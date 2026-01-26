Feijóo, no me engañas: demostré en el Congreso siete años de abandono ferroviario del PP

Feijóo, a mí no me puedes engañar. Tampoco Rajoy. Ni Ayuso. Porque yo estaba allí. Representaba a los ciudadanos en el Congreso de los Diputados cuando el Partido Popular gobernaba España y desde mi escaño registré cientos de preguntas parlamentarias sobre el estado real de nuestras infraestructuras ferroviarias.
| etiquetas: feijoo , oportunismo politico , desgracias , accidentes , abandono
Touchè!
Si tienes un coche al q le haces 10000km/año y le oasas a hacer 12000km/año. Cuanto aumenta el mantenimiento?
Y mas te voy a decir: si es el 300% tampoco te gastas el 300% mas en mantenimiento: alargas mas la vida de todo.
Y q conste q solo esto solo es q me parece q tu ejemplo cojea....
Yo de esto del tren es q me he perdido:
Cada cuanto se tienen q hacer revisiones de las vias con ultrasonidos? Pq intuyo q hacerlas en todas las vias de la… » ver todo el comentario
Que no cambia nada, excepto que eso, ya llevan un año más.
Por mal que lo hiciesen entonces, no se le puede echar las culpas de lo que pase hoy, o en última instancia tendrá l aculoa de todo esto el gobierno de Felipe Glez.
No buscan el bienestar, buscan el librarse ellos mismos de cualquier responsabilidad, incluso con muertos por medio, buscando excusas en gobiernos de décadas pasadas.
Las infraestructuras ferroviarias se se crean y se mantienen a largo plazo, cuando hay parones se tardan muchos años en ponerlas al día.
Lo que su se le puede echar en cara al gobierno es si era adecuado multiplicar el uso de esas infraestructuras sin ir poniéndolas al día antes, aunque supongo que la oposición los habría bombardeado por ello.
Porque son a mig largo plazo. Desde que se planifica y todo el proceso, para una obra sencilla pueden pasar muchos años. La arrancada con los proyectos será hace 7 años, pero porque antes simplemente no había nada. Hasta dentro de un tiempo no se verán resultados.
Muy probablemente, de lo que ahora mismo se está planificando y ejecutando, sacará pecho el siguiente gobierno diciéndolo bien que lo ha hecho.
Bueno, solo una semanita han tardado.
Pero no puede ser que la única alternativa al gobierno PSOE sea PP+Vox. Aunque estamos replicando lo que está pasando en múltiples países desarrollados, no íbamos a ser menos.
La gente de izquierdas si, pero la de derechas no: al final España va bastantw bien para todas las mierdas q ha tenido el mundo estos ultimos 7 años ...
Quiero decir: q llevan desde verano de 2021 diciendo q el perro va a arruinar España!!!!!
Pero me imagino q te pasará como a mi, podemos discutir con gente q no piensa como nosotros y de eso, se aprende mucho.
Ahora los muertos no importan pq hay q proteger al soldado PSOE
