Una niña palestina atropellada por el coche de un colono; un testigo judío estadounidense deportado[ENG]

Una niña palestina de 5 años fue atropellada por un coche conducido por un hombre israelí que salía del asentamiento de Carmel, en Cisjordania, el viernes por la tarde. Fue hospitalizada con una laceración en la cara. La pequeña, Siwar Salem Hthaleen, fue atropellada por el coche en la aldea de Umm al-Khair, en las colinas del sur de Hebrón, un foco de actividad de colonos extremistas. Los tres activistas que presenciaron el incidente, todos ellos judíos estadounidenses, fueron detenidos e interrogados en la comisaría cercana de Kiryat Arba.