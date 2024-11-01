El calvario de Noelia que comenzó con una agresión sexual grupal

Noelia Castillo Ramos, la joven catalana que recibirá este jueves la eutanasia en Cataluña, ha vivido un calvario desde que en 2022 sufriera una agresión sexual grupal que provocó un intento fallido de suicidio. Antes, no obstante, esta mujer, que se convierte en el primer precedente judicial de aplicación de la Ley de muerte asistida en España, creció en el seno de una familia desestructura y, según publicó 'El País' en marzo de 2025, creció en varios centros de menores, algunos de influencia católica.
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Ahora de repente es la parte principal del asunto, aderezada también con el hecho de que estuviera en centros de menores.
El que no quiera verlo no lo va a ver.
¿Por qué te tienen que contar los detalles de la vida privada de una persona ?
SI quiere terminar con su vida, sus motivos tendrá, y no son asunto de nadie.
Tú no tienes que entenderlo, tú no tienes que aprobarlo, tú no tienes ni voz ni voto.
Céntrate en tu vida y deja a los demás tranquilos, que bastante tiene esta chica como para además tener que aguantar las miradas morbosas de terceros.
Por cierto, a veces dan ganas de apearse de este perro mundo. Esta chica estaría más o menos llevando una existencia aceptable y una pandilla de (no encuentro palabras adecuadas para calificarlos) le destrozaron la vida. Me gustaría pensar que esos despojos humanos que le hicieron eso pasen la peor de las vidas posibles.