerse a pesar de estar moviendo la taza de un lado a otro, bebe un buen trago y al bajar la taza el nivel de café es el mismo, el dibujo de la espuma del café no desaparece... Un cliente con mascarilla detrás del mostrador (de la pandemia). "Buen intento... NOTenyahu"
18 K 188
#13 rafeame
#4 y yo al menos le veo muy buena cara, como si tuviera cinco años menos.
5 K 46
Harkon #56 Harkon
#13 Sep, directo a que lo fiche el real madrid, le sienta la guerra de pm, le engordan los dedos de las manos como morcillas y le desaparecen las arrugas.
3 K 33
ACEC #15 ACEC
#4 Y aún con lo que has dicho, #1 sigue teniendo razón. No se puede usar Grok para analizar videos, a no ser que sean de las fallas de Valencia, esos si los identifica bien.
2 K 29
frankiegth #19 frankiegth *
#4. Aparentemente en un fotograma ampliando la imagen se detectó un "2024" en la pantalla del cajero del mostrador :  media
7 K 92
#29 Barriales
#19 estan jugando al despiste.
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#30 rystan
#19 ¿y por qué no un 6? No se ve realmente.
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frankiegth #34 frankiegth *
#30. Prueba a encontrar tu "6" :  media
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#39 rystan
#34 Ahí está.
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D303 #41 D303
#39 Yo veo un 8
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#44 rystan
#41 Es asímétrico eso, y un 8 es simétrico. Falta densidad arriba a la derecha, justo donde el seis no lleva trazo.
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D303 #46 D303 *
#44 A ver no veo un 8 no veo nada... hormiguitas es lo que veo. Y hoy llevo las gafas puestas.
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Aokromes #82 Aokromes
#30 #41 #44 que 8 o 6 mas raros.  media
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D303 #88 D303
#82 yo no veo ni 4 ni 6 y la verdad tampoco 8
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Pedro_Bear #53 Pedro_Bear
#41 viene del futuro. Bibinator
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Harkon #55 Harkon
#19 Esa no se ve muy bien, yo la amplié y segun el desenfoque puede leerse también 2026

No obstante lo del bosillo mágico es para hacerselo mirar xD
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frankiegth #68 frankiegth *
#55. Edit #19. Encontré otra captura. Yo veo un "2024" :  media
3 K 42
Harkon #69 Harkon *
#68 Yo ayer amplié el video, veo un 2026 aunque se ve fatal, al verdad  media
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Meneanauta #45 Meneanauta
#4 Los de mascarilla son sus matones guardaespaldas.
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Aokromes #77 Aokromes
#4 > Un cliente con mascarilla detrás del mostrador (de la pandemia).

bueno, yo en un autobus que suelo montar casi siempre veo a una con mascarilla, si, en 2026, y en un supermercado lo mismo, son 2 raras excepciones, pero casi siempre coincido con esas 2 excepciones.
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yoyasieso #79 yoyasieso
#4 Elvis está vivo ...
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#83 Suleiman
#4 Aquí explica algo. Parece que no se puede ni confirmar, ni desmentir. maldita.es/desinfo/20260316/video-muestra-a-benjamin-netanyahu-desmint
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#89 Grahml
#4 Ojalá esté muerto.
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Milmariposas #90 Milmariposas
#4 La fecha en la máquina registradora pone una fecha de 2024 y además, la hora de 20:00 cuando por lo que se intuye de la calle, hace un sol que te torras. Es puro fake. Este tío está fiambre.
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Tkachenko #93 Tkachenko
#4 resulta curioso que vaya a una cafetería y no a la última reunión del Consejo de Seguridad, no?
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wachington #5 wachington
#1 Creer que ese vídeo no es inteligencia artificial es como creer en los Reyes Magos.

Ese vídeo sale como probablemente inteligencia artificial en las aplicaciones de detección de inteligencia artificial más reconocidas
3 K 49
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
#1 Netanyahu están con Elvis.
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D303 #43 D303
#6 Y Marilyn y Prince.
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Butters #50 Butters
#6 Presley o Crespo?
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sotillo #7 sotillo
#1 A mi lo que me ha resultado curioso es el que hacen con gente a su alrededor y charlando con el donde se les puede reconocer perfectamente, dirán lo que quieran pero salir al lado de Neta es ponerte una diana, yo no lo haría
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rafran #31 rafran
#7 segun grok esos eran grabaciones tomadas hace algunos años y adaptadas mediante IA
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ansiet #8 ansiet
#1 Los reyes magos existieron....
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ACEC #18 ACEC *
#8 No

Edit: a no ser que te refieras a los reyes que scan millones de la chistera o son inmunes por la gracia divina, esos si existen y han existido
3 K 24
MonoMico #27 MonoMico
#1 Me interesan un montón tus preferencias personales, por favor, comparte más opiniones. ¿Qué opinas de Tesla? Por ejemplo...
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#75 Suleiman
#27 A diferencia de ti, me importa un huevo tu opinión xD
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Harkon #73 Harkon
#1 Aquí tenemos la foto real de Netanyahu en la cafetería  media
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Harkon #76 Harkon *
#1 #73 uy perdón que no era esa, era esta, está confirmado irrefutablemente que ese es el momento... :troll:  media
1 K 21
Peka #80 Peka
#1 Ojala se fake, eso significaria algo bueno.
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cdya #87 cdya *
#1 Nuevo Líder Supremo de Irán visitando la misma cafetería que visitó Netanyahu y mostrando que sólo tiene 5 dedos. x.com/i/status/2033538529519628637
2 K 41
tommyx #95 tommyx
#91 que despipote todo :shit:
0 K 9
wachington #2 wachington
Me sorprendió la cantidad de usuarios de Menéame que ayer lo daban por bueno.

Que los grandes medios de comunicación lo dieron por bueno por desgracia ya no sorprende.
6 K 101
oceanon3d #25 oceanon3d
#2 Yo opte por guarde silencio...
1 K 28
dilsexico #58 dilsexico
#25 Es la mejor opción; si das detalles sobre qué te hace dudar que no sea real, estás contribuyendo a que la IA mejore.
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crob #33 crob
#2 yo me bebí el cava, por si acaso!
1 K 26
Ovlak #48 Ovlak
#2 Yo no me quise pronunciar. Y creo que es más evidente otro más reciente donde le desaparece un anillo del dedo de un frame a otro.
0 K 13
efectogamonal #11 efectogamonal *
Ya se ha cambiado de nombre en Twitter, ahora se llama NetanIAhu :foreveralone: {0x1f525}

Ya me he ido

Pd: el segundo video es bastante peor.
5 K 72
woody_alien #12 woody_alien
Si es IA hay que reconocer que está muy bien hecho. Las orejas son como las huellas digitales, únicas.  media
3 K 49
ACEC #51 ACEC
#12 Eso no demuestra nada, basta con pasarle a la IA una foto donde se vea la oreja, igual que clona los rasgos faciales, clona la forma de la oreja.
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Harkon #59 Harkon
#12 Pues se parecen como un huevo a una castaña, misma forma pero rejuvenecida 20 años "milagrosamente" xD
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woody_alien #63 woody_alien
#59 Son iguales, pero el video parece pasado por un filtro pecador de esos que usan las influencers feas.
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Harkon #66 Harkon
#63 filtro = tapar algo que no quieres que se vea, como las imperfecciones imposibles de ocultar por una IA
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woody_alien #67 woody_alien
#66 Que no digo que no sea IA, digo que está muy bien hecho.
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Harkon #72 Harkon
#67 desde luego, son detalles minimamente perceptibles, en poco tiempo serán indistingibles por la realidad
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kreepie #71 kreepie
#59 La iluminación y el enfoque son demasiado distintos. Pero así y todo podría no ser real.
1 K 22
tricionide #22 tricionide
debe estar muerto
2 K 48
kreepie #49 kreepie
#22 O escondido. Está a salvo en otro país como buena rata que es. Otros se parten la cara por sus ideales de mierda.
Mi apuesta es que está escondido en Alemania.
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Ah_no_nimo #17 Ah_no_nimo
Vivo o muerto, que mas da, si esta vivo seguira haciendo cosas de genocida y si esta muerto controlara el cotarro otro hijo de puta que seguira haciendo cosas de genocida.
Ojala el problema fuese Netanyahu, porque el problema es Israel
3 K 43
Kachemiro #35 Kachemiro *
#17 no da igual. Es verdad que hay sionistas de recambio de sobra, pero la victoria simbólica de haber matado a esta rata genocida provocaría un terremoto politico de tal envergadura que haría tambalear el orden mundial tal y como lo conocemos. Si es que no esta tambaleándose ya..
La derrota tecnica de israel ante un magnícidio de este calibre pondría a ese estado en una encrucijada existencial sin precedentes.
Ojalá, ardo en deseos de presenciar algo asi...
4 K 48
Butters #60 Butters
#17 con Netanyahu se les cae el relato del pueblo elegido inderrotable. Ya se les ha caído con la tunda que les está dando Irán, con la porquería del domo de hierro, etc., pero matar al líder es un hito. Si no les importara, no trabajarían tanto en censurar los bombazos que han recibido en Tel Aviv.
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Keldon82 #21 Keldon82 *
A cada video que sacan es cada vez más cantoso: x.com/Itongadol/status/2033568588456505574
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xyzzy #23 xyzzy
#21 Todo cortes de pocos segundos. Ni pagan el premium xD
3 K 40
Keldon82 #26 Keldon82
#23 Le dijeron a la IA que pareciera amateur y le salió una copia a "The Office"
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yemeth #52 yemeth
#20 Joder, mira que suelo pasarme de escéptico, pero es descaradísimo en x.com/netanyahu/status/2033515975379911114 , cómo en el segundo 0:29 de este, cuando alarga la mano le desaparece el anillo :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:

cc #21
1 K 26
Jack29 #62 Jack29
#52 El video es original, pero creo que tiene reemplazo en la cara.
No desaparece el anillo, me parece que es un juego de brillo unido a una resolucion flojilla.
Me parece legitimo, no su cara. Creo que es un reemplazo de unicamente la cara, hecho por actores.
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neiviMuubs #37 neiviMuubs
Al margen de que sea IA o no, da miedo el nivel con el que se pueden crear videos de situaciones falsificadas a dia de hoy.

Hasta los expertos dudan y tienen que sudar cada vez más la camisa para detectar errores cuando un video está currado, para ver si es o no IA. ¿Cómo será esto de aquí a dos o tres años más? para los fans de la desinformación y las falsas evidencias, lo que se avecina va a ser jauja.
2 K 33
Jack29 #36 Jack29 *
A mi si me parece deepfake. No dije nada y no digo a toro pasado. Me lo parece.
- La expresion, sonrisa y gesticulacion. Muy tipica de los deepfakes. Sostiene la sonrisa sin fatiga demasiado tiempo, lo mismo ocn las arrugas de expresion, no son naturales y es un error tipico en los fakes.
- El orden de la actuación, sincronizacion de movimientos. Muy propio tambien del ritmo de la IA
- El cafe, los fluidos no van finos, el cafe no desborda, no mancha la comisura de los labios, ni el borde del…   » ver todo el comentario
2 K 29
hazardum #16 hazardum
Lo de que beba y no baje el nivel del cafe, tienen que revisarlo en esa IA
2 K 27
pitercio #14 pitercio
Pues eso, NOTenyahu.
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Harkon #61 Harkon
#20 Todo el fondo borroso, como en la cafetería, eso solo sucede en cámaras con teleobjetivo o zoom muy agresivo, es decir, también es IA
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amoreno.carlos #65 amoreno.carlos
#20 Pues han encontrado las tomas que no salieron bien
x.com/bruce_barrett/status/2033526168268181735?s=20
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#42 Jesusor
Yo no creo que ese vídeo esté hecho con IA, por mucho que desee ver a esta escoria muerta.
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SVSRTZ #9 SVSRTZ *
Sigo con dudas.
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Harkon #57 Harkon
La cafetería ya ha sido localizada, existe, pero ahí los misiles no pueden dar porque "patatas" xD
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chemari #54 chemari *
#_3 El dibujo de la espuma nunca desaparece al beber, a no ser que sorbas la espuma de arriba. Soy el primero que quiere a este bicho exterminado de la tierra, pero tampoco hay que hacer trampas al solitario.
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SeñorPresunciones #64 SeñorPresunciones
Me está encantando esta conspiración. Está sacando a mucha gente de quicio en X, me río muchísimo leyendo hilos.
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DDJ #70 DDJ *
Pues van a tener que reventarlo otra vez.

Iraníes, dicen que Mileikowsky sigue vivo, esta noche un misil cada 30 minutos en lugar de cada 90 minutos como la otra vez.

Así hasta que reconozcan que han recogido sus restos con una fregona.

Si hacéis donaciones para misiles poned un crowcomosediga que yo aporto algo, que no sean sólo esos mierdas de Hollywood lo que vayan publicando que aportan para el genocida ejército de Hellsrael
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lolerman #38 lolerman
El mayor motivo para pensar que es un deepfake es que tras tanto silencio sin aparecer en video, el primer video que aparezca sea en una cafetería random, y que despues de la polémica que llevamos tras dicha aparición, no hayan mas apariciones.

Diría que los deepfakes bien hechos no pueden hacerse con tanta frecuencia.
0 K 9
Lenari #47 Lenari *
El video analizado es este, que está en el link de quien pregunta
xcancel.com/TV_KOREA_2030/status/2033219900588589147

El texto del mensaje dice literalmente "este vídeo está generado por AI, mediante un modelo que no ha sido presentado en público todavía".

La contestación de Grok es que el propio tweet lo etiqueta como deepfake, y que no existe descripción de ninguna escena similar en sus registros (el video estaba recién lanzado). Así que si no hay registros (no había) de esa escena, y el tweet que incluye el vídeo dice que es deepfake, la conclusión de Grok es que vale, que será un deepfake.
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tommyx #94 tommyx
No puede ser el, este parece buena persona
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#40 Eukherio
Creo que simplemente en redes sociales se tiende a sobreanalizar cualquier mierda y están subiendo vídeos con fondos borrosos por el motivo que sea.
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#78 lestat
El café que sostiene en la mano, la mancha del café, tiene un comportamiento extremadamente sospechoso, no varía su forma apenas, el vaso se inclina ligeramente, la mancha ni se inmuta... y diría que al orejón hijoputa del naziYahu le han quitado orejas... por añadir otro comentario científico.
0 K 7
#81 Gauge123
Todas estas noticias alimentan la esperanza y será frustración para mañana :(.
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JpuyasL #85 JpuyasL
O Netanyahu está cargando tierra con el pecho o está escondido en Alemania hace TIEMPO! La censura en Israel no deja ver la realidad y es que ya dejaron abandonado al "país" los mismos que pedían su "liberación".
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jacapaca #84 jacapaca
Somos como gatitos pequeños detras de una bolita de lana..... de verdad que si quisieran los israelitas no nos iban a endiñar un video de IA perfecto sinnque nos diesemos cuenta? Estamos hablando del mosad?
Esta claro que su funcion la está cumpliendo decir qur es un video fake para avivar la supuesta muerte del nazi ese.
Tengo claro que esta fuera de israel vivito y coleando.
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wachington #86 wachington
#84 A ver, ahora mismo tienen un montón de frentes abiertos (les bombardean desde Irán y el Líbano, atacan al Líbano, les han bombardeado diversos edificios oficiales, ...).

No sé si están para ser perfeccionistas en cosas de alto secreto.
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menéame