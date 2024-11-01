edición general
6 meneos
13 clics
Podemos anuncia un pacto con el Gobierno para una regularización extraordinaria de migrantes

Podemos anuncia un pacto con el Gobierno para una regularización extraordinaria de migrantes

El Gobierno ha acordado con Podemos una regularización extraordinaria de migrantes. La candidata del partido a las próximas elecciones, Irene Montero, ha anunciado el pacto este lunes que alcanzará, según ha estimado, a más de medio millón de personas. La medida irá al Consejo de Ministros de este martes y se tramitará vía real decreto, con lo que entrará en vigor automáticamente sin necesidad de pasar por el Congreso.

| etiquetas: podemos , migrantes , regulacion extraordinaria , pacto gobierno , decreto
5 1 0 K 79 actualidad
3 comentarios
5 1 0 K 79 actualidad
Tontolculo #1 Tontolculo *
dando combustible a vox para empeorar (más) los resultados del psoe en aragón
3 K 52
Meneador_Compulsivo #2 Meneador_Compulsivo
Con el Gobierno los de Escolar quieren decir con el PSOE
0 K 19
#3 DenisseJoel
Lo que faltaba, darle combustible a Podemos para que se anote como propia una medida que en realidad es del gobierno de coalición.
0 K 11

menéame