El PP da carpetazo a las denuncias internas por acoso y abuso sexual sin llevar el caso a la Fiscalía

Denunciaron amenazas, acoso, humillaciones, espionaje interno y propuestas de favores sexuales. Grabaron sus testimonios, acudieron al Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid y esperaron una respuesta. Sin embargo, tal y como ha podido saber ElPlural.com, la respuesta no ha podido ser más dura para los denunciantes: el archivo del caso. Génova ha decidió cerrar el expediente internamente y no lo ha trasladado a la Fiscalía, pese a la gravedad y reiteración de los hechos relatados.
El Partido Popular optó por limitar la respuesta al ámbito interno. Fuentes del PP de Madrid reconocen haber recibido el burofax con las denuncias y aseguran que el Comité de Derechos y Garantías abrió un expediente, tomó declaración a las partes y lo archivó al considerar que los hechos no quedaron probados.
No debemos estar leyendo la misma noticia.
3. m. y f. Persona nombrada para resolver cualquier asunto o materia, especialmente una duda o controversia.
Y por supuesto no habrá grandes titulares.
Pero pensar que en la derecha de marcado ADN machista de este país no hay casos a patadas es muy ingenuo.
El cualquier caso queda claro que es acoso y el machismo son sistémicos.
Me pregunto que deberían hacer si no se les aportan pruebas en las denuncias?