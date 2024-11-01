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Estados Unidos: mujer evita pagar la factura de la reparación del tejado de su casa llamando al ICE [EN]

La mujer contrató a los trabajadores y esperó a que terminaran el trabajo para contactar a las autoridades de inmigración y solicitar así su detención. Sin embargo, ahora podría enfrentarse a cargos penales, ya que el Código Penal de Maryland prohíbe obtener mano de obra o servicios mediante amenaza de notificar a las autoridades su estatus migratorio. Este incidente representa uno de varios casos recientes en los que algunas personas utilizan la aplicación de la ley en materia de inmigración como arma para obtener beneficios personales

| etiquetas: estados unidos , reparación , tejado , ice , inmigrantes
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3 comentarios
7 1 0 K 96 CamisaParda
#1 DatosOMientes
Menudo saco de mierda. A veces me asombro por la capacidad hijoputal del prójimo.
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#2 CuiProdestHocBellum
Una "Karen" MAGA de manual. Aquí en España sería la "Cayetana" pepera-voxera que aprieta a la nani filipina con echarla a su país, o a la chica sudamericana que le cuida a los yayos con lo mismo... No quieren inmigración, quieren esclavos.
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azathothruna #3 azathothruna
Colonizadora promedio.
Y por esto las mujeres nazis son peores que los machirulos nazi.
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menéame