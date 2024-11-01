edición general
236 meneos
369 clics
EEUU encarcela al socio del novio de Ayuso en Panamá por conspiración y contrabando

EEUU encarcela al socio del novio de Ayuso en Panamá por conspiración y contrabando

El empresario Juan Carlos González fue arrestado en República Dominicana por su presunta implicación en una trama que incluía delitos de conspiración, contrabando y manipulación de documentación

| etiquetas: ayuso , ida , gonzález amador , cárcel , juan carlos gonzález
109 127 1 K 461 actualidad
33 comentarios
109 127 1 K 461 actualidad
Comentarios destacados:        
Ah_no_nimo #1 Ah_no_nimo
pa'lante
12 K 113
jonolulu #11 jonolulu
Qué mala suerte tiene esta chica con sus compañías y familiares en chanchullos
7 K 98
Stathamdepueblo #16 Stathamdepueblo
#11 no es mala suerte, lo busca a propósito
1 K 16
jonolulu #17 jonolulu *
#16 Hombre, la familia no se elige
2 K 36
Stathamdepueblo #19 Stathamdepueblo
#17 yo pensaba en novios, maridos, etc... lo de los padres ya es la base educativa de alguien así
1 K 25
orangutan #32 orangutan
#17 La famiglia, hombre
0 K 10
jm22381 #31 jm22381
#11 Sufre del Síndrome de Esperanza Aguirre.
0 K 20
vilujo #5 vilujo
¿Seguirá Ayuso pensando en premiar a Trump y a su gobierno?
7 K 71
#9 pirat
#5 Lo que facha falta.
3 K 37
mente_en_desarrollo #22 mente_en_desarrollo
#5 Sí. Así puede aprovechar y pedir indulto.
2 K 40
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Aquí su "socio" se la beneficia.
6 K 54
#7 pirat
#3 Y luego se confiesan.
0 K 9
Desideratum #21 Desideratum
#3 En ese caso sería su "sucio". :troll:
0 K 18
ewok #2 ewok *
Son unos tristes.
5 K 42
ixo #8 ixo
Dime con quien andas y te diré quién eres. xD
4 K 35
Blackat #10 Blackat
Gente de bien...que si los sacas del cotolengo facha , van pal talego.....

Peor oye...que la criminal de las residencias , puede ir en el Maserrati pagado con dinero trucho haciendose la digna y luego ponerse a 4 para que el delincuente la siga fornicando como lo que es..le presidanta
2 K 29
Dene #14 Dene
Han encarcelado a Tubbs?? Cuando va p'alante Burnett?
1 K 22
perrico #6 perrico
Propietario de Aerofalcon.
Que obsesión tiene esta gente con el Falcon, por dios.
2 K 22
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
ELIMINADO
0 K 18
EldelaPepi #28 EldelaPepi
#4
BUSTED!
0 K 9
#12 harverto
Ya están los comunistas haciendo de las suyas.:troll:
1 K 17
carademalo #33 carademalo
Basura de noticia de El PSOE Plural metiendo a Ayuso con calzador.

"EEUU encarcela al socio del novio de Ayuso en Panamá por conspiración y contrabando"

Ex-socio. Antes de 2021.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso la Cadena SER, la operativa se articuló a través de Aerofalcon S.L

La empresa de la que fue socio con González Amador fue Insumos Médicos del Pacífico.

Si lo que quieren es vincular la presunta corrupción…   » ver todo el comentario
0 K 13
#18 jmav
Ironías de la vida.
1 K 12
#26 Jacusse
Muy limpios todos esos negocios.

Y nos escandalizábamos con Urdangarín.
0 K 10
cdya #15 cdya
Ni mandándosela a Trump Ayuso, se salva tu novio.
0 K 10
karlos_ #24 karlos_
#15 Falta de sobres
0 K 11
#25 one1973 *
Que soy compañero, coño!
0 K 9
yer0 #29 yer0
Que amistades mas buenas tienen por ahi. Dime con quien te juntas...
0 K 9
#30 cKr1
El día que alguien se digne de verdad en seguir el rastro del dinero...
0 K 8
#13 jaramero *
Dime con quién andas...

Pd. Ya lo han puesto xD
0 K 7
#27 Bravok1
Madre mia...con lo que le ha comido el culo la corrupta y asesina de ancianos que dirige la comunidad de madrid al pedófilo y asesino de niños nº1 y máximo lider de eeuu....
0 K 7
#20 goyito
Hay que quitar la competencia, los mafiosos funcionan así. :troll:
0 K 6
#23 mm2525
Que tendrá Panamá? Seguro están allí por las montañas tan bonitas
0 K 6

menéame