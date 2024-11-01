edición general
Silvia Intxaurrondo explica a Miriam Nogueras lo que pone sobre la supuesta okupación en el decreto que tumbaron con PP y Vox: "Datos frente a populismo"

Uno de los pretextos más comentados en las últimas horas en los círculos de la regresía nacional es la cantinela de los okupas. Por supuesto, desde Junts también se han agarrado a esta excusa como un koala a su eucalipto. También lo hizo su portavoz Miriam Nogueras este miércoles en TVE hasta que Silvia Intxaurrondo leyó lo que decía el decreto exactamente. Varios tuiteros han comentado el elocuente momento.

11 comentarios
Comentarios destacados:    
#3 Meinhard
Siempre vende más el miedo que la razón.
Mountains #4 Mountains *
#3 Y en eso se basan las derechas para gobernar contra la mayoría de ciudadanos, y en favor de unos pocos.
Veo #9 Veo
#3 no será la larazon.es... xD
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Error, la derecha con los datos se confunde, con los bulos les va mejor porque es más sencillo. Aunque es bueno para los espectadores, eso sin duda.
Mountains #2 Mountains
Lo que recoge este decreto es que se puede suspender el desahucio en caso de okupación, fíjense en qué casos. Si el propietario es una persona jurídica o persona con más de diez viviendas, si el ocupante es vulnerable, dependiente, víctima de violencia de género o convive con menores o dependientes a su cargo, y en todo caso no puede acogerse si afecta a la primera vivienda del propietario [...] a la segunda residencia o a una vivienda cedida a otro participar como primera residencia. ¿De cuántos casos estamos hablando, señora Nogueras?
#8 poxemita
Vaya son tan pocos casos que no es escudo social, es tirita social.
Mountains #5 Mountains
Por cierto, merece la pena ver los 3 minutos y medio de vídeo.
Cabre13 #7 Cabre13
#5 Me he animado a verlo y es la ostia.
-Oye, que te he dejado hablar para que sueltes tu discurso, pero es que no has respondido a mi pregunta por que no me has dejado seguir, voy a empezar otra vez.
-Pregúntame lo que tú quieras que yo te responderé lo mismo de antes, lo contrario sería confundir a la gente.
(...) Y efectivamente.
-He escuchado tu pregunta, pero te voy a responder yo a ti con otra.
Feindesland #6 Feindesland
¿Y no eras más fácil agarrarse a lo sencillo? Por ejemplo: si entras en una casa que no estuya, te echamos a patadas y desde fuera reclamas.
asola33 #10 asola33 *
Tener a menores dependientes es muy habitual. Esto cubre muchos casos.
Gadfly #11 Gadfly
Hmm, la imparcial Silvia. Que delicia!
