Más de 200 muertos, entre ellos mujeres y niños, por derrumbe de mina de coltán en el este del Congo

Más de 200 personas murieron en un derrumbe en la mina de coltán de Rubaya, en la República Democrática del Congo. En el yacimiento -que produce alrededor del 15% del total mundial de coltán y está bajo el control del grupo rebelde AFC/M23 desde 2024- los lugareños excavan manualmente a cambio de unos pocos dólares al día. “Estamos en la temporada de lluvias. El terreno es frágil. Fue el terreno el que cedió mientras las víctimas estaban en el agujero”, dijo un portavoz del gobernador designado por los rebeldes de la provincia donde...