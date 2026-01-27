·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9836
clics
Nuevo Bulo en El In-Mundo
5996
clics
Sitio web de Homer Simpson en el año 2000
4502
clics
Cantidad de habitantes de ciudades europeas en 1854
5125
clics
Repetir palabras no es hablar
7488
clics
Un diputado lee un discurso hecho por ChatGPT y no borra el final
más votadas
474
España logra rebajar la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez en 18 años
386
ICE acusado de torturar sexualmente a migrantes en el antiguo campo de la Segunda Guerra Mundial Fort Bliss, entre más de 80 violaciones denunciadas [Eng]
500
Feijóo, no me engañas: demostré en el Congreso siete años de abandono ferroviario del PP
543
Feijóo pide que Puente dimita porque el Gobierno "nos ha llenado de datos" y el choteo es épico: "Dimisión por exceso de información. La primera vez que lo oigo"
547
Agentes de ICE están aplastando deliberadamente los testículos de niños y hombres en un centro de tortura de Texas (EN)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
20
meneos
190
clics
VÍDEO | Kimmel rompe a llorar en directo mientras habla del asesinato de Alex Pretti: "Esto tiene que parar"
El presentador de Jimmy Kimmel Live! denuncia la violencia de la política migratoria de Trump y exige responsabilidad tras la muerte de un enfermero de UCI ...
|
etiquetas
:
jimmy kimmel
,
alex pretti
16
4
1
K
187
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
4
1
K
187
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
azathothruna
*
Estos gringos se ponen a llorar simplemente porque saben que no hay salida, no hay "grande de nuevo"
Con suerte, se vuelven Somalia.
Si no, peor que el imperio corasmio.
Ademas la gota que colmo el vaso, fue un gringo carepalida.
Antes por ICE murieron varios residentes, no migrantes, no caucasicos
0
K
9
#2
elmileniarismovaallegar
#1
el impreio corasmio... qué buenos recuerdos!...
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Con suerte, se vuelven Somalia.
Si no, peor que el imperio corasmio.
Ademas la gota que colmo el vaso, fue un gringo carepalida.
Antes por ICE murieron varios residentes, no migrantes, no caucasicos