Un alpinista va a la montaña con su novia, la deja allí cuando las condiciones empeoran y silencia el móvil: ella muere congelada y él está acusado de homicidio

¿Negligencia... o algo más? En cualquier caso, la tragedia puede acabar en la detención por homicidio de Thomas Plamberger, tras la muerte de su novia, Kerstin Gurtner, en la montaña más alta de Austria. El caso refleja una cadena de malas decisiones: Plamberger, un alpinista experimentado, fue con su pareja, que no tenía experiencia en la montaña, a hacer una ruta por el Grossglockner, de casi 4.000 metros de altura. Era pleno invierno, el 18 de enero, y las condiciones extremas marcaron el destino de la ascensión. La mujer, además, según la..