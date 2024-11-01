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Una niña palestina atropellada por el coche de un colono; un testigo judío estadounidense deportado[ENG]

Una niña palestina de 5 años fue atropellada por un coche conducido por un hombre israelí que salía del asentamiento de Carmel, en Cisjordania, el viernes por la tarde. Fue hospitalizada con una laceración en la cara. La pequeña, Siwar Salem Hthaleen, fue atropellada por el coche en la aldea de Umm al-Khair, en las colinas del sur de Hebrón, un foco de actividad de colonos extremistas. Los tres activistas que presenciaron el incidente, todos ellos judíos estadounidenses, fueron detenidos e interrogados en la comisaría cercana de Kiryat Arba.

| etiquetas: palestina , israel , atropello , genocidio
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4 comentarios
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
un testigo judío estadounidense deportado

A ver si van a ser ellos los antisemitas. ¬¬
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Beltenebros #1 Beltenebros
En su respuesta a las preguntas sobre el incidente, la policía acusó a los activistas de actuar de forma violenta y de causar daños al vehículo del conductor, pero no aportó pruebas de tales acusaciones y no presentó cargos contra los activistas por esos ni por ningún otro delito.

Posteriormente, una de las activistas fue expulsada de Israel tras una audiencia ante la Autoridad de Población e Inmigración del Ministerio del Interior, por haber infringido, según se alegó, las condiciones de su visado de turista.
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Beltenebros #2 Beltenebros
#1
Luego tenemos que ver en.la TV que las víctimas son los sionistas.
Ya lo dijo Malcolm X hace décadas:
"Si no estás prevenido ante la prensa, te tendrán amando al que oprime y odiando al que está siendo oprimido".
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#3 Poligrafo
80 años de abusos contra la población palestina y luego se sorprenden que Hamas atentase contra ellos...

Recoges lo que siembras.
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menéame