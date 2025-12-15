Armarios vacíos, equipos obsoletos y 450 sanitarios menos: así encontró Sanidad el hospital de Alzira

El 1 de abril de 2018 el hospital de la Ribera, gestionado desde hacía casi 20 años por Ribera Salud, pasó a ser completamente público. El camino hasta conseguirlo fue arduo porque la empresa concesionaria puso todas las trabas posibles, incluso por la vía judicial, para hacerlo posible. .... Según un informe interno de la Generalitat, durante los primeros meses, Sanidad tuvo que contratar 452 sanitarios para paliar el déficit de personal, principalmente en Enfermería, e invertir ocho millones de euros en equipo e infraestructuras.