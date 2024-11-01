Una niña palestina atropellada por el coche de un colono; un testigo judío estadounidense deportado[ENG]

Una niña palestina de 5 años fue atropellada por un coche conducido por un hombre israelí que salía del asentamiento de Carmel, en Cisjordania, el viernes por la tarde. Fue hospitalizada con una laceración en la cara. La pequeña, Siwar Salem Hthaleen, fue atropellada por el coche en la aldea de Umm al-Khair, en las colinas del sur de Hebrón, un foco de actividad de colonos extremistas. Los tres activistas que presenciaron el incidente, todos ellos judíos estadounidenses, fueron detenidos e interrogados en la comisaría cercana de Kiryat Arba.
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A ver si van a ser ellos los antisemitas.
Posteriormente, una de las activistas fue expulsada de Israel tras una audiencia ante la Autoridad de Población e Inmigración del Ministerio del Interior, por haber infringido, según se alegó, las condiciones de su visado de turista.
Luego tenemos que ver en.la TV que las víctimas son los sionistas.
Ya lo dijo Malcolm X hace décadas:
"Si no estás prevenido ante la prensa, te tendrán amando al que oprime y odiando al que está siendo oprimido".
Recoges lo que siembras.