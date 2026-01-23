edición general
Seguir el rastro del dinero: por qué el obrero teme más a una feminista que a un fondo buitre que lo va a desahuciar

La extrema derecha ha sabido entender que las emociones movilizan a menudo mucho más que la razón y, por esto mismo, ofrecer ‘lugares seguros’ ante un mundo en ruinas es siempre una apuesta ganadora.

#2 Me parece un buen análisis, merece la pena leerlo entero. Pero yo discrepo en esto:

La izquierda, sin embargo, no articula sus propuestas teniendo en cuenta aspectos emocionales, sino que ofrece cálculos y soluciones materiales a las precariedades

Sin querer marcarme un "todos son iguales", yo veo esa apelación a las emociones y a la propia identidad en todos los espectros políticos. Un "nosotros contra ellos". La racionalidad siempre queda en un segundo plano.
sat #16 sat
#2 Lo que pasa es que dentro de ese "nosotros contra ellos" la izquierda al menos sube las pensiones, el SMI, apuesta por lo público, regula el derecho a una muerte digna, pone en marcha leyes de dependencia y un largo etcétera. La derecha vota en contra apelando a ese "nosotros contra ellos". Ya me contarás objetivamente cual de las dos opciones es más beneficiosa para el ciudadano de a pie.
#57 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#16 Pero la derecha no lo quita cuando gobierna. Bueno, como la ley mordaza Sánchez. Así que no se ve tan mal el cambio, se favorece la alternacia, el turnismo. Y las declaraciones de cara a la galería rasgándose las vestiduras, sobre ciertas medidas, manteniendolas después cuando la oposición pasa a gobierno.
Andreham #92 Andreham
#78 El PSOE no es izquierdas.

Aburrís a las piedras.

Pero bueno, aún asumiendo que realmente fuera izquierda, ¿por qué votar a la derecha que va a hacer lo que se le critica a la izquierda? ¿No sería lógico votar a algún partido aún más a la izquierda si el que hay hace medidas de derechas?
Autarca #48 Autarca *
#2 Es un análisis tendencioso y manipulador

Para empezar el feminismo posmoderno sirve a los intereses capitalistas

www.meneame.net/story/gloria-steinem-icono-feminista-fue-agente-antico

"Gloria Steinem, icono feminista, fue una agente anticomunista de la CIA que impidió que el movimiento feminista hablara de clase; sólo de género

Cuando ves a gente como Irene Montero, que conoce la trayectoria de esta traidora a la clase obrera mejor que usted y que yo,…   » ver todo el comentario
senador #50 senador
#2 Yo en cambio sí concuerdo (a medias) con esto:

"Los lugares seguros son espacios simbólicos a los que asirse ante la debacle, identidades inmutables que aportan certezas y orgullo, como las patrias, la fe, la masculinidad o la feminidad bien entendida (la de siempre), la raza o cualquiera de sus eufemismos, como la ‘civilización occidental’.".

¿Cómo hacerles ver a esos ilusionados con un nuevo y prometedor Proyecto que el asidero que les ofrecen está 'prendido" en el vacío?
#53 XXguiriXX
#2 Pues sí. De hecho la campaña de Pablo por la comunidad de Madrid fue bastante “emocional” y le fue como el culo. Lo del lenguaje neutral, que por suerte ya sólo lo usa Podemos, es completamente identitario y para nada “material”.
#76 emdi
#2 Porque una cosa es el análisis y otro el marketing.
La Política con mayúsculas, supuestamente evalúa datos, tendencias, causas y efectos. Hace un análisis, diagnostico y propone soluciones (JAJAJAJAJA). Pero luego está el discurso políticos. Lo que se transmite al ciudadano y el argumentario que se usa para debatir con la oposición otros contrincantes. Eso ya es marketing. Y eso requiere eslóganes, consignas, lemas, mensajes cortos, claros y simples. Y se ha comprobado que para convencer/vender, lo mejor es dejar de lado los hechos, los datos y la realidad y apelar a las emociones.
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
Estadísticamente es más probable que te caiga una denuncia falsa que un desahucio.

Que si, que no existen dicen, pero la mayoría de gente conocemos algún hombre denunciado en falso en el divorcio y sin poder ver a los hijos porqué ella no quiere y el proceso se alarga mucho tiempo por la denuncia falsa. Y desahuciados puede que también pero menos.
#86 aribaucio
#12 Además, el fondo buitre te quita el piso y ya no le interesas.
Con un mal divorcio te quitan el piso, pero además vas a estar siempre bajo sospecha
DayOfTheTentacle #89 DayOfTheTentacle
#86 si no pierdes también el trabajo y amistades...
powernergia #4 powernergia
Pero luego no les llames gilipollas.
shake-it #8 shake-it
#4 Se quejan de la superioridad moral... Si fuese sólo moral...
3 K 62
#4 Llamarles gilipollas no es una buena idea si el fin es convencerles de que están votando en contra de sus intereses.

La fama del sentimiento de superioridad que tiene la izquierda a veces es merecido. Y eso es contraproducente a la hora de señalar planteamientos equivocados.
powernergia #85 powernergia
#83 Si, la famosa autocrítica, ese debe ser el problema que tiene ahora el mundo.
#95 nacho_lobez
#85 Sí, es eso.
earthboy #10 earthboy
Porque no se le insulta bastante. Hay que insultarlo más hasta que vote bien.
#19 Scutarius
#10 Sí, se pasan el día insultando. Hijos de fruta, frustrados, mugre, perroflautas, rojos, "que se jodan", y cito: "los hijos de la gran puta que habéis votado que esto pase".
5 K 49
celyo #56 celyo
#10 son los primeros que se quejan de que el SMI suba, incluso cuando cobran el SMI.

Que puede gustarte algunas cosas de la derecha como votante, pero es que defender lo indefendible y que encima te perjudica, ... no tiene mucho sentido.
0 K 12
MiguelDeUnamano #29 MiguelDeUnamano
#26 Lo que viene a confirmar mi anterior comentario.
Macnulti_reencarnado #32 Macnulti_reencarnado
#29 lo que me reafirma todavía más.
#28 Penadeoccidente
#22 No como tu, gran pensador. Estamos todos engañados menos tu.
Macnulti_reencarnado #35 Macnulti_reencarnado
#28 sois un 10% en posesión de la verdad. La antigua IU dividida en 40 nuevos partidos de extrema izquierda. Seguid así, lo estáis haciendo muy bien. Ahora a por Aragón.
Berlinguer #60 Berlinguer
#35 sois un 10% en posesión de la verdad.
El castellano se te da tan bien como usar tus neuronas.
Maravilloso.
#20 CrudaVerdad
Resumen del artículo:
La ultraderecha apela a las emociones del pueblo y como el pueblo es tonto irracional demasiado emocional pues termina apoyando al fascismo naciente.

La izquierda es racional y calculadora, por eso no le va bien.

:roll: :shit:
Battlestar #96 Battlestar
#20 Pero no se supone que la izquierda son los de la empatía?
BlackDog #27 BlackDog
Pues sencillo, si un fondo te desahucia coges tus cosas y te alquilas otro piso, si una feminista te denuncia se queda con tu piso, se queda con tus hijos y tienes que seguir pagando la hipoteca mas manutención mientras coges tus cosas y te buscas otro piso para alquilar
#40 coydanerko
#27 Deshaucian tanto a hombres como a mujeres, pero las denuncias falsas afectan solamente a los hombres.
2 K 9
BlackDog #65 BlackDog
#40 Las denuncias falsas solo afectan a los hombres? depende como lo mires, supongo que la madre de un hombre al que le han jodido la vida no le afectan las denuncias falsas, que la abuela no pueda ver a su nieto supongo que tampoco le afecta, mujeres con hermanos condenados, na tampoco le afectara?

Por que crees que el feminismo esta tan de capa caída? es que cada denuncia falsa o instrumental contra un hombre no sólo afecta a el hombre, cada denuncia falsa hace que la nueva novia del hombre, la hermana y la madre dejen de considerarse feministas
4 K 30
Fedorito #23 Fedorito
¿Es aquí donde ciertos meneantes progresistas vienen a comerse las polles unos a otros? :-D
Joice #41 Joice
#23 Aquí es, pase y tome asiento.
chemari #39 chemari
#14 Claro, la gente es feminista para recibir subvenciones... las gilipolleces que hay que oir. Virgensanta.
5 K 49
#24 david_keen
Que se lo pregunten a errejon, porque teme más a Elisa moulia que a un fondo buitre, o bueno o se lo pueden preguntar al marido de Juana o cualquiera de los que sufrio "infancia libre" como por ejemplo al hijo de Maria sevilla.

Pero que no, que el problema es que la derecha es muy emocional, no como los mensajes de Alerta antifascista, es que somos mejores que vosotros, a las mujeres hay que creerlas si o si, ¿que vas a estar con la victima o el ponga aqui la palabra que más le guste/maltratador/agresor/no le gusta la tortilla con cebolla?, yo es que estoy con las victimas, etc etc.
celyo #64 celyo
#24 También hay posibilidad que alguien te atropelle o alguien te atraque, y quizás le sea más importante eso que le pasa directamente.

Creo que ahora mismo el mayor problema de España es la vivienda, en todas las encuestas.
#80 david_keen
#64 Podemos mirar los numeros de desahucios al año, y de denuncias por viogen,

2022 ~ 27.533 desahucios (total estimado) según CGPJ históricos por impago y lanzamiento general (aprox.) 182.065 denuncias por violencia de género
2023 26.659 desahucios (cifra total anual, aumento récord menor) 199.282 denuncias por violencia de género
2024 27.564 desahucios en España, +3,4% respecto a 2023 199.094 denuncias por violencia de género (muy similar a 2023)
2025 Datos parciales: 7.334 desahucios sólo…   » ver todo el comentario
3 K 31
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Es que él no se define como obrero, sino como clase media, aunque lo que en realidad sea es un faxtapobre.
#13 chocoleches
El problema de esta gente es que tiene más ideología que conocimientos. El 74% de españoles vive en casas de propiedad (datos de Eurostat) el problema de la vivienda es grave, pero no para una mayoría. A mis padres los desahucios de los fondos buitre se la repanpinfla, es así.
5 K 43
Macnulti_reencarnado #31 Macnulti_reencarnado
#13 los fondos buitre tienen menos del 10% de las viviendas que se alquilan en este país. Pero el mantra, que hace mucho que no cuela, que no falte.
#71 XXguiriXX
El feminismo ya no está de moda, en especial entre los más jóvenes, es tan simple como eso, de hecho la detestan. Y no, no ayudará hacer proselitismo, todo lo contrario. Ahora mismo la mejor campaña por el feminismo, y la izquierda, es no decir nada sobre el feminismo.
2 K 31
#9 Ovidio
¡Pero si lo menos materialista que hay en la actualidad son los partidos que se dicen de izquierdas! Menudo pirado el redactor
#14 ParaLoQueHayQueVer
#9 Si quitásemos las subvenciones, las feministas, los pro inmigración y los independentistas caerían a plomo. Y lo mismo con los de derechas, es cuestión de pasta, no de ideología.
4 K 4
#9 Depende el lugar. En Nueva York Mamdani ganó cómodamente por ofrecer propuestas materiales.
0 K 13
#45 srskiner
Conozco más tios que han perdido la casa por su ex que por fondos buitre
4 K 29
alfre2 #67 alfre2
#45 claro, porque en el segundo caso el individuo muta del tío que conoces a “inquiokupa”, un ser despreciable carente de derechos como el de quejarse de algo. Todos le escupen por la calle y nos queda prohibido solidarizarnos con él.
0 K 12
ku21 #49 ku21
Se puede temer a ambas cosas. Yo ademas de a las megaempresas que para maximizar beneficios van a hacer lo que sea necesario, aun a costa de putearme, tambien temo a feministas trasnochadas que consiguen que se promulguen leyes en las que por defecto yo soy preculpable aunque no haya mas prueba que su palabra, en las que me pueda pasar un finde en el calabozo si a las 21:00 de un viernes va a la policia y dice “man pegao”, en las que aun estando mucho mejor preparado, se reserven plazas a gente…   » ver todo el comentario
pedroj #73 pedroj
Lo teme más porque es más fácil que la casa te la quite una mujer que el fondo/banco. Yo no tengo ningún amigo que la casa se la haya quitado el banco o un fondo buitre y sin embargo tengo unos cuantos que le ha volado con el divorcio.
3 K 27
#81 XXguiriXX
#73 Y en mi caso, ni a mi ni a mi familia o amigos les pasó lo de las denuncias falsas, pero muchos conocen a alguien que sí.
0 K 13
Joice #44 Joice
Se ve que "temer" ambas opciones no se contempla.
#69 Nobodyatall
Al feminismo 2.0 tampoco le importan los problemas del obrero
Evidentemente a la derecha aun menos, pero el caso es que la clase trabajadora es despreciada por un lado y embaucada por el otro
Kichito #77 Kichito
#69 El feminismo 2.0 es otra herramienta de distracción de la "izquierda" para poder seguir vendiendo la sanidad o vivienda pública a los fondos de inversión. Un obrero debe de rechazar esas tretas.
#34 caciro
Gran descubrimiento: si simplificas un conflicto social complejo en "feminista vs. fondo buitre", ya tienes titular, enemigo y explicación mágica. Falta añadir que el obrero también vota mal por Mercurio retrógrado y cerramos el círculo del análisis materialista.
#37 coydanerko
Achacar a la "intoxicación ultra" el rechazo contra el feminismo es un intento de blanquear la discriminación legal contra los hombres, que está escrita en las leyes y por lo tanto es la realidad objetiva.
Desideratum #68 Desideratum
Vamos, resumiendo, que el obrero de derechas está perfectamente desinformado, (una fabulosa máquina de desinformación que cuesta un pastizal, si cuentas con los soplapollas de los criptobros, los sicarios de la pluma, los terroristas mediáticos y los economistas libertarios a los que hay que untar) porque le hacen ver un asidero de seguridad que no existe en absoluto, (es más, muy probablemente cuando los ultras alcancen el poder su precariedad será muy superior y ese asidero se irá a tomar por…   » ver todo el comentario
johel #47 johel *
Cuando un eslogan de 5 segundos llega a las tripas y hacen falta 15 minutos de atencion ya no para desmentirlo sino para que se abra la opcion de racionalizarlo, te han ganado. Es la tactica de siempre de los radicalismos y el motivo por el que el moderado siempre pierde.
La novedad quizas sea que ya nadie presta mas de un minuto de atencion a nada, ni siquiera a los temas que le afectan de manera critica. El informativo se fragmenta en frases de 30 segundos, el periodico en titulares gruesos de una linea, internet en videos tictoc de 30 segundos, el analisis concienzudo es un video de youtube de 2 minutos que se hace pesado. Eso que he escrito ya se considera un exceso de texto.
chemari #36 chemari *
#_7 Yo me hice feminista y ya me han dado una paga y un piso. Ahora me paso el día jugando a la play.

(Uy me ha bloqueado, pues negativo por hacerme perder el tiempo)
Bonzaitrax #62 Bonzaitrax
#22 Ese comentario es por los votantes de la derechusma, VOX y PPtarras :-D
duende #87 duende *
"La izquierda, sin embargo, no articula sus propuestas teniendo en cuenta aspectos emocionales", ja, ja,ja veo que mantienen la superioridad moral.
La izquierda postmoderna a abandonado la lucha de clases y se ha pasado a abanderar el victimismo de sus subgrupos favoritos
hijosdecanarias.com/contenido/4316/debilidades-de-las-izquierdas-entre
Bixio7 #82 Bixio7
"las emociones movilizan mas que la razón" ..... claro, porque no hay razón en quejarse por ejemplo de la inmigración ilegal masiva, los "hechos aislados" no son DIARIOS, es una imaginación colectiva creada por la malvada turbo derecha. Tampoco hay mas problema que nunca con la vivienda, los trenes viven su mejor momento, etc etc etc ...... es decir, vivimos en un mundo ideal, pero la derecha sube porque sabe hacer buena publicidad, porque tiene dinero, y la gente es tonta :palm: :palm:
Maki_Hirasawa #84 Maki_Hirasawa *
"La izquierda, sin embargo, no articula sus propuestas teniendo en cuenta aspectos emocionales"

JAJJAJAJAJAJAJA
Que va!!! Para nada!! Usan la razon para todo, por eso nuestra amiga Irene no sabe ni definir que es una mujer.

No hay aspectos emocionales ni nada. Si una mujer dice que le han maltratado es que la han maltratado. Y si un hombre se queja de las denuncias falsas es que "es un maltratador". El machismo mata más que el coronavirus. era, verdad??

Venga…   » ver todo el comentario
vviccio #59 vviccio
Votar a quien nos perjudique más. Sufriremos pero compensará ver al nuestro vecino sufrir mientras aparentamos que no nos pasa nada.
#72 BurraPeideira_
#63 Sí, seguro que David Simon pensó en un cubano gusano para crear al personaje.
#58 Tensk
Podemos seguir ridiculizando a quienes votan contra sus intereses como clase, a quienes compran los bulos, los odios y los miedos que vende la extrema derecha, llamarlos fachapobres y pensar que sus decisiones están atravesadas por una supina ignorancia que luego pagan caro. ‘Disfruten lo votado’, dicen algunos, cuando el gobierno derechista de turno falla a su ciudadanía o da una vuelta de tuerca más a su precariedad.

Esta habitual arrogancia no explica ni aporta nada, es tan solo un

…   » ver todo el comentario
#74 XXguiriXX
#58 En mi caso, me funciona echarles en cara a paletos como Trump, sino no hay manera de que se den cuenta de sus errores. Eso sí, no hay que dar mucha matraca para no aburrir a la peña.
Bonzaitrax #93 Bonzaitrax
#88 Las feministas también se presentan, las votan y TRABAJAN, coso que no hace el inútil de Abascal.
danip3 #98 danip3 *
#93 Cual es el partido de las feministas? Cuanto aportan al PIB las feministas?
Bonzaitrax #103 Bonzaitrax
#98 Yo mismo aporto más que Abascal. No cobro un sueldazo de MIS impuestos.
Macnulti_reencarnado #100 Macnulti_reencarnado
#94 eres mayor de edad?
M.Rackham #101 M.Rackham
#100 Física y mentalmente. También tengo mucho sentido del humor, el cuál no pienso perder al hablar con quien no se toma en serio lo que está ocurriendo en su país.
Expat_Guinea_Ecuatorial #51 Expat_Guinea_Ecuatorial
Pero si son los rojos los que han cambiado la lucha de clases por la lucha contra el blanco heterosexual, que vienen a decir estos gilipollas ahora?
#52 Equidislate *
Si el obrero teme más a una feminista que a un fondo buitre que lo va a desahuciar, eso es que sabe que no lo van a desahuciar o que tiene otras opciones para no quedar en la calle.
Es cierto, manipulan emociones como el odio para desviar el foco hacia donde les interesa. He escrito aquí mucho contra la extrema derecha y contra el fascismo por eso. Pero ese titular en serio que me parece que para un obrero real, solo o peor aún con familia, sea cual sea su ideología, es demasiado exagerado y carece de sentido.
#75 abogado_del_diablo
El mundo está en llamas.
Y los incendios en España (precio de la vivienda, transporte, inmigración, etc.) el PSOE los "intenta" apagar echándoles vasos del agua del grifo, y diciendo "¿veis como tomamos medidas?"

Obviamente los incendios no se apagan.
Y entonces llega la derecha que dice: "está claro que el agua no sirve para apagar el fuego. Necesitamos soluciones completamente distintas: ¡probemos a echar gasolina!"
#70 wonsterboy
#22 Como cuando nos dices que eres objetivo y que solo criticas la incompetencia y/o corrupcion? :tinfoil:
Macnulti_reencarnado #97 Macnulti_reencarnado
#70 te parece poca crítica?
Albaricoquero #3 Albaricoquero
Quizás teme más a una feminista que le va a ocupar el piso :troll:
devilinside #5 devilinside
#3 O que le va a quitar su virilidad
danip3 #7 danip3
Si todas las feministas estuvieran trabajando en la economía productiva el PIB español crecería como el de China.
Graffin #25 Graffin
#7 Claro, porque todo el mundo sabe que todas las feministas no trabajan, solo dan chochocharlas a costa de tus impuestos.
#42 coydanerko
#25 A menudo ni eso. Están colocadísimas en puestos de "igualdad", sin hacer absolutamente nada en todo el puto día. Por eso se ven tantas por menéame.
3 K 0
danip3 #91 danip3
#25 Que busquen empleo en China a ver si encuentran algo. Creo que el perfil de feminista está muy demandado en China., por eso China crece al cinco por ciento del PIB
#33 omega7767
#7 si es España en vez de votar/apoyar a los corruptos, se ejecutaran como hacen en China, seriamos la economía 1 del mundo :troll:
#46 coydanerko
#33 No. Eso que has dicho no es verdad, pero poner a trabajar a las feministas sí que sería un subidón.
#102 omega7767
#46 mira un dato estimado : "La corrupción en España representa un coste económico significativo, estimado en más de 90.000 millones de euros anuales, lo que equivale a cerca del 8% del PIB nacional según estimaciones de los Verdes/ALE. Esto implica un impacto por ciudadano superior a 1.300 euros al año"

por otro lado, feministas ya trabajan en España. Menuda chorrada has soltado :roll:
danip3 #90 danip3
#33 Donde hay que firmar.
Bonzaitrax #79 Bonzaitrax
#7 Tienes razón, porque como dependamos de los putos inútiles de la derechusma como Abascal, que no sabe ni trabajar en un bar, muy jodido lo tenemos :-D
danip3 #88 danip3 *
#79 A Abascal le votan, que se presenten las feministas en vez de pedir dinero por no hacer nada. Mi propuesta es que se vayan de España a buscar empleo de feministas en China, a ver si encuentran algo.
#11 duendeando
#1 Aparte de marcarte la falacia del mensajero, algo que aportar o eres un simple troll?
Graffin #17 Graffin
#11 Viene a darnos un ejemplo práctico.
Macnulti_reencarnado #22 Macnulti_reencarnado
#11 si, mi aportación es que os tragais lo que os ponen por delante.
#15 LaMinaEnMiPuerta
#1 Se nota que usted no lo lee. No sería capaz de entenderlo.
Macnulti_reencarnado #18 Macnulti_reencarnado
#15 hace muchos años que no como papilla.
#54 LaMinaEnMiPuerta
#18 Enhorabuena, es usted ya un niño mayor. Solo le queda superar las pataletas.
0 K 10
MiguelDeUnamano #21 MiguelDeUnamano
#1 Hay críticas que, por quién las hace, se convierten en halagos.
Macnulti_reencarnado #26 Macnulti_reencarnado
#21 es exactamente lo que pienso yo. Me reafirma.
#30 omega7767
#1 jaja, pero si ni siquiera lo has leido

pero tienes razón, artículo a la altura de de la inteligencia de sus lectores :roll:
M.Rackham #38 M.Rackham
#1 shhh no salgas de la cueva.
Firmado.
Platón el cabrón
Macnulti_reencarnado #43 Macnulti_reencarnado
#38 hace años que salí de la cueva. Se llama madurar.
M.Rackham #94 M.Rackham
#43 Ir del cuarto al baño para ducharse cada X años no significa salir de la cueva.

:troll: :troll: :troll:
#55 BurraPeideira_
#1 Jimmy McNulty te escupiría en la cara y te mearía en los ojos para después llevarte al polo norte y dejarte allí. Era un idealista que quería hacer del mundo un lugar mejor y tú solo eres un gusanillo.
Macnulti_reencarnado #63 Macnulti_reencarnado
#55 estaría absolutamente encantado conmigo. Era un gran tipo que despreciaba el maniqueísmo. Veo que no entendiste una mierda de la mejor serie de TV.
#66 wonsterboy *
#1 Gracias, Mac. Si viene de ti, es un piropo.
Animo, es dificil vivir en un mundo donde nadie es capaz de seguir tu grandiosa grandilocuencia.
