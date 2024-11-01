El calvario de Noelia que comenzó con una agresión sexual grupal

Noelia Castillo Ramos, la joven catalana que recibirá este jueves la eutanasia en Cataluña, ha vivido un calvario desde que en 2022 sufriera una agresión sexual grupal que provocó un intento fallido de suicidio. Antes, no obstante, esta mujer, que se convierte en el primer precedente judicial de aplicación de la Ley de muerte asistida en España, creció en el seno de una familia desestructura y, según publicó 'El País' en marzo de 2025, creció en varios centros de menores, algunos de influencia católica.