Silvia Intxaurrondo explica a Miriam Nogueras lo que pone sobre la supuesta okupación en el decreto que tumbaron con PP y Vox: "Datos frente a populismo"

Uno de los pretextos más comentados en las últimas horas en los círculos de la regresía nacional es la cantinela de los okupas. Por supuesto, desde Junts también se han agarrado a esta excusa como un koala a su eucalipto. También lo hizo su portavoz Miriam Nogueras este miércoles en TVE hasta que Silvia Intxaurrondo leyó lo que decía el decreto exactamente. Varios tuiteros han comentado el elocuente momento.
-Oye, que te he dejado hablar para que sueltes tu discurso, pero es que no has respondido a mi pregunta por que no me has dejado seguir, voy a empezar otra vez.
-Pregúntame lo que tú quieras que yo te responderé lo mismo de antes, lo contrario sería confundir a la gente.
(...) Y efectivamente.
-He escuchado tu pregunta, pero te voy a responder yo a ti con otra.