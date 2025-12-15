edición general
Armarios vacíos, equipos obsoletos y 450 sanitarios menos: así encontró Sanidad el hospital de Alzira

El 1 de abril de 2018 el hospital de la Ribera, gestionado desde hacía casi 20 años por Ribera Salud, pasó a ser completamente público. El camino hasta conseguirlo fue arduo porque la empresa concesionaria puso todas las trabas posibles, incluso por la vía judicial, para hacerlo posible. .... Según un informe interno de la Generalitat, durante los primeros meses, Sanidad tuvo que contratar 452 sanitarios para paliar el déficit de personal, principalmente en Enfermería, e invertir ocho millones de euros en equipo e infraestructuras.

Practica habitual cuando se cede una instalación publica para que la opere un privado. En el mundo del agua, tenemos gigantes como acciona aqualia , ferroser y demas, que cuando devuelven la instalación hay que hacerlas un manteamiento casi completo por que estaban de pie gracias " a la cinta americana"
#3 Olvidas Agbar, parte el grupo Suez, que hasta desplegó nuevos medios de comunicación para enfangar al gobierno municipal que quiso remunicipalizarlos. Una vez cambió el gobierno, nadie se acuerda de ese "pequeño detalle", que sigue controlando un recurso básico.
Hombre, es que cómo va a ser eficiente y rentable si tiene que gastar el dinero que le da el estado para hacer su trabajo.
Hay que echar al CEO de Ribera Salud. No ha sabido robar con eficacia
Es a lo que se dedican,lo saquean.
