Feijóo, no me engañas: demostré en el Congreso siete años de abandono ferroviario del PP

Feijóo, no me engañas: demostré en el Congreso siete años de abandono ferroviario del PP

Feijóo, a mí no me puedes engañar. Tampoco Rajoy. Ni Ayuso. Porque yo estaba allí. Representaba a los ciudadanos en el Congreso de los Diputados cuando el Partido Popular gobernaba España y desde mi escaño registré cientos de preguntas parlamentarias sobre el estado real de nuestras infraestructuras ferroviarias.

calde
"Lo que hace el PP no es preocupación por la seguridad ferroviaria ni respeto a las víctimas, es oportunismo político en estado puro"

Touchè!
Barney_77
Me encanta cuando los del PSOE se ponen a lanzar balones fuera acusando al PP de una degradacion de las infraestructuras porque ellos gobernaron hace ya 7 años. Acaso no ha gobernado el PSOE los ultimos 7 años? Estan echando las culpas de la situacion actual a la herencia recibida hace 7 años? Por lo que parece, si.
manzitor
#1 al césar lo que es del césar. La falta de inversión actual, no borra la que hayan hecho otros. En Extremadura también se acuerdan de dónde se fue la inversión industrial con el franquismo, no hay que olvidar, pero tampoco justificar el presente con el pasado sin razón.
Meinhard
#1 De lo que se trata de entender. Es que ni uno, ni otro invirtieron. Lo que no puede ser es que El PP venga dando lecciones (como en otros casos), cuando lo hiciste igual o peor.
Barney_77
#10 No voy a defender al PP, pero me hace gracia que cuando algo puede ser imputable al PSOE (no voy a personalizar, pero la responsabilidad del mantenimiento de las infraestructuras es del ministerio) resulta que la culpa es del PP que no gobierna desde hace 7 años. Lo hizo mal el PP? SI. Lo ha hecho mal el PSOE y su ministerio? Por supuesto y no me vale decir que la culpa es de los de antes. Joder, que han pasado 7 años.
ombresaco
#14 Personalmente, creo que llegar a la conclusión de que el artículo dice "que la culpa es del PP" es cuanto menos apresurada. Más bien quiere llamar la atención acerca de la doble vara de medir (la famosa viga en el propio ojo). Y sí, se podría pensar que es un "whatabautism" o una cortina de humo, pero en ningún momento percibo "la culpa es del PP"
Barney_77
#23 Joder tio, me he leido el articulo y solo leo "la culpa es del PP y el PSOE esta tratando de solucionar los problemas que trajo el PP"
ombresaco
#29 Es bueno que haya distintas interpretaciones, si no, sería aburrido
Desideratum
#14 """No voy a defender al PP"""

xD xD xD xD xD xD xD xD
Barney_77
#28 No, no voy a defender al PP. El PP hizo una mierda pinchada en un palo, pero el PSOE en este tema, pillo el palo y lo envolvio en papel de regalo.
alhambre
#1 ya salió aquí una noticia que criticaba la falta de inversion en los años recientes, con datos que demostraban el aumento de inversion.
Barney_77
#11 Si aumentan las infraestructuras y el uso, el gasto en mantenimiento tiene que aumentar mucho mas. Si tu tienes un coche que le hacias 10000 kilometros al año y pasado el tiempo le haces 30000 en el mismo tiempo, el gasto en mantenimiento hay que triplicarlo por lo menos, no puedes hacer el mismo gasto que hacias antes.
ostiayajoder
#16 Bueno, pero es q no ha aumentado un 300%....

Si tienes un coche al q le haces 10000km/año y le oasas a hacer 12000km/año. Cuanto aumenta el mantenimiento?

Y mas te voy a decir: si es el 300% tampoco te gastas el 300% mas en mantenimiento: alargas mas la vida de todo.

Y q conste q solo esto solo es q me parece q tu ejemplo cojea....

Yo de esto del tren es q me he perdido:

Cada cuanto se tienen q hacer revisiones de las vias con ultrasonidos? Pq intuyo q hacerlas en todas las vias de la…   » ver todo el comentario
Barney_77
#36 Hablaba de hacerle 30000 al año....
Tensk
#1 Te voy a corregir. El PP se quedó en seis años y medio malamente. El PSOE lleva más de siete y medio.

Que no cambia nada, excepto que eso, ya llevan un año más.

Por mal que lo hiciesen entonces, no se le puede echar las culpas de lo que pase hoy, o en última instancia tendrá l aculoa de todo esto el gobierno de Felipe Glez.
soberao
#1 Entrando en el debate que pone la ultraderecha, no aprenden, cuando todo lo que diga el amigo del narco es irrelevante y no necesita ningún comentario ni réplica. Que se lo cuente a su mamá y que le dé dos besos.
Grahml
#1 Y entonces es con este tipo de actuaciones, nivel "y tú más" es cuando demuestran que los ciudadanos y las víctimas les importa un bledo.

No buscan el bienestar, buscan el librarse ellos mismos de cualquier responsabilidad, incluso con muertos por medio, buscando excusas en gobiernos de décadas pasadas.
Barney_77
#27 A ningun politico le importa una mierda los muertos. Lo unico que buscan es desacreditar al contrario y echar balones fuera.
powernergia
#1 En realidad son datos y son matemáticas.

Las infraestructuras ferroviarias se se crean y se mantienen a largo plazo, cuando hay parones se tardan muchos años en ponerlas al día.

Lo que su se le puede echar en cara al gobierno es si era adecuado multiplicar el uso de esas infraestructuras sin ir poniéndolas al día antes, aunque supongo que la oposición los habría bombardeado por ello.
Ankor
#1 El tema de las inversiones ferroviaria es complicado.
Porque son a mig largo plazo. Desde que se planifica y todo el proceso, para una obra sencilla pueden pasar muchos años. La arrancada con los proyectos será hace 7 años, pero porque antes simplemente no había nada. Hasta dentro de un tiempo no se verán resultados.
Muy probablemente, de lo que ahora mismo se está planificando y ejecutando, sacará pecho el siguiente gobierno diciéndolo bien que lo ha hecho.
exeware
#1 por supuesto que si! Tiene todo el sentido del mundo. El presupuesto es el que es...Y en 7 años esperar que les de tiempo a recuperar lo perdido mas lo qie tb pasa en 7 años .... con el mismo presupuesto.....
Waves
Propongo traspasar 100% del presupuesto de la tauromaquia y la religión al presupuesto para mantenimiento de la red ferroviaria.
pitercio
Joer, Rajoy es un mierda, el pepe criminal, pero la subida de presupuesto teniendo en cuenta la inflación, el incremento de uso y que también aumenta la ejecución privada en detrimento del trabajó público, es una puta basura continuista. Para ponerle el dedo en la nariz al pepe vale, pero también deja a la pesoe con el culo al aire
Barney_77
#13 Es exactamente eso, dices que sabias que el PP no hizo un buen mantenimiento, HACE 7 años, para justificar que tu tampoco has hecho demasiado... Me parece excusa de colegio de primaria.
guillersk
Herencia recibida....


Bueno, solo una semanita han tardado.
Meinhard
#5 Hola clon febrero! Ya te saludo en el próximo marzo!
Febrero2034
#12 abril 2025?
Barney_77
OK, me parece perfecto. Sumale todo el dinero que se tira en otras subvenciones de mierda sin mayor utilidad que pagar estomagos agradecidos, que ahi tambien hay mucho dinero despilfarrado.
Ratef
#41 Han sembrado mucho odio y la cámara de eco está bien engrasada y a todo gas.

Pero no puede ser que la única alternativa al gobierno PSOE sea PP+Vox. Aunque estamos replicando lo que está pasando en múltiples países desarrollados, no íbamos a ser menos.
Macnulti_reencarnado
Panfleto a la altura de la inteligencia de sus lectores.
Febrero2034
7 + 7 son 14 años de abandono.
Barney_77
#3 Ya, pero la culpa es del PP.
Febrero2034
#4 Por supuesto, y de Ayuso también. ha sido Ayuso quien ha seccionado la via personalmente
Ratef
#3 Ya, al final es miedo. Por 14 años o más de desidia e ineficiencia PP+PSOE, nos vamos a comer una legislatura al menos de trumpismo vía gobierno de Vox. Para la gente muy cabreada con el gobierno de Sánchez que entiendo que sus razones tienen (no todo son bulos de Atresmedia y vocento), no parece que haya otra alternativa de gobierno que PP + Vox; y encima un PP sin tecnócratas claros visibles para llevar ministerios en un momento histórico bastante complejo de gestionar.
ostiayajoder
#15 Yo, sin embargo, no entiendo q la gente este tsn cabemreada con el perro.

La gente de izquierdas si, pero la de derechas no: al final España va bastantw bien para todas las mierdas q ha tenido el mundo estos ultimos 7 años ...

Quiero decir: q llevan desde verano de 2021 diciendo q el perro va a arruinar España!!!!!
MaRRaldo_1
La culpa siempre es del PP
Juanjolo
#5 A veces pienso que no sé qué hago perdiendo el tiempo siendo usuario de esta plataforma y contribuyendo a su mantenimiento cuando es tan evidente lo sectaria que es. Al menos la uso gratis, no veo publicidad.
Febrero2034
#20 Eso mismo pienso yo, que esto es una extensión de Semillas o cualquier otra fundación del PSOE.

Pero me imagino q te pasará como a mi, podemos discutir con gente q no piensa como nosotros y de eso, se aprende mucho.
Juanjolo
Es muy curioso como funciona esto, las noticias de Sánchez caen y las de Feijoo suben

www.meneame.net/story/https-www-elespanol-com-espana-politica-20260126
Febrero2034
#2 meneame se ha puesto en modo Ultraproteger al PSOE.

Ahora los muertos no importan pq hay q proteger al soldado PSOE  media
MiguelDeUnamano
#2 Mandas una noticia duplicada y luego lloras porque te la votan duplicada pero demuestra la existencia de una conspiración para evitar que la información llegue a portada. Por cierto, la primera que se envió está en portada:

www.meneame.net/story/podemos-anuncia-pacto-gobierno-regularizacion-ex

xD xD xD
Juanjolo
#17 ah que es duplicada leches, pues que me lo pongan
