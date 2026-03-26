Una mujer denuncia a la Policía por entrar por error en su casa de Elche y esposarla delante de sus nietos

Una mujer ha presentado una denuncia penal ante un juzgado de Instrucción de Elche acusando a la Policía Nacional de entrar a la fuerza por error en su vivienda sin una orden de registro en el marco de una operación antidroga en el barrio de Carrús. Según el escrito de la defensa, se habrían vulnerado derechos fundamentales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio y la libertad personal. El documento, al que ha tenido acceso este diario, describe unos hechos que los letrados califican de “quiebra radical del espacio de máxima protección"