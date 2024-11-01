El PP da carpetazo a las denuncias internas por acoso y abuso sexual sin llevar el caso a la Fiscalía

Denunciaron amenazas, acoso, humillaciones, espionaje interno y propuestas de favores sexuales. Grabaron sus testimonios, acudieron al Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid y esperaron una respuesta. Sin embargo, tal y como ha podido saber ElPlural.com, la respuesta no ha podido ser más dura para los denunciantes: el archivo del caso. Génova ha decidió cerrar el expediente internamente y no lo ha trasladado a la Fiscalía, pese a la gravedad y reiteración de los hechos relatados.