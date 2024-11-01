·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7018
clics
Imágenes del ataque de un dron iraní contra un helicóptero Black Hawk en una base militar de Irak (EN)
4724
clics
El calvario de Noelia que comenzó con una agresión sexual grupal
4829
clics
Fotos poco conocidas de una joven Jane Fonda que reflejan su encanto de aquellos tiempos (ENG)
6160
clics
El fin de la programación como la conocemos
4284
clics
Estupefacción con Ana Rosa por la barbaridad que se le oye sobre la guerra de Irak y el 11-M en Telecinco
más votadas
585
EEUU encarcela al socio del novio de Ayuso en Panamá por conspiración y contrabando
549
Una grabación secreta destapa cómo tres obispos ocultaron abusos sexuales en Tenerife
401
El 73% de los españoles rechazan la intervención de EEUU e Israel en Irán
343
El alquiler en Madrid y Barcelona ya supera el 100% del salario medio de 2.500 €: “Ni un sueldo completo alcanza, hay que compartir”
327
" Dije 'no, gracias' ": Trump afirma que Irán le propuso ser el Líder Supremo [EN]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
233
meneos
657
clics
Noelia gana a los ultras Abogados Cristianos y muere tras casi dos años de batalla legal contra su eutanasia
La joven materializa su muerte digna en un caso que constata el uso espurio de la Justicia por parte de familiares y entidades ultracatólicas contrarias a un derecho reconocido por ley
|
etiquetas
:
noelia
,
religión
,
eutanasia
,
laicismo
125
108
1
K
441
politica
59 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
125
108
1
K
441
politica
Comentarios destacados:
#1
Descansa en paz, Noelia. Ya no te pueden hacer daño.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Esteban_Rosador
Descansa en paz, Noelia. Ya no te pueden hacer daño.
51
K
453
#2
Pertinax
#1
Más daño.
8
K
77
#8
Pertinax
*
#2
@Sariel
, no es spam. Ya te cayó un strike por esta maniobra y estás pidiendo otro a gritos. No nos hagas reportarte, porque el falso voto de spam se castiga. Siempre.
4
K
41
#15
cKr1
Ojalá encuentre paz donde aquí solo ha conocido el horror.
Qué mierda de titular, por otra parte. Como si fuese la final de la Champions.
7
K
58
#3
Leziabell
Que la tierra te sea leve niña. DEP
4
K
44
#4
kosako
Lo consiguó al final. Qué, por fin, descanse en paz.
3
K
40
#6
Arkhan
Y a mi que me da en la nariz que ahora los que se pueden preparar son los médicos que la han asistido. Creo que los ultras no han acabado de ladrar.
Que descanse en paz.
2
K
34
#21
themarquesito
#6
No tienen nada que hacer, la disposición final primera de la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia los tiene cubiertos:
Se modifica el apartado 4 y se añade un apartado 5 al artículo 143 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en los términos siguientes:
«4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, con
…
» ver todo el comentario
6
K
72
#11
Malinke
Qué asco lo de S. Ónega. Veo pasapalabra y cuando pongo la tv si está Sonsoles le quito la voz, ayer dejé un poco y hoy lo mismo y fue vomitivo.
3
K
32
#27
Ovidio
¿Gana? ¡Pero si se ha suicidado!
4
K
27
#31
lectordigital
*
#27
Quiere decir que Gana la extrema izquierda y la demagogia eso es lo que intentan resaltar todos los medios rojillos. Se ha perdido una vida por el fanatismo ideológico. Noelia a sido usada por toda esta gente, no les importaba Noelia, es terrible y lamentable.
8
K
2
#48
silzul
#31
A Noelia nadie le ha obligado a decidir por la eutanasia, de hecho, ella ha decidido y luchado legalmente por SU derecho. Repito por si alguien no lo entiende: el derecho de recibir la eutanasia era de ella, ni mío, ni tuyo ni de nadie. Y quien se ha ido es solo ella.
Quien ha usado su caso son unos fanáticos religiosos para defender su ideología de qué el único que puede decidir por la vida de una persona es su Dios y que si el decide que vivas tú vida entre sufrimientos pues te jodes y bailas.
2
K
14
#24
Nihil_1337
Que puto asco de titular.
2
K
23
#17
FunFrock
Vomitivo titular triunfante sobre la muerte de una chavala.
Como si fuera positivo...
5
K
21
#45
silzul
#17
Si la vida no te da más alternativas que sufrir... Nadie debería de oponerse a su decisión de acabar con su propio vida sin sufrir. Ya que es un proceso consciente, informado y coherente con sus posibilidades medicas.
La pena única que traé su eutanasia es que no haya podido tener solución medica y que se haya alargado el sufrimiento más de lo necesario debido a unos hijos de puta.
La poca alegría que puede traer su eutanasia es que cimenta un derecho inalienable que tenemos todos los seres humanos y que debería estar garantizado constitucionalmente.
1
K
11
#50
Jose_trompetas
#17
Yo intento comprenderlo, pero no puedo, había oído hablar del tema, pero cuando la vi en la tele...
me pensaba que estaba muchísimo peor, en plan Ramón Sanpedro.
Bueno, no me crucifiquen, pero no entiendo cómo puede ser la muerte mejor que estar vivo.
Supongo que a esta chica le ha faltado mucho amor. Y se la veía un poco con la mirada perdida, algún trauma gordo tuvo que pasar.
2
K
17
#16
cocolisto
Mensaje de Noelia a los torturadores de Abogados Cretinos:"Ahí os quedáis cacho gilipollas.
0
K
20
#52
Meneador_Compulsivo
Eldiario del nepobaby que no terminó periodismo demostrando lo carroñeros que son, ya los definió Rafael Narbona calificándolos de
cloaca
, no me extraña que triunfe en menéame.
0
K
20
#19
DenisseJoel
Mientras tanto, el genocidio en Gaza y en el Líbano continúa.
1
K
18
#26
Don_Pixote
*
#19
y el de Sudan, y en Myanmar , y en otros países que no salen en los medios y te la suda
También más gente se muere y no salen en los medios
Pues eso
4
K
27
#39
KoLoRo
#19
Ayer se murio un vagabundo y no te vi decir nada... menudos comentarios de mierda soltais algunos.
0
K
8
#49
YoSoyTuPadre
*
#46
Llevaba en psiquiatras, que no psicólogos, desde los 13 años, antes de tirarse por la ventana y sufrir un 70 y pico porciento de discapacidad y no ooder andar, ya había alcanzado más de un 60% de discapacidad en otros intentos de suicidio entre los 13 y los 22 años (no se especifican los años exactos de los otros intentos)
Literalmente se estaba matando a plazos, ahora por fin puede descansar tranquila
0
K
15
#18
ansiet
D.E.P.
Que triste por Dios.
1
K
15
#36
YoSoyTuPadre
Descansa en paz
0
K
15
#35
cheosky
Qué triste
1
K
12
#47
Uda
Niña, descansa.
0
K
10
#30
MMS_ES_LEJIA
Una vez más la víctima no tiene Derechos Humanos, al menos la víctima a podido decidir su final, con todos mis respetos. Pero por otro lado, los criminales de rositas, esto no puede seguir así.
0
K
9
#53
Macnulti_reencarnado
Pobre chavala.
0
K
9
#20
Poplíteo
Me hubiera gustado tanto convencerla... pensé en ella tantas veces hoy... es tan palmario que nadie tiene derecho a decidir por ella...Es tan evidente que los que querían obligarla a vivir no estaban pensando en ella...
Yo creo que se fue a la oscuridad, y que ya no le duele.
0
K
9
#22
Cuñado
#20
Convencida ya estaba. Esa no era la cuestión.
1
K
19
#56
Poplíteo
*
#22
gracias, Perogrullo.
0
K
9
#12
Andreham
No le deis vela en el entierro a los malvados.
Descanse la chiquilla, y que no se vuelva a repetir algo así.
0
K
8
#44
RobertNeville
*
El titular de esta noticia da asco. Aquí parece que todo el mundo ha acabado haciendo política de la muerte de la chavala.
Que descanse en paz y que nadie la nombre para sus mierdas políticas.
0
K
8
#42
fuemsa2004
DEP, que llá donde esté su sufrimiento esté terminado.
0
K
7
#57
vilujo
*
Es la primera eutanasia que me da pena.Vaya por delante que entiendo sus motivos y acepto decisión pero no la comparto porque es un fallo del sistema. Esta niña ha pasado las de Caín y nadie le ha ayudado ni el propio sistema. Y manda huevos que ahora quieren ayudarla cuando lleva 25 años muy jodidos (primero mentalmente y luego a mayores físicamente).
Y luego a carroña de los medios de comunicación... Vomitivo.
Descansa en paz, niña.
Edito: y espero que estos hijos de puta que han tratado de llevar la contraria a ella no lo paguen con los médicos.
0
K
7
#59
FunFrock
El estado te saca de estar con tus padres
Te violan bajo la tutela del estado
Te intentas suicidar
El estado en vez de ayudar, te ayudar a matarte.
Asi se ahorra un buen dinero.
Y encima este titular asqueroso...
0
K
7
#43
Pumki
¿Que enfermedad tenia? Pregunto desde el desconocimiento del caso. La he visto en las imágenes y más allá de la silla de ruedas no se apreciaba externamente muy enferma
0
K
6
#28
fogueo
Por fin. El peligro es que la tortura sádica que le han estado infligiendo los Abobados Cretinos a la pobre Noelia todo este tiempo sea una llamada de atención a cualquier otra persona en una situación similar que sopese recurrir a la eutanasia: "como lo intentes, también iremos a por ti".
0
K
6
#54
Larusico
Es una pena que acabe así con 25 años, llegar a ese punto con esa edad es porque debes de estar muy muy jodido, y así debe de ser cuando hay una sentencia avalada por médicos.
El miedo a la muerte es normal, pero creo que va siendo hora de normalizar que todos vamos a morir y que todos nuestros allegados también lo harán y, sobre todo, creo que hay que saber cuando es el momento de irse, si puede ser. Con 25 años es poco comprensible, pero habrá que considerar la vida que tenía y la vida que…
» ver todo el comentario
0
K
6
#25
LaColetadeDusko
No quisiera estar en el lugar de su padre y de su madre
0
K
6
#55
Gintoki
#25
en el de su padre desde luego que no, porque menudo HDP.
0
K
6
#34
Expat_Guinea_Ecuatorial
Aborto bien, eutanasia bien, pena de muerte para asesinos y violadores, mal
3
K
2
#51
vilujo
*
#34
Honestamente creo que esa frase queda muy superficial y tiene mucho transfondo. Si violan a una chiquilla y queda embarazada ¿No tiene derecho a decidir abortar porque de lo contrario cada vez que vea a ese niño va a pensar en la violación?. Pena de muerte ¿Y si descubres que despues de muerto era inocente?. ¿Eutanasia? Pues hombre si me quedan tres meses de sufrimiento pues prefiero que un médico me ayude antes de tirarme de un puente (mas que nada por si sobrevivo)y lo digo porque conozco un caso que quedo tetrapléjico -en su caso desde un tercero-)
1
K
10
#33
javi618
Hoy vi un vídeo que difundió su padre a la desesperada, donde se la ve esforzándose por subir unas escaleras, indisimuladamente orgullosa de sus progresos, contenta de que su padre viera lo bien que lo hacía y cuánto se esforzaba.
Vaya mierda las putas enfermedades mentales la verdad, y qué pena que le concedan la eutanasia a gente que mentalmente no está en sus cabales, pero que podría estarlo en un futuro, más siendo tan joven y con lo mucho que avanza la medicina y más que va a avanzar con la IA.
Y no soy católico ni nada parecido, que os veo venir.
3
K
0
#40
YoSoyTuPadre
*
#33
No estaba en sus piernas el problema, estaba así porque se había tirado de un quinto para suicidarse. El problema estaba en la cabeza y pasó por una batería de psiquiatras y medicamentos que no lograron nada, cada segundo de su vida según ella era un sufrimiento... pues ojalá llegado el momento yo tenga su valentía
0
K
15
#46
javi618
#40
Ya, el problema que veo es que los problemas mentales cambian con la edad, especialmente en temas de auto-estima, auto-percepción... Particularmente tengo un conocido que se intentó suicidar con 20 años (se tiró a las vías del metro, perdió un miembro) y tras aquello remontó y ahora es feliz padre de familia y lleva años sin depresiones.
No sé, la vida da muchas vueltas. Por no hablar de los avances en medicamentos psiquiátricos...
0
K
10
#10
BoosterFelix
*
Las sustancias eutanásicas son un avance médico, y era un crimen que solo las utilizáramos con las mascotas.
Dicho esto, si pudiéramos eutanasiar la defensa del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza, en la precariedad, y en la fraudulenta explotación capitalista y monárquica que las causa, nos ahorraríamos un buen número de eutanasias personales.
Ya descansas, paloma. No te merecías un infierno como este. Satanás ha intentado retenerte aquí y prolongar tu sufrimiento, pero afortunadamente esta batalla contra la racionalidad la ha perdido.
13
K
-52
#32
Battleship55
#10
hmmmmm...
0
K
9
#5
guillersk
»
ver comentario
63
K
-368
#7
yoma
*
#5
Se te olvida una pequeña matización, en los casos que has descrito no han elegido ellos morir.
38
K
341
#9
Arkhan
#5
Pues si es una victoria: porque ha podido decidir sobre cómo quería acabar con su vida mientras otras personas se han metido en cosas que no son de su incumbencia solamente para joderla.
Y es una victoria porque, también, nos da luz y nos enseña el camino al resto.
¿Que a las viejas chismosas más preocupadas de lo que hace el vecino en la intimidad de su casa que de sus propios problemas os molesta? Pues otra victoria también, a ver si de una puta vez aprendéis a no meter las narices dónde no debéis.
7
K
54
#13
BastardWolf
#5
que varas de medir ni que pollas en vinagre! Tu nos estas intentando tomar por tontos y te quedas tan pancho. No te digo lo que pienso de ti por no caer en los insultos pero te los mereces todos
13
K
121
#14
detectordefalacias
#5
Tu comentario es una catetada gigantesca.
La pobre está parapléjica con gran dolor y sin posibilidad de mejora por un intento de suicidio.
Ese intento de suicidio viene de la indefensión que sintió después de sufrir abusos (en 2022 no en el centro de menores como dicen aquellos que pretenden hacer política de este caso)
Abusos que sufrió tras emanciparse voluntariamente del centro de menores donde tuvo que criarse porque esos "amantisimos" padres lo hicieron tan bien, que…
» ver todo el comentario
19
K
153
#37
aPedirAlMetro
#14
Es lo que hacen los catetos, escribir catetadas
0
K
9
#23
traviesvs_maximvs
#5
¿pero qué sandeces dices, bestia de tiro?
7
K
65
#29
DonaldBlake
#5
Tu vara es la que no sabe medir. ¡Menudas comparaciones!
Espero que decidan por ti cómo y cuándo mueres.
3
K
35
#38
dogday
Por el comentario que ha hecho,
#5
tiene pinta de ser oriundo de Mongolia.
1
K
13
#41
tetepepe
#5
Cómprate otro cerebro, el que tienes no vale una mierda.
2
K
26
#58
Nurikata
#5
He pensado en responder porque la imbecilidad que acabas de soltar subestima la inteligencia humana, pero por eso mismo no te voy a explicar por qué, creo que sería una perdida de tiempo
0
K
9
Ver toda la conversación (
59
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Qué mierda de titular, por otra parte. Como si fuese la final de la Champions.
Que descanse en paz.
Se modifica el apartado 4 y se añade un apartado 5 al artículo 143 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en los términos siguientes:
«4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, con
… » ver todo el comentario
Quien ha usado su caso son unos fanáticos religiosos para defender su ideología de qué el único que puede decidir por la vida de una persona es su Dios y que si el decide que vivas tú vida entre sufrimientos pues te jodes y bailas.
Como si fuera positivo...
La pena única que traé su eutanasia es que no haya podido tener solución medica y que se haya alargado el sufrimiento más de lo necesario debido a unos hijos de puta.
La poca alegría que puede traer su eutanasia es que cimenta un derecho inalienable que tenemos todos los seres humanos y que debería estar garantizado constitucionalmente.
me pensaba que estaba muchísimo peor, en plan Ramón Sanpedro.
Bueno, no me crucifiquen, pero no entiendo cómo puede ser la muerte mejor que estar vivo.
Supongo que a esta chica le ha faltado mucho amor. Y se la veía un poco con la mirada perdida, algún trauma gordo tuvo que pasar.
También más gente se muere y no salen en los medios
Pues eso
Literalmente se estaba matando a plazos, ahora por fin puede descansar tranquila
Que triste por Dios.
Yo creo que se fue a la oscuridad, y que ya no le duele.
Descanse la chiquilla, y que no se vuelva a repetir algo así.
Que descanse en paz y que nadie la nombre para sus mierdas políticas.
Y luego a carroña de los medios de comunicación... Vomitivo.
Descansa en paz, niña.
Edito: y espero que estos hijos de puta que han tratado de llevar la contraria a ella no lo paguen con los médicos.
Te violan bajo la tutela del estado
Te intentas suicidar
El estado en vez de ayudar, te ayudar a matarte.
Asi se ahorra un buen dinero.
Y encima este titular asqueroso...
El miedo a la muerte es normal, pero creo que va siendo hora de normalizar que todos vamos a morir y que todos nuestros allegados también lo harán y, sobre todo, creo que hay que saber cuando es el momento de irse, si puede ser. Con 25 años es poco comprensible, pero habrá que considerar la vida que tenía y la vida que… » ver todo el comentario
Vaya mierda las putas enfermedades mentales la verdad, y qué pena que le concedan la eutanasia a gente que mentalmente no está en sus cabales, pero que podría estarlo en un futuro, más siendo tan joven y con lo mucho que avanza la medicina y más que va a avanzar con la IA.
Y no soy católico ni nada parecido, que os veo venir.
No sé, la vida da muchas vueltas. Por no hablar de los avances en medicamentos psiquiátricos...
Dicho esto, si pudiéramos eutanasiar la defensa del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza, en la precariedad, y en la fraudulenta explotación capitalista y monárquica que las causa, nos ahorraríamos un buen número de eutanasias personales.
Ya descansas, paloma. No te merecías un infierno como este. Satanás ha intentado retenerte aquí y prolongar tu sufrimiento, pero afortunadamente esta batalla contra la racionalidad la ha perdido.
Y es una victoria porque, también, nos da luz y nos enseña el camino al resto.
¿Que a las viejas chismosas más preocupadas de lo que hace el vecino en la intimidad de su casa que de sus propios problemas os molesta? Pues otra victoria también, a ver si de una puta vez aprendéis a no meter las narices dónde no debéis.
La pobre está parapléjica con gran dolor y sin posibilidad de mejora por un intento de suicidio.
Ese intento de suicidio viene de la indefensión que sintió después de sufrir abusos (en 2022 no en el centro de menores como dicen aquellos que pretenden hacer política de este caso)
Abusos que sufrió tras emanciparse voluntariamente del centro de menores donde tuvo que criarse porque esos "amantisimos" padres lo hicieron tan bien, que… » ver todo el comentario
Espero que decidan por ti cómo y cuándo mueres.