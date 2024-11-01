edición general
Órdenes escritas y datos de lista de espera muestran cómo el Hospital de Torrejón priorizaba las operaciones de los pacientes más rentables

Meros chismes”. Con ese calificativo se refería este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la priorización de pacientes rentables que han denunciado trabajadores del hospital de Torrejón (público, pero gestionado por la empresa privada Ribera Salud) tras el escándalo de los audios en los que un directivo conminaba a su equipo a fijarse más en el beneficio a la hora de gestionar, por ejemplo, litas y datos de lista de espera Hospital de Torrejón priorizaba las operaciones de los pacientes más rentables

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Pero nos vamos hacer los sorprendidos ahora?
#2 Almirantecaraculo
#1 no veas para pescar el monóculo de la leche entre los trozos de magdalena...
#4 PerritaPiloto
¡Menuda indignación! ¡Una empresa que tiene que ser rentable según las lógicas del negocio haciendo trampas para obtener beneficios extraordinarios!

¡Jamás me lo imaginé!
manc0ntr0 #3 manc0ntr0
Ppara sorppresa de nadie
