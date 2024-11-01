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Imágenes del ataque de un dron iraní contra un helicóptero Black Hawk en una base militar de Irak (EN)

Imágenes del ataque de un dron iraní contra un helicóptero Black Hawk en una base militar de Irak (EN)  

Las imágenes muestran un impacto contra un radar operativo AN/MPQ-64 Sentinel y otro contra un helicóptero UH-60 Black Hawk.

| etiquetas: irak , drones , eeuu , israel , guerra , irán
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27 comentarios
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Comentarios destacados:        
SeñorMarron #1 SeñorMarron
Los iraníes perdiendo la guerra, se ve claramente :troll:
18 K 202
Ripio #2 Ripio
Eso no es un Black Hawk
12 K 137
#8 txelin *
#2 o el vídeo distorsiona mucho la imagen o eso ni de coña es un black hawk, tienes toda la razón
Ese morro con la protuberancia que tiene no lo tienen los BH
0 K 9
HeilHynkel #13 HeilHynkel *
#8

La tienen.

P.S. Leñe, en la miniatura sí se parece a la imagen.  media
1 K 28
ahoraquelodices #19 ahoraquelodices
#8 tal vez la proporción del vídeo no respeta la proporción de la señal emitida por el drone
1 K 24
Pablosky #21 Pablosky
#19 Y además está en vertical.

PENA DE MUERTE PARA EL QUE HAYA HECHO ESO.
1 K 23
Miguel_Diaz_2 #22 Miguel_Diaz_2
#21 Yo tb lo mataría pero quizás sean muy listos y lo hayan hecho para que lo vean los votantes de Trump, es decir, rednecks que solo ven las noticias en Tiktok (de ahí que sea vertical y dure menos de 1 min , para que no se dispersen)
1 K 16
Pablosky #24 Pablosky
#22 Buen detalle, entonces le perdonamos la vida.
1 K 27
#25 sliana
#19 por no respetar, no respetaron al helicóptero... Todo es posible
0 K 7
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#2 pero ha sido derribado

Ya cierro yo xD
9 K 101
johel #10 johel
#6 #2 ¿Le falta como un trozo de cabina, parte del cuerpo y da la impresion de no tener ruedas delanteras?
1 K 29
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#10

No sé, entre que tiene baja resolución y aparece deformado ... no se ve nada claro. A grandes rasgos es como su estuviera acortado.
0 K 18
plutanasio #27 plutanasio
#10 Es muy chato, ahí entra el piloto y copiloto y nadie más. A ver si va a ser un señuelo...
0 K 12
#18 Raúl63
#2 Tienes razón es un Blok Hawk derribado.
0 K 6
MyNameIsEarl #3 MyNameIsEarl
Ha explotado la lavanderia del helicóptero. Fake{troll}
8 K 115
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Se ve raro .. es como un MH-60 .. pero encogido en su longitud. También puede ser que la imagen esté deformada.
2 K 41
#4 CosaCosa
Parece un hinchable
4 K 39
Mildranx #11 Mildranx
#4 lo estaba pensando...
1 K 19
#14 capitan.meneito
culo o codo
1 K 20
perrico #7 perrico
Ya me gustaría, pero tiene una pinta de videojuego, que diría que es generado por IA.
Poca textura en general.
0 K 12
#23 Dedalos
#7 opino igual
0 K 7
#20 Poll
El vídeo dice que es una ex base militar estadounidense.
0 K 10
Asmode0 #26 Asmode0
Huele muy raro ese video. Cuarentena.
0 K 9
Estoeslaostia #17 Estoeslaostia
Es una dibujo de un BlackHawk pintado en el suelo: las sombras no coinciden.
0 K 7
#16 Adam22
Querido HackerRuso, cree que con el tiempo podrán verse dinosaurios en su parque de dinosaurios?

www.youtube.com/watch?v=7oWh9peeHbY

:troll:
0 K 6
#15 Yqsyo
Voto propaganda
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menéame