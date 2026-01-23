Seguir el rastro del dinero: por qué el obrero teme más a una feminista que a un fondo buitre que lo va a desahuciar

La extrema derecha ha sabido entender que las emociones movilizan a menudo mucho más que la razón y, por esto mismo, ofrecer ‘lugares seguros’ ante un mundo en ruinas es siempre una apuesta ganadora.
La izquierda, sin embargo, no articula sus propuestas teniendo en cuenta aspectos emocionales, sino que ofrece cálculos y soluciones materiales a las precariedades
Sin querer marcarme un "todos son iguales", yo veo esa apelación a las emociones y a la propia identidad en todos los espectros políticos. Un "nosotros contra ellos". La racionalidad siempre queda en un segundo plano.
Pero bueno, aún asumiendo que realmente fuera izquierda, ¿por qué votar a la derecha que va a hacer lo que se le critica a la izquierda? ¿No sería lógico votar a algún partido aún más a la izquierda si el que hay hace medidas de derechas?
Para empezar el feminismo posmoderno sirve a los intereses capitalistas
"Gloria Steinem, icono feminista, fue una agente anticomunista de la CIA que impidió que el movimiento feminista hablara de clase; sólo de género
Cuando ves a gente como Irene Montero, que conoce la trayectoria de esta traidora a la clase obrera mejor que usted y que yo,… » ver todo el comentario
"Los lugares seguros son espacios simbólicos a los que asirse ante la debacle, identidades inmutables que aportan certezas y orgullo, como las patrias, la fe, la masculinidad o la feminidad bien entendida (la de siempre), la raza o cualquiera de sus eufemismos, como la ‘civilización occidental’.".
¿Cómo hacerles ver a esos ilusionados con un nuevo y prometedor Proyecto que el asidero que les ofrecen está 'prendido" en el vacío?
La Política con mayúsculas, supuestamente evalúa datos, tendencias, causas y efectos. Hace un análisis, diagnostico y propone soluciones (JAJAJAJAJA). Pero luego está el discurso políticos. Lo que se transmite al ciudadano y el argumentario que se usa para debatir con la oposición otros contrincantes. Eso ya es marketing. Y eso requiere eslóganes, consignas, lemas, mensajes cortos, claros y simples. Y se ha comprobado que para convencer/vender, lo mejor es dejar de lado los hechos, los datos y la realidad y apelar a las emociones.
Que si, que no existen dicen, pero la mayoría de gente conocemos algún hombre denunciado en falso en el divorcio y sin poder ver a los hijos porqué ella no quiere y el proceso se alarga mucho tiempo por la denuncia falsa. Y desahuciados puede que también pero menos.
Con un mal divorcio te quitan el piso, pero además vas a estar siempre bajo sospecha
La fama del sentimiento de superioridad que tiene la izquierda a veces es merecido. Y eso es contraproducente a la hora de señalar planteamientos equivocados.
Que puede gustarte algunas cosas de la derecha como votante, pero es que defender lo indefendible y que encima te perjudica, ... no tiene mucho sentido.
La ultraderecha apela a las emociones del pueblo y como el pueblo es tonto irracional demasiado emocional pues termina apoyando al fascismo naciente.
La izquierda es racional y calculadora, por eso no le va bien.
Por que crees que el feminismo esta tan de capa caída? es que cada denuncia falsa o instrumental contra un hombre no sólo afecta a el hombre, cada denuncia falsa hace que la nueva novia del hombre, la hermana y la madre dejen de considerarse feministas
Pero que no, que el problema es que la derecha es muy emocional, no como los mensajes de Alerta antifascista, es que somos mejores que vosotros, a las mujeres hay que creerlas si o si, ¿que vas a estar con la victima o el ponga aqui la palabra que más le guste/maltratador/agresor/no le gusta la tortilla con cebolla?, yo es que estoy con las victimas, etc etc.
Creo que ahora mismo el mayor problema de España es la vivienda, en todas las encuestas.
2022 ~ 27.533 desahucios (total estimado) según CGPJ históricos por impago y lanzamiento general (aprox.) 182.065 denuncias por violencia de género
2023 26.659 desahucios (cifra total anual, aumento récord menor) 199.282 denuncias por violencia de género
2024 27.564 desahucios en España, +3,4% respecto a 2023 199.094 denuncias por violencia de género (muy similar a 2023)
2025 Datos parciales: 7.334 desahucios sólo… » ver todo el comentario
Evidentemente a la derecha aun menos, pero el caso es que la clase trabajadora es despreciada por un lado y embaucada por el otro
La novedad quizas sea que ya nadie presta mas de un minuto de atencion a nada, ni siquiera a los temas que le afectan de manera critica. El informativo se fragmenta en frases de 30 segundos, el periodico en titulares gruesos de una linea, internet en videos tictoc de 30 segundos, el analisis concienzudo es un video de youtube de 2 minutos que se hace pesado. Eso que he escrito ya se considera un exceso de texto.
La izquierda postmoderna a abandonado la lucha de clases y se ha pasado a abanderar el victimismo de sus subgrupos favoritos
hijosdecanarias.com/contenido/4316/debilidades-de-las-izquierdas-entre
Que va!!! Para nada!! Usan la razon para todo, por eso nuestra amiga Irene no sabe ni definir que es una mujer.
No hay aspectos emocionales ni nada. Si una mujer dice que le han maltratado es que la han maltratado. Y si un hombre se queja de las denuncias falsas es que "es un maltratador". El machismo mata más que el coronavirus. era, verdad??
Venga… » ver todo el comentario
Esta habitual arrogancia no explica ni aporta nada, es tan solo un
… » ver todo el comentario
Es cierto, manipulan emociones como el odio para desviar el foco hacia donde les interesa. He escrito aquí mucho contra la extrema derecha y contra el fascismo por eso. Pero ese titular en serio que me parece que para un obrero real, solo o peor aún con familia, sea cual sea su ideología, es demasiado exagerado y carece de sentido.
Y los incendios en España (precio de la vivienda, transporte, inmigración, etc.) el PSOE los "intenta" apagar echándoles vasos del agua del grifo, y diciendo "¿veis como tomamos medidas?"
Obviamente los incendios no se apagan.
Y entonces llega la derecha que dice: "está claro que el agua no sirve para apagar el fuego. Necesitamos soluciones completamente distintas: ¡probemos a echar gasolina!"
por otro lado, feministas ya trabajan en España. Menuda chorrada has soltado
pero tienes razón, artículo a la altura de de la inteligencia de sus lectores
Platón el cabrón
Animo, es dificil vivir en un mundo donde nadie es capaz de seguir tu grandiosa grandilocuencia.