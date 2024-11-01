Silvia Intxaurrondo explica a Miriam Nogueras lo que pone sobre la supuesta okupación en el decreto que tumbaron con PP y Vox: "Datos frente a populismo"

Uno de los pretextos más comentados en las últimas horas en los círculos de la regresía nacional es la cantinela de los okupas. Por supuesto, desde Junts también se han agarrado a esta excusa como un koala a su eucalipto. También lo hizo su portavoz Miriam Nogueras este miércoles en TVE hasta que Silvia Intxaurrondo leyó lo que decía el decreto exactamente. Varios tuiteros han comentado el elocuente momento.