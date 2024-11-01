edición general
9 meneos
31 clics
Cinco detenidas por la brutal agresión a la mujer trans en La Bañeza (León

Cinco detenidas por la brutal agresión a la mujer trans en La Bañeza (León

El motivo de la detención han sido los delitos de lesiones y riña tumultuaria. Los hechos sucedieron la madrugada del pasado domingo 22 de marzo, motivados por la utilización del baño por parte de la víctima que resultó herida.

| etiquetas: detenidas , agresión , mujer trans , la bañeza
7 2 0 K 101 actualidad
5 comentarios
7 2 0 K 101 actualidad
plutanasio #4 plutanasio
A ver, cuidado, que si es la Bañeza no sea que esas mujeres pertenezcan a una minoría.
0 K 12
ostiayajoder #2 ostiayajoder
Ayer justo vi un video de Santiago Segura diciendo q a los trans nunca se les ha marginado en españa....
0 K 9
Edheo #5 Edheo
#2 Incluso aquí, han tratado de convencerme... muchas veces, que el problema LGTB existe sólo en Teherán y similares
No aquí, donde estamos totalmente seguros... que los fachas, nos protegen y defienden
Te imaginas?
En fin... como si a mi, me tuviese que consolar, cómo se vive en Teherán, cuando lo que me inquieta, en realidad, es cómo evoluciona mi vecindario.
0 K 7
Agetro #3 Agetro
Estamos involucionando. Qué pena me da todo ésto...
0 K 6

menéame