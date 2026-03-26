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Una mujer denuncia a la Policía por entrar por error en su casa de Elche y esposarla delante de sus nietos

Una mujer denuncia a la Policía por entrar por error en su casa de Elche y esposarla delante de sus nietos

Una mujer ha presentado una denuncia penal ante un juzgado de Instrucción de Elche acusando a la Policía Nacional de entrar a la fuerza por error en su vivienda sin una orden de registro en el marco de una operación antidroga en el barrio de Carrús. Según el escrito de la defensa, se habrían vulnerado derechos fundamentales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio y la libertad personal. El documento, al que ha tenido acceso este diario, describe unos hechos que los letrados califican de “quiebra radical del espacio de máxima protección"

| etiquetas: elche , policia , error , esposarla
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36 comentarios
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Comentarios destacados:          
#3 Pivorexico
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16 K 149
#12 pirat
#3 e poema e a poesía
0 K 9
chupacabres #20 chupacabres
#3 menudos mermaos
0 K 6
#21 cybermouse
#3 ¡Más fariña madera que es la guerraaaa! :troll:
0 K 8
makinavaja #7 makinavaja
Pista: A los policias no les pasará nada....
10 K 108
Yoryo #14 Yoryo
#7 Pero el mando debería de ser despedido y pagar de su bolsillo los daños físicos y morales. Pero ya conocemos a los togados, la justicia con sus perros de presa no es la misma que para el resto de la sociedad.
3 K 35
Andreham #15 Andreham
#14 No solo el mando, es que según la noticia estaba ahí una letrada:

Mantienen desde la Comisaría que la actuación contaba con todas las garantías legales, incluida la presencia de la letrada de la Administración de Justicia, figura encargada de dar fe de los registros judiciales. "Si hubiera habido cualquier extralimitación, no lo habría permitido”, exponen.
4 K 47
#16 Sigo_intentandolo
#14 que alegremente despedis a alguien...

Todo el mundo se equivoca en algun momento de su carrera profesional... siempre, sin excepciones... con tu razonamiento no habría nadie con una carrera profesional mayor de 10 años porque se le habría despedido antes.
Da igual la responsabilidad, profesion... todos los humanos se equivocan alguna vez por el hecho de ser humanos

Lo que hay que buscar es si ha sido un error o una mala actuación a sabiendo... porque entonces ya no es un error... e intentar aprender del error para mejorar procesos.
1 K 10
jacm #18 jacm
#16 Sé de casos de errores médicos en los que se pide incluso penas de cárcel.
Parece ser que los errores de policías y jueces no cuentan.
Creo que es bastante razonable calificarlo de 'Efecto llamada a la delincuencia para jueces y policías'
3 K 32
jazcaba #28 jazcaba
#18 un error se pide cárcel, pero por pedir que no quede. Un negligencia si se pide cárcel y bien pedida está. Otra cosa es una indemnización, que es si es normal que se dé en los dos casos.
0 K 9
Yoryo #19 Yoryo
#16 El mando del operativo tiene info, si puede demostrar que es falsa u errónea el que se va al SEPE es el de la brigada de informacion.
Hay errores y errores, por que un allanamiento no es lo mismo que un disparo en la cabeza, pero los errores deben de repercutir en la persona que los comete, si no, cometemos todo tupo de abusos y después con confesarse ya nos queda limpio el expediente.
3 K 31
#25 Sigo_intentandolo
#19 claro que tiene que haber consecuencias... pero aquí contesto al "despedido!"
0 K 7
Andreham #26 Andreham
#16 #17 La noticia indica:

-Que vieron a una puta abuela y dos niños y aún así entraron QUINCE. A las seis de la mañana. En un día escolar.
-Que encañonaron a una puta abuela y despertaron a una cría para preguntarle dónde estaba su padre.
-Que la esposaron 20 minutos. Se fueron y luego vino uno sólo, dijo "sorry", le quitó las esposas y se piró.
-Que no explicaron una mierda, ni han dado ningún documento, ni nada. Entran, arramblan, gritan mucho y se piran.
-Que no ofrecieron apoyo psicológico a la mujer y los niños.
-Que sudan de arreglarle la puerta porque "es cosa del ministerio".

Suena un poco más que a un simple "error".
1 K 19
#36 Sigo_intentandolo *
#26 es el procedimiento.
Entras y pones esposas a todos los adultos.
Entran 15 porque tienen que ser capaces de reducir a todas personas que se encuentran en el piso, que pueden ser dos o siete... y algunos de ellos violentos.
Entras a saco para que no tengan tiempo de reaccionar, lo que evita que se pongan violentos y/o destruyan pruebas.
Lo de la abuela y los nietos... perdona, pero en ciertos poblados la matriarca del clan es la abuela que esta rodeada de nietos... por lo que tampoco puedes decir "no la esposo".

En el mundo real las cosas nunca son sencillas. Que se puede mejorar mucho, siempre... pero el mundo real es muy jodido
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#27 asgard_gainsborough
#16 Los errores también se pagan, por mucho que sean errores.
Si tú llevas tu carísimo abrigo de piel a la lavandería y allí te hacen un estropicio lavándolo como no se debe, ¿vas a quedarte contento con que te digan que "ha sido un error", o vas a demandar por lo menos compensación económica?
1 K 16
#31 Sigo_intentandolo
#27 quien dice que no se paguen?... yo digo que no se puede despedir alegremente por un error... y menos con la información que hay en la noticia
0 K 7
#30 Malversan *
#16 ¿Pero qué coño dices? Cuando cometes una cagada y tiene consecuencias, especialmente con trasfondo de ilegalidad, por supuesto que te despiden (o sin duda deberían).

¿En qué puto mundo paralelo da igual la responsabilidad y las consecuencias a la hora de juzgar las cagadas? Hay profesiones en las que el error no es aceptable sencillamente porque tiene graves consecuencias.

Según tú, si un arquitecto hace mal su trabajo y se hunde un edificio con doscientas personas dentro... no pasa nada,…   » ver todo el comentario
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Nihil_1337 #34 Nihil_1337
#16 Y por eso tenemos la figura de negligencia punible o temeraria, para que cuando las consecuencias de la equivocación tengan consecuencias severas sobre terceros se te puedan pedir responsabilidades como está haciendo muy bien está señora.
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Dasold #17 Dasold *
#7 Los policías en este caso no son culpables, ellos van donde les indican. La culpa será del mando, la letrada presente o quien haya identificado la vivienda. Eso al margen que la intervención haya sido correcta o se pueda criticar si se uso fuerza excesiva o cualquier otra cosa, claro.
4 K 34
#24 Poll
#7 A Marlaska menos.
0 K 10
Supercinexin #35 Supercinexin *
#7 Un amiguete mío de determinado pueblo de Valencia sufrió en su bloque un operativo del CNP como los que salen por TV. Un vecino del 4° piso, el último de arriba, vendía droga y le pillaron. Fueron los GEO de madrugada, o quienes sean los que van a estas cosas, los de los cascos y los escudos que van con subfusiles y derriban la puerta con un ariete.

Pues básicamente les destrozaron toda la finca, que era una finca normal de pueblo, ni siquiera es un barrio malo ni nada por el estilo, ahí…   » ver todo el comentario
0 K 20
Furiano.46 #5 Furiano.46
Joder, menudo susto:
La denunciante se encontraba en su vivienda junto a sus dos nietos, de seis y once años, cuando, según la versión aportada por sus abogados, se produjo la entrada violenta de un grupo de entre doce y quince agentes.
7 K 70
Aguarrás #4 Aguarrás
Joder vaya gañanes. :palm:
4 K 61
Andreham #8 Andreham
Ha pasado en la casa de una abuela en el barrio más pobre (legalmente) de Elche, probablemente en una de esas casas VPO más viejas que el cagar al lado del parque 1 de Mayo.

Así que yo creo que ni le van a pagar la puerta. A lo mejor con un poco de suerte, como ha salido en las noticias locales, el alcalde del PP se pasa a prometer una investigación y luego le dan a la señora 500 euros para que se calle.

O a lo mejor la investigan para ver si está cobrando alguna paguita y le amenazan con quitársela.
7 K 60
#22 soberao
#8 La ley Corcuera que permitía entrar en tu casa sin orden judicial si la policía sospecha que hay delito por drogas...
es.wikipedia.org/wiki/Ley_Orgánica_sobre_protección_de_la_seguridad_
1 K 30
Andreham #23 Andreham
#22 Asumo que tendrán que demostrar esa sospecha de algún modo más de "jiji porque sí, porque huele a porro en la calle".
0 K 8
Ysinembargosemueve #11 Ysinembargosemueve
Esta piara es la que "nos" protege.
3 K 50
#33 ogrexxx
#11 esa piara trabajaba bajo la supervision de una letrada de la administración de justicia, encargada de que la actuación se ajustará a la orden judicial
0 K 7
#6 Pitchford
Lo de la lucha contra el narcotráfico es un pozo sin fondo de gasto de recursos públicos, a veces con resultados como éste..
2 K 48
Yoryo #13 Yoryo
#6 Entre la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el informático solitario y los raperos que ofenden, nos está quedando una justicia que ni el juez Dreed.
5 K 65
Mauricio_Colmenero #9 Mauricio_Colmenero
Además del susto, las molestias, el trastorno ocasionado a los menores ... le destrozan la puerta y ...

"A nivel material, la entrada forzosa provocó la destrucción total de la puerta de acceso a la vivienda. Según la denuncia, los daños no han sido cubiertos por la aseguradora al derivarse de una actuación policial, por lo que se solicita que sea la Administración la que asuma la responsabilidad económica correspondiente. Por lo pronto la propia afectada ha tenido que cubrir el coste…   » ver todo el comentario
6 K 41
Lenari #32 Lenari
#9 Ese debería ser el foco de la noticia.

Que la policía entre en el piso equivocado es un error, y si hacen este tipo de operaciones, alguna vez se van a equivocar. Esta no será la primera vez y tampoco la última.

Pero si se equivocan, reparar los daños debería ser algo que se hiciera de forma inmediata. El "nos vamos, te buscas la vida, y luego si eso, vete a tramitar reclamaciones en el laberinto burocrático del ministerio", eso sí que tiene delito.
1 K 12
#2 pirat
mu pofesional
1 K 19
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
¿Afroman?
0 K 11
ochoceros #29 ochoceros
#1 Si la pobre abuela tuviese el vídeo de la policía tirándola al suelo y esposándola mientras revientan la casa para el registro de drogas y además lo hiciese público, puedes tener por seguro que entonces sí que mandaban a la abuela de cabeza a la cárcel.
0 K 12
#10 CuiProdestHocBellum
Inútiles.
0 K 9

menéame