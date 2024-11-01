edición general
El PP da carpetazo a las denuncias internas por acoso y abuso sexual sin llevar el caso a la Fiscalía

Denunciaron amenazas, acoso, humillaciones, espionaje interno y propuestas de favores sexuales. Grabaron sus testimonios, acudieron al Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid y esperaron una respuesta. Sin embargo, tal y como ha podido saber ElPlural.com, la respuesta no ha podido ser más dura para los denunciantes: el archivo del caso. Génova ha decidió cerrar el expediente internamente y no lo ha trasladado a la Fiscalía, pese a la gravedad y reiteración de los hechos relatados.

sat #2 sat
Vaya, que hay abusadores en todos lados, igual que mangantes y corruptos. La gran diferencia es cómo se actúa ante ellos en unos lados y en otros.
6 K 68
#14 Jonako
#2 Es casi como si el machismo fuera un problema estructural y transversal en nuestra sociedad, quién nos lo iba a decir...
0 K 9
tul #18 tul
#14 no se podía saber xD
0 K 15
duende #19 duende
#2 Si, unos los ocultan y los otros también.
0 K 11
sat #22 sat
#19 No te lo crees ni tu, compañero.
0 K 12
tul #1 tul
Sorpreson!
3 K 46
#8 Suleiman
Todos son iguales.
2 K 34
#13 TOTEMICO
El PP es así, todo bajo la alfombra, no vayan a enterarse sus votantes del saco de mierda que son. Eso sí, altavoces para lo de los demás, fosa para lo suyo.
2 K 29
thror #24 thror
#13 A sus votantes les importa una mierda, lo unico que les interesa es joder al perro.
0 K 10
#3 levante
Una denuncia interna vale lo que vale una denuncia interna.
2 K 26
#5 tromperri *
#3 las del PSOE han valido para grandes titulares en grandes medios, para llenar periódicos y tertulias… las de la derecha seguro que no.
3 K 42
#9 levante
#5 Y siguen sin valer nada: las denuncias hay que hacerlas en el juzgado.
1 K 19
Mala #20 Mala
#5 Es el partido que gobierna, adalid de las mujeres.
0 K 11
#11 VFR
#3 tomó declaración a las partes y lo archivó al considerar que los hechos no quedaron probados.
1 K 18
#12 levante *
#11 ¿El juez? :troll:
0 K 11
#15 VFR
#12 sí, el juez
0 K 7
#17 levante *
#15
El Partido Popular optó por limitar la respuesta al ámbito interno. Fuentes del PP de Madrid reconocen haber recibido el burofax con las denuncias y aseguran que el Comité de Derechos y Garantías abrió un expediente, tomó declaración a las partes y lo archivó al considerar que los hechos no quedaron probados.
No debemos estar leyendo la misma noticia.
0 K 11
#21 VFR
#17 o desconoces la definición de juez
3. m. y f. Persona nombrada para resolver cualquier asunto o materia, especialmente una duda o controversia.
0 K 7
#23 levante
#21 Ahora lo entiendo, el partido popular es el juez.
0 K 11
Torrezzno #7 Torrezzno
A portada :troll:
1 K 26
#16 Borgiano
#7 Luego se preguntarán por qué cada vez entra menos gente a MNM.
0 K 7
#4 tromperri
Cuando salgan las andanzas de los señoros de la derecha va a parecer broma lo del PSOE. Eso si en las mafias romper la ley del silencio es difícil.
Y por supuesto no habrá grandes titulares.
Pero pensar que en la derecha de marcado ADN machista de este país no hay casos a patadas es muy ingenuo.

El cualquier caso queda claro que es acoso y el machismo son sistémicos.
2 K 23
#6 rbrn
Ya puedo volver a votar al PSOE con la conciencia tranquila.
1 K 14
#10 VFR
"tomó declaración a las partes y lo archivó al considerar que los hechos no quedaron probados."

Me pregunto que deberían hacer si no se les aportan pruebas en las denuncias?
0 K 7

