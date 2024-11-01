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Imágenes del ataque de un dron iraní contra un helicóptero Black Hawk en una base militar de Irak (EN)
Las imágenes muestran un impacto contra un radar operativo AN/MPQ-64 Sentinel y otro contra un helicóptero UH-60 Black Hawk.
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irak
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drones
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relacionadas
#1
SeñorMarron
Los iraníes perdiendo la guerra, se ve claramente
18
K
202
#2
Ripio
Eso no es un Black Hawk
12
K
137
#5
Tronchador.
#2
Y tanto que no.
es.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_UH-60_Black_Hawk?wprov=sfla1
1
K
20
#8
txelin
*
#2
o el vídeo distorsiona mucho la imagen o eso ni de coña es un black hawk, tienes toda la razón
Ese morro con la protuberancia que tiene no lo tienen los BH
0
K
9
#13
HeilHynkel
*
#8
La tienen.
P.S. Leñe, en la miniatura sí se parece a la imagen.
1
K
28
#19
ahoraquelodices
#8
tal vez la proporción del vídeo no respeta la proporción de la señal emitida por el drone
1
K
24
#21
Pablosky
#19
Y además está en vertical.
PENA DE MUERTE PARA EL QUE HAYA HECHO ESO.
1
K
23
#22
Miguel_Diaz_2
#21
Yo tb lo mataría pero quizás sean muy listos y lo hayan hecho para que lo vean los votantes de Trump, es decir, rednecks que solo ven las noticias en Tiktok (de ahí que sea vertical y dure menos de 1 min , para que no se dispersen)
1
K
16
#24
Pablosky
#22
Buen detalle, entonces le perdonamos la vida.
1
K
27
#25
sliana
#19
por no respetar, no respetaron al helicóptero... Todo es posible
0
K
7
#9
Verdaderofalso
#2
pero ha sido derribado
Ya cierro yo
9
K
101
#10
johel
#6
#2
¿Le falta como un trozo de cabina, parte del cuerpo y da la impresion de no tener ruedas delanteras?
1
K
29
#12
HeilHynkel
#10
No sé, entre que tiene baja resolución y aparece deformado ... no se ve nada claro. A grandes rasgos es como su estuviera acortado.
0
K
18
#27
plutanasio
#10
Es muy chato, ahí entra el piloto y copiloto y nadie más. A ver si va a ser un señuelo...
0
K
12
#18
Raúl63
#2
Tienes razón es un Blok Hawk derribado.
0
K
6
#3
MyNameIsEarl
Ha explotado la lavanderia del helicóptero. Fake{troll}
8
K
115
#6
HeilHynkel
Se ve raro .. es como un MH-60 .. pero encogido en su longitud. También puede ser que la imagen esté deformada.
2
K
41
#4
CosaCosa
Parece un hinchable
4
K
39
#11
Mildranx
#4
lo estaba pensando...
1
K
19
#14
capitan.meneito
culo o codo
1
K
20
#7
perrico
Ya me gustaría, pero tiene una pinta de videojuego, que diría que es generado por IA.
Poca textura en general.
0
K
12
#23
Dedalos
#7
opino igual
0
K
7
#20
Poll
El vídeo dice que es una
ex
base militar estadounidense.
0
K
10
#26
Asmode0
Huele muy raro ese video. Cuarentena.
0
K
9
#17
Estoeslaostia
Es una dibujo de un BlackHawk pintado en el suelo: las sombras no coinciden.
0
K
7
#16
Adam22
Querido HackerRuso, cree que con el tiempo podrán verse dinosaurios en su parque de dinosaurios?
www.youtube.com/watch?v=7oWh9peeHbY
0
K
6
#15
Yqsyo
Voto propaganda
0
K
6
Ver toda la conversación (
27
comentarios)
menéame
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es.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_UH-60_Black_Hawk?wprov=sfla1
Ese morro con la protuberancia que tiene no lo tienen los BH
La tienen.
P.S. Leñe, en la miniatura sí se parece a la imagen.
PENA DE MUERTE PARA EL QUE HAYA HECHO ESO.
Ya cierro yo
No sé, entre que tiene baja resolución y aparece deformado ... no se ve nada claro. A grandes rasgos es como su estuviera acortado.
Poca textura en general.
www.youtube.com/watch?v=7oWh9peeHbY