El empresario Juan Carlos González fue arrestado en República Dominicana por su presunta implicación en una trama que incluía delitos de conspiración, contrabando y manipulación de documentación
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Peor oye...que la criminal de las residencias , puede ir en el Maserrati pagado con dinero trucho haciendose la digna y luego ponerse a 4 para que el delincuente la siga fornicando como lo que es..le presidanta
Que obsesión tiene esta gente con el Falcon, por dios.
BUSTED!
PSOEPlural metiendo a Ayuso con calzador.
"EEUU encarcela al socio del novio de Ayuso en Panamá por conspiración y contrabando"
Ex-socio. Antes de 2021.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso la Cadena SER, la operativa se articuló a través de Aerofalcon S.L
La empresa de la que fue socio con González Amador fue Insumos Médicos del Pacífico.
Si lo que quieren es vincular la presunta corrupción… » ver todo el comentario
Y nos escandalizábamos con Urdangarín.
Pd. Ya lo han puesto