edición general
20 meneos
190 clics
VÍDEO | Kimmel rompe a llorar en directo mientras habla del asesinato de Alex Pretti: "Esto tiene que parar"

VÍDEO | Kimmel rompe a llorar en directo mientras habla del asesinato de Alex Pretti: "Esto tiene que parar"  

El presentador de Jimmy Kimmel Live! denuncia la violencia de la política migratoria de Trump y exige responsabilidad tras la muerte de un enfermero de UCI ...

| etiquetas: jimmy kimmel , alex pretti
16 4 1 K 187 actualidad
2 comentarios
16 4 1 K 187 actualidad
azathothruna #1 azathothruna *
Estos gringos se ponen a llorar simplemente porque saben que no hay salida, no hay "grande de nuevo"
Con suerte, se vuelven Somalia.
Si no, peor que el imperio corasmio.
Ademas la gota que colmo el vaso, fue un gringo carepalida.
Antes por ICE murieron varios residentes, no migrantes, no caucasicos
0 K 9
elmileniarismovaallegar #2 elmileniarismovaallegar
#1 el impreio corasmio... qué buenos recuerdos!...
0 K 7

menéame