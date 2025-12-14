edición general
5 meneos
112 clics
Un alpinista va a la montaña con su novia, la deja allí cuando las condiciones empeoran y silencia el móvil: ella muere congelada y él está acusado de homicidio

Un alpinista va a la montaña con su novia, la deja allí cuando las condiciones empeoran y silencia el móvil: ella muere congelada y él está acusado de homicidio

¿Negligencia... o algo más? En cualquier caso, la tragedia puede acabar en la detención por homicidio de Thomas Plamberger, tras la muerte de su novia, Kerstin Gurtner, en la montaña más alta de Austria. El caso refleja una cadena de malas decisiones: Plamberger, un alpinista experimentado, fue con su pareja, que no tenía experiencia en la montaña, a hacer una ruta por el Grossglockner, de casi 4.000 metros de altura. Era pleno invierno, el 18 de enero, y las condiciones extremas marcaron el destino de la ascensión. La mujer, además, según la..

| etiquetas: alpinista , abandona , novia , montaña , muere congelada , acusado , homicidio
4 1 0 K 68 actualidad
7 comentarios
4 1 0 K 68 actualidad
Veelicus #3 Veelicus
No se si homicidio, pero desde luego negligencia con resultado de muerte si y denegación de ayuda también.
1 K 22
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
La mujer, además, según la investigación de la fiscalía, iba con un equipamiento inadecuado: no vestía botas de alpinismo, sino botas blandas de snowboard, y sin ningún tipo de abrigo de emergencia. Cuando la noche los sorprendió en la arista suroeste, el despliegue de las lámparas frontales activó la alerta entre los rescatistas, que despacharon un helicóptero de socorro. Pero Plamberger rechazó la ayuda y ambos siguieron montaña arriba.
0 K 20
Meneanauta #2 Meneanauta
Si es como cuentan menudo capullo.
0 K 17
pazentrelosmundos #5 pazentrelosmundos
Hace tiempo leí sobre esto, parece que no es tan raro (y cin esto me refiero fuera de lo común) y lo llamaban divorcio alpinista o algo así.
0 K 13
elgranpilaf #6 elgranpilaf
Joder, no era más fácil cortar con ella?
0 K 10
Butters #4 Butters
Creía que era un plan sin fisuras
0 K 6
Paideia #7 Paideia
Apenas lo había preparado, dejas que tú pareja vaya sin equipamiento adecuado siendon tú un profesional?
La gente está muy mal. Espero que no salga del trullo jamás
0 K 6

menéame