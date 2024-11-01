Los escuadristas del Frente Obrero son expulsados de la concentración de apoyo a la huelga de bomberos de TRAGSA

Desde CGT cuentan que, tras ser detectado este grupo, al final de la convocatoria se le expulsó, dejando claro “que su ‘apoyo’ no era bienvenido”. Sin embargo, remarcan que “no hay que dar por terminado el asunto”, ya que “es muy probable que vuelvan a intentar colarse en convocatorias del sindicato combativo”. Este sindicato señala que, entre las estrategias de los grupos neonazis, está la de “intentar infiltrarse en las luchas laborales para así disimular sus intereses al servicio de las élites”. Ponen como ejemplo..
Tuvieron un tiempo en que iban de marxistas-leninistas (me da asco pensar que estos tios manosearan los principios del marxismo durante un tiempo para hacerse ver), pero no daba visitas en Youtube y se quitaron la careta. Ahora les va mejor, subidos a la ola reaccionaria, compadreando con empresarios, Iker Jimenez y hasta con el Dani Desokupa ese.
Asco es poco para lo que da esta banda.
Si la escoria de extrema derecha te pone como ejemplo o te da la razón, muy bien no lo estás haciendo.
Pero fíjate que creo que son bastante lerdos: el espacio electoral que persiguen ya lo tiene VOX. No creo ni que lleguen a sacar nunca un solo diputado. Su estrategia es penosa.
Con Iker y con Gaitán hablando de cultura del esfuerzo, son un puto chiste