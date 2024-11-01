·
El colectivo ‘Policías Antifascistas’ irrumpe en las fuerzas de seguridad para exigir un modelo democrático frente al avance de la extrema derecha
El colectivo de policías reivindica una seguridad pública basada en los derechos humanos, el compromiso democrático y la ruptura con los discursos de odio dentro y fuera de los cuerpos policiales. |
Manifiesto
.
|
etiquetas
:
policia
,
fuerzas de seguridad
,
policias antifascistas
,
extrema derecha
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#2
MiguelDeUnamano
*
Todavía les acusan de un delito de odio contra sus compañeros.
18
K
196
#11
Graffin
#2
En EEUU serían una organización terrorista.
2
K
28
#16
sotillo
#11
Son
0
K
11
#17
Mountains
#11
El otro día salió este policía, víctima del golpe de estado en el capitolio, enfrentándose a su agresor tras el indulto de Trump
4
K
57
#19
Mountains
#17
Aquí frente al agresor.
Fue condenado a 12 años de prisión. Trump lo indultó.
3
K
49
#34
Mountains
*
#19
Aquí el vídeo de Alán Barroso explicando el caso del Policía de EEUU antifascista Michael Fanone
www.youtube.com/watch?v=hd7PmAm6UUM
Wikipedia:
en.wikipedia.org/wiki/Michael_Fanone
4
K
52
#48
laruladelnorte
*
#34
Un detallado análisis del desgobierno de ese dictador chalado,la própia policía se rebela contra las barbaridades del presidente Trump,merece la pena escucharlo.
1
K
13
#49
afrofrog
#11
#19
no es su agresor (eso fue la turba, y sí, indultados), es Ivan Raiklin, un anormal que entre otras cosas, amenazó a las hijas de Fanone.
1
K
12
#14
tul
#2
y de maltrato animal
2
K
38
#1
Ze7eN
Manifiesto:
policiasantifascistas.com/
11
K
147
#6
Spirito
*
#1
Mil gracias por el enlace.
Y sí, es absolutamente necesaria esa asociación porque las FFCCSSEE está plagada de fascistas descarados y otros que son minoría se callan, por seguir la corriente.
La política y la religión deben salir de las comisarías y cuarteles de la guardia civil, más que nada por salud democrática.
10
K
112
#47
Aleh
#6
te dejo una anotacion porque me pone de los nervios
Cuando se escriben siglas, se ponen repetidas cuando es plural. FFCCSSEE sería fuerzas y cuerpos de seguridades de los estados
Lo correcto sería FFCCSE
1
K
15
#50
Spirito
#47
Gracias.
1
K
15
#15
sotillo
#1
Que huevos tienen para estar rodeados de fanáticos
6
K
94
#5
laruladelnorte
Queremos tender puentes con colectivos y movimientos sociales que históricamente han visto en la policía una amenaza y no una protección. Afirmamos que las personas con valores progresistas, feministas y antifascistas no sólo pueden, sino que deben ocupar los espacios institucionales.
Policías para proteger y servir al pueblo.estos si me representan.
13
K
139
#7
vGeeSiz
#5
0
K
10
#10
pirat
#5
Le sobra el plural... incluso el singular...
1
K
20
#12
a69
#5
Será por qué han estado infiltrados en esos colectivos
2
K
22
#3
Elanarkadeloshuevos
Policías antifascistas... Es igual que curas por los derechos de la infancia
No no, es broma, ánimo deben ser la minoría más minoritaria dentro de las FCSE...
11
K
123
#13
ombresaco
#3
Ese ha sido mi primer pensamiento: la cantidad
2
K
38
#4
Dene
*
Les deseo mucho ánimo .. y mucho cuidado.
Si algo ha demostrado la policía en este país es lo fácil que se va del lado incorrecto de la historia. Y ahi no miran si es compañero o no
6
K
91
#9
Spirito
#4
Efectivamente.
Todavía puede ser una web para detectar a los progres y rojos dentro de las FFCCSSEE.
La suciedad ética, mala sangre, embuste, trampas, miseria moral... de la extrema derecha es increíble.
13
K
133
#32
GuerraEsPaz
#9
comparto tu escepticismo por como han montado el wordpress y las redes sociales que tienen por el momento o estan empezando o es lo que dices.
policiasantifascistas.com/collection/
policiasantifascistas.com/contact/
policiasantifascistas.com/merch/
0
K
10
#8
Dakaira
Eso es un oxímoron...
2
K
43
#29
Febrero2034
¿Que raro que esto se de a conocer por Canal Red, no?
3
K
40
#33
jujutsu
*
#29
no es raro, nada raro, si supuestamente pagan a los abogados de la gente que denuncia a los que no les gusta, no es probable que hagan algo similar con policías de su palo para crear "policía antifascista"? muy democrático todo
#27
la democracia de este tipo de carroña. Cuando por los hechos y los dichos no hay nadie más antidemocrático que él
0
K
9
#40
autonomator
Siempre me he planteado que parte de la culpa de que las FYCSE este infestada de nazis deviene en mucho que desde los prejuicios y pensamientos politicos de la izquierda. Se la hemos ido dejado en bandeja. Yo por ejemplo, de chaval repudié pertenecer o iniciar una carrera profesional en las FYCSE por mi carga de recelos debido a mis pensamientos políticos. Y como yo, recuerdo a mucha gente de mi alrededor.
Supongo que habrá otras muchas razones, pero estoy seguro que si hubieramos nutrido con otra savia a determinados cuerpos profesionales a lo mejor el tono era distinto.
Estoy muy a favor de lo que dice Taltavull en su monólogo.
www.instagram.com/p/DUBu16RDHGO
2
K
38
#26
ipanies
Me alegro mucho de que estos policías hagan esto. Mucho ánimo!!
1
K
28
#22
Estoeslaostia
15 días les doy.
Policía y antifascista: oxímoron.
2
K
28
#39
eipoc
#22
bajo un régimen burgués está claro que lo es, y no precisamente por casualidad.
0
K
9
#36
Mark_
Que sea una sorpresa es lo que debería darnos miedo...
1
K
19
#24
poxemita
¿Ya son suficientes para hablar en plural?
1
K
17
#28
sovieterrimo
Ya hay que tener valentía para señalarse uno mismo en un colectivo tan fascistizado. Que se preparen a tragarse marrores, guardias y el desprecio de sus "compañeros".
1
K
17
#20
Ohtar
Los manifiestos están muy bien, pero han actuado cuando han visto a un compañero obrar mal?
1
K
14
#31
jujutsu
colectivo policías antifascistas... hay un colectivo también de policías fascistas?
1
K
12
#43
Bapho
#30
que para atraer gente de ese colectivo tal vez uno que, para ellos, no tenga connotación de lucha callejera que en ciertos casos implica confrontación con las policía.
A mi me valdría sin fuera poli pero cuanta mas gente se les una mas fuerza tendrán. No sé.
0
K
11
#18
ACEC
"Policías Antifascistas"... a más de uno le va a estallar la cabeza
0
K
11
#21
rafeame
#18
bueno, ahí están "jueces por la democracia"
2
K
41
#23
Bapho
Me parece una buena iniciativa.
Tal vez al nombre deberían darle una vuelta.
0
K
11
#30
SerVicius
#23
¿Que pega le ves?
0
K
6
#41
Leon_Bocanegra
Bueno, de primeras ya han hecho rabiar a unos cuantos meneantes de bien.
0
K
10
#42
Perrota
Buenas noticias, aunque en una situación normal no debería ser necesario este tipo de asociaciones. Pero en España por desgracia, es necesario.
0
K
10
#25
JohnSmith_
Pues a ver si no van a acabar irrumpiendo en MNM...
0
K
9
#37
tricionide
#25
ya hay mucho sionista en MNM
0
K
8
#38
veratus_62d669b4227f8
Buena iniciativa, ya era hora de algo así. Les deseo toda la suerte del mundo porque la van a necesitar. Ahora algunos nos vendrán con que los cuerpos de seguridad del estado no deben meterse en politica, cuando han apoyado y promovido declaraciones de, por ejemplo, jusapol, ese sindicato de patriotas , amparandose en la libertad de expresion.
0
K
7
#44
wonsterboy
Menudo oxímoron...
0
K
7
#46
angar300
Qué mal está el colectivo para que tenga que pasar esto... me recuerda a la UMD, que, por cierto, la mayoría de sus líderes acabaron en consejos de guerra y expulsados del ejército. Extraño país España.
0
K
7
#35
Dóminecebra
como ciudadano, no puedo por menos que agradecer y aplaudir esa iniciativa. Ojalá logren que nos sintamos orgullosos de nuestras Fuerzas del Orden Público, que en ningún caso debería servir al fascismo.
0
K
6
#45
Empresaurio_Pantano
Si seguimos llamando fascismo a todo, cuando éste realmente venga, no lo sabremos reconocer.
0
K
6
#27
danip3
*
La policía del régimen? Cuando se anuló el resultado de las elecciones en Rumania el hijoputa ya dijo que no le temblaría el pulso en ilegalizar a VOX, aunque no lo nombró explícitamente.
0
K
6
