El revuelo se reavivó después de que la cuenta oficial de X del primer ministro israelí compartiera un vídeo sarcástico en el que se le veía pidiendo un café en lo que parece ser una pequeña tienda de carretera. En respuesta a la pregunta de un usuario, Grok, el chatbot con IA de X, calificó el vídeo de la cafetería como contenido «generado por IA». «Se trata de un deepfake en el que se ve a Benjamin Netanyahu en una cafetería, hablando de operaciones en Irán y el Líbano y de zonas protegidas mientras toma un café; ningún hecho real de este...
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Un bolsillo mágico, dedos que se alargan para coger la taza del café, afé en la taza que desafía la gravedad sin caerse a pesar de estar moviendo la taza de un lado a otro, bebe un buen trago y al bajar la taza el nivel de café es el mismo, el dibujo de la espuma del café no desaparece... Un cliente con mascarilla detrás del mostrador (de la pandemia). "Buen intento... NOTenyahu"
- Cada vez que mueve la mano o se mueve el, el cafe se agita o se inclina de la manera esperada.
- Al beber el trago SI se modifica el dibujo del cafe, justo por donde bebe.
- El tio de la mascarilla (y gafas de sol) puede ser perfectamente alguien de seguridad (no lleva uniforme de la cafeteria).
Adjunta va la imagen de como se modifica el cafe cuando bebe.
PD: No es que me alegre de que este tio este vivo, pero tampoco me alegro de la desinformacion.
Un bolsillo mágico, dedos que se alargan para coger la taza del café, afé en la taza que desafía la gravedad sin caerse a pesar de estar moviendo la taza de un lado a otro, bebe un buen trago y al bajar la taza el nivel de café es el mismo, el dibujo de la espuma del café no desaparece... Un cliente con mascarilla detrás del mostrador (de la pandemia). "Buen intento... NOTenyahu"
No obstante lo del bosillo mágico es para hacerselo mirar
bueno, yo en un autobus que suelo montar casi siempre veo a una con mascarilla, si, en 2026, y en un supermercado lo mismo, son 2 raras excepciones, pero casi siempre coincido con esas 2 excepciones.
Ese vídeo sale como probablemente inteligencia artificial en las aplicaciones de detección de inteligencia artificial más reconocidas
Edit: a no ser que te refieras a los reyes que scan millones de la chistera o son inmunes por la gracia divina, esos si existen y han existido
x.com/MarioNawfal/status/2033517306555597170?s=20
CC #1
Que los grandes medios de comunicación lo dieron por bueno por desgracia ya no sorprende.
Ya me he ido
Pd: el segundo video es bastante peor.
Mi apuesta es que está escondido en Alemania.
Ojala el problema fuese Netanyahu, porque el problema es Israel
La derrota tecnica de israel ante un magnícidio de este calibre pondría a ese estado en una encrucijada existencial sin precedentes.
Ojalá, ardo en deseos de presenciar algo asi...
cc #21
No desaparece el anillo, me parece que es un juego de brillo unido a una resolucion flojilla.
Me parece legitimo, no su cara. Creo que es un reemplazo de unicamente la cara, hecho por actores.
Hasta los expertos dudan y tienen que sudar cada vez más la camisa para detectar errores cuando un video está currado, para ver si es o no IA. ¿Cómo será esto de aquí a dos o tres años más? para los fans de la desinformación y las falsas evidencias, lo que se avecina va a ser jauja.
- La expresion, sonrisa y gesticulacion. Muy tipica de los deepfakes. Sostiene la sonrisa sin fatiga demasiado tiempo, lo mismo ocn las arrugas de expresion, no son naturales y es un error tipico en los fakes.
- El orden de la actuación, sincronizacion de movimientos. Muy propio tambien del ritmo de la IA
- El cafe, los fluidos no van finos, el cafe no desborda, no mancha la comisura de los labios, ni el borde del… » ver todo el comentario
x.com/netanyahu/status/2033515975379911114
x.com/bruce_barrett/status/2033526168268181735?s=20
Iraníes, dicen que Mileikowsky sigue vivo, esta noche un misil cada 30 minutos en lugar de cada 90 minutos como la otra vez.
Así hasta que reconozcan que han recogido sus restos con una fregona.
Si hacéis donaciones para misiles poned un crowcomosediga que yo aporto algo, que no sean sólo esos mierdas de Hollywood lo que vayan publicando que aportan para el genocida ejército de Hellsrael
Diría que los deepfakes bien hechos no pueden hacerse con tanta frecuencia.
xcancel.com/TV_KOREA_2030/status/2033219900588589147
El texto del mensaje dice literalmente "este vídeo está generado por AI, mediante un modelo que no ha sido presentado en público todavía".
La contestación de Grok es que el propio tweet lo etiqueta como deepfake, y que no existe descripción de ninguna escena similar en sus registros (el video estaba recién lanzado). Así que si no hay registros (no había) de esa escena, y el tweet que incluye el vídeo dice que es deepfake, la conclusión de Grok es que vale, que será un deepfake.
Esta claro que su funcion la está cumpliendo decir qur es un video fake para avivar la supuesta muerte del nazi ese.
Tengo claro que esta fuera de israel vivito y coleando.
No sé si están para ser perfeccionistas en cosas de alto secreto.