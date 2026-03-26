Una mujer denuncia a la Policía por entrar por error en su casa de Elche y esposarla delante de sus nietos

Una mujer ha presentado una denuncia penal ante un juzgado de Instrucción de Elche acusando a la Policía Nacional de entrar a la fuerza por error en su vivienda sin una orden de registro en el marco de una operación antidroga en el barrio de Carrús. Según el escrito de la defensa, se habrían vulnerado derechos fundamentales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio y la libertad personal. El documento, al que ha tenido acceso este diario, describe unos hechos que los letrados califican de “quiebra radical del espacio de máxima protección"
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fariñamadera que es la guerraaaa!
Mantienen desde la Comisaría que la actuación contaba con todas las garantías legales, incluida la presencia de la letrada de la Administración de Justicia, figura encargada de dar fe de los registros judiciales. "Si hubiera habido cualquier extralimitación, no lo habría permitido”, exponen.
Todo el mundo se equivoca en algun momento de su carrera profesional... siempre, sin excepciones... con tu razonamiento no habría nadie con una carrera profesional mayor de 10 años porque se le habría despedido antes.
Da igual la responsabilidad, profesion... todos los humanos se equivocan alguna vez por el hecho de ser humanos
Lo que hay que buscar es si ha sido un error o una mala actuación a sabiendo... porque entonces ya no es un error... e intentar aprender del error para mejorar procesos.
Parece ser que los errores de policías y jueces no cuentan.
Creo que es bastante razonable calificarlo de 'Efecto llamada a la delincuencia para jueces y policías'
Hay errores y errores, por que un allanamiento no es lo mismo que un disparo en la cabeza, pero los errores deben de repercutir en la persona que los comete, si no, cometemos todo tupo de abusos y después con confesarse ya nos queda limpio el expediente.
-Que vieron a una puta abuela y dos niños y aún así entraron QUINCE. A las seis de la mañana. En un día escolar.
-Que encañonaron a una puta abuela y despertaron a una cría para preguntarle dónde estaba su padre.
-Que la esposaron 20 minutos. Se fueron y luego vino uno sólo, dijo "sorry", le quitó las esposas y se piró.
-Que no explicaron una mierda, ni han dado ningún documento, ni nada. Entran, arramblan, gritan mucho y se piran.
-Que no ofrecieron apoyo psicológico a la mujer y los niños.
-Que sudan de arreglarle la puerta porque "es cosa del ministerio".
Suena un poco más que a un simple "error".
Entras y pones esposas a todos los adultos.
Entran 15 porque tienen que ser capaces de reducir a todas personas que se encuentran en el piso, que pueden ser dos o siete... y algunos de ellos violentos.
Entras a saco para que no tengan tiempo de reaccionar, lo que evita que se pongan violentos y/o destruyan pruebas.
Lo de la abuela y los nietos... perdona, pero en ciertos poblados la matriarca del clan es la abuela que esta rodeada de nietos... por lo que tampoco puedes decir "no la esposo".
En el mundo real las cosas nunca son sencillas. Que se puede mejorar mucho, siempre... pero el mundo real es muy jodido
Si tú llevas tu carísimo abrigo de piel a la lavandería y allí te hacen un estropicio lavándolo como no se debe, ¿vas a quedarte contento con que te digan que "ha sido un error", o vas a demandar por lo menos compensación económica?
¿En qué puto mundo paralelo da igual la responsabilidad y las consecuencias a la hora de juzgar las cagadas? Hay profesiones en las que el error no es aceptable sencillamente porque tiene graves consecuencias.
Según tú, si un arquitecto hace mal su trabajo y se hunde un edificio con doscientas personas dentro... no pasa nada,… » ver todo el comentario
Pues básicamente les destrozaron toda la finca, que era una finca normal de pueblo, ni siquiera es un barrio malo ni nada por el estilo, ahí… » ver todo el comentario
La denunciante se encontraba en su vivienda junto a sus dos nietos, de seis y once años, cuando, según la versión aportada por sus abogados, se produjo la entrada violenta de un grupo de entre doce y quince agentes.
Así que yo creo que ni le van a pagar la puerta. A lo mejor con un poco de suerte, como ha salido en las noticias locales, el alcalde del PP se pasa a prometer una investigación y luego le dan a la señora 500 euros para que se calle.
O a lo mejor la investigan para ver si está cobrando alguna paguita y le amenazan con quitársela.
es.wikipedia.org/wiki/Ley_Orgánica_sobre_protección_de_la_seguridad_
"A nivel material, la entrada forzosa provocó la destrucción total de la puerta de acceso a la vivienda. Según la denuncia, los daños no han sido cubiertos por la aseguradora al derivarse de una actuación policial, por lo que se solicita que sea la Administración la que asuma la responsabilidad económica correspondiente. Por lo pronto la propia afectada ha tenido que cubrir el coste… » ver todo el comentario
Que la policía entre en el piso equivocado es un error, y si hacen este tipo de operaciones, alguna vez se van a equivocar. Esta no será la primera vez y tampoco la última.
Pero si se equivocan, reparar los daños debería ser algo que se hiciera de forma inmediata. El "nos vamos, te buscas la vida, y luego si eso, vete a tramitar reclamaciones en el laberinto burocrático del ministerio", eso sí que tiene delito.