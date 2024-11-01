Los escuadristas del Frente Obrero son expulsados de la concentración de apoyo a la huelga de bomberos de TRAGSA

Desde CGT cuentan que, tras ser detectado este grupo, al final de la convocatoria se le expulsó, dejando claro “que su ‘apoyo’ no era bienvenido”. Sin embargo, remarcan que “no hay que dar por terminado el asunto”, ya que “es muy probable que vuelvan a intentar colarse en convocatorias del sindicato combativo”. Este sindicato señala que, entre las estrategias de los grupos neonazis, está la de “intentar infiltrarse en las luchas laborales para así disimular sus intereses al servicio de las élites”. Ponen como ejemplo..