Primera sentencia que declara ilegal la prohibición de entrar con comida y bebida a festivales

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valencia ha prohibido a la promotora del Madrid Salvaje que reincida en esta práctica, así como en la de cobrar gastos de gestión por devolver el dinero no consumido de las pulseras cashless. El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valencia ha confirmado la abusividad y ha declarado nulas las cláusulas que impuso el festival Madrid Salvaje tras Tras la demanda de Facua. Estas impedían la entrada en el recinto con comida y bebida adquirida en el exterior.