Primera sentencia que declara ilegal la prohibición de entrar con comida y bebida a festivales

Primera sentencia que declara ilegal la prohibición de entrar con comida y bebida a festivales

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valencia ha prohibido a la promotora del Madrid Salvaje que reincida en esta práctica, así como en la de cobrar gastos de gestión por devolver el dinero no consumido de las pulseras cashless. El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valencia ha confirmado la abusividad y ha declarado nulas las cláusulas que impuso el festival Madrid Salvaje tras Tras la demanda de Facua. Estas impedían la entrada en el recinto con comida y bebida adquirida en el exterior.

Nómada_sedentario #1 Nómada_sedentario
Gracias FACUA
maquingo #3 maquingo
Mas FACUAS necesita este país!
#9 DonaldBlake
#3 Por algo les atacan los de arriba.
Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial
Por fin podre entrar con la pata de jamon
Fj_Bs #5 Fj_Bs
Ya que estan en eso , que controlen mas a quienen venden en esos lugares , y sus amiguetes politicos
Huaso #4 Huaso *
Modaaaabaaaa!! Y moodaaaabaaaa!!!
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
Da igual.. aunque multen les sigue saliendo muy rentable... y tienen el comoditat de la seguridad como las botella en los Campos de futbol
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle *
50.000 asistentes... Aunque solo consuman un agua...a precio de tinta de impressora Ya ganan el doble o triple de la multa.
Andreham #8 Andreham
Parece que el dinero que le están dando a gilipollas como el murciano gritón ese no está haciendo el efecto deseado.

Con el coletas coló, pero este se les está revolviendo.
