Cinco detenidas por la brutal agresión a la mujer trans en La Bañeza (León

El motivo de la detención han sido los delitos de lesiones y riña tumultuaria. Los hechos sucedieron la madrugada del pasado domingo 22 de marzo, motivados por la utilización del baño por parte de la víctima que resultó herida.
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No aquí, donde estamos totalmente seguros... que los fachas, nos protegen y defienden
Te imaginas?
En fin... como si a mi, me tuviese que consolar, cómo se vive en Teherán, cuando lo que me inquieta, en realidad, es cómo evoluciona mi vecindario.