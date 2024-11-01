edición general
Cantidad de habitantes de ciudades europeas en 1854

Lista con la cantidad de habitantes de ciudades europeas en 1854, publicada en un periódico inglés de la época.

