Podemos anuncia un pacto con el Gobierno para una regularización extraordinaria de migrantes

El Gobierno ha acordado con Podemos una regularización extraordinaria de migrantes. La candidata del partido a las próximas elecciones, Irene Montero, ha anunciado el pacto este lunes que alcanzará, según ha estimado, a más de medio millón de personas. La medida irá al Consejo de Ministros de este martes y se tramitará vía real decreto, con lo que entrará en vigor automáticamente sin necesidad de pasar por el Congreso.