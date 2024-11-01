edición general
Sitio web de Homer Simpson en el año 2000

La página web de Homer fue creada por Homer Simpson en el episodio de Los Simpson "El ordenador llevaba zapatos amenazantes" (temporada 12, episodio 6). Pisa y Skavenger restauraron el sitio web.

#6 Leon_Bocanegra
A mi me ha salido con sonido. La primera vez... Ahora ya no.
#6 BastardWolf
#6 coño, he vuelto a entrar y es verdad. La primera vez que entré no salio
#12 zpucky
#8 Me peta con un

"loopify.js:44 The AudioContext was not allowed to start. It must be resumed (or created) after a user gesture on the page. "

Parece que hay que hacer click antes que las cortinillas se abran para oir el audio :-D
#12 kkdelavak
#12 es que está hecha por Homer... xD
#14 #7 BastardWolf
#14 #7 estara hecha con Macromedia Flash
#17 baronluigi *
#1 #0 #4 #6 #12 #7 #10

El escritorio de Dennis Nedry todavia sigue online

jurassicsystems.com/

( Escribid " music on" para más inmersión)
#17 BastardWolf
#17 he escrito "display zebraGirl.jpg" y ahora tengo media pantalla ocupada por una chica pin-up
#16 kkdelavak
#16 es lo que dice #12, hay que hacer "click" antes de que se abra la cortina. Si no, hay que recargar página.
#19 Sawyer76
#19 Cierto!
#1 BastardWolf
Se parece a la primera pagina web que intente hacer en Geocities, llena de mierda por todos lados
#1 Ferran
#1 Mooola.  media
#11 #1 A_S
#11 #1 pero no sale el contador, debe salir e ir bajando en vez de subir
#3 crissis
Recuerda a la página que informa de los precios de la publicidad de menéame.
2 K 37
#10 Pablosky
Pues yo estaba a punto de poner como comentario que la de Lingcars.com es mucho mejor y... los muy cabrones la han rediseñado para que sea casi normal :-(

Queda una versión reducida de la antigua: museum.lingscars.com/
#10 BastardWolf
#10 maravillosa
#4 Sawyer76
Falta el sonido que tenía, erronea :troll:
#4 #5 kkdelavak
#4 #5 ¡a mi me sale con sonido!
#11 Sawyer76
#11 Suertudo
#24 BastardWolf
#24 y las tuberias
#22 mcfgdbbn3 *
La tostadora con alas viene de los salvapantallas After Dark: www.youtube.com/watch?v=ANnYbX54oU4 #After_Dark

www.youtube.com/watch?v=M3OZVgChpAI #trance Lac Terra - After Dark (Tom Stevens RMX)
#22 BastardWolf
#22 jo, me acuerdo de esos salvapantallas
#23 mcfgdbbn3
#23: Yo de los de Windows, como el laberinto 3D. :-P
#9 Ms2
A mí me sale con sonido {0x1f604} {0x1f606}
#26 Nitros
Content not viewable in your region

Me cago en tu vida Starmer.
1 K 16
#28 joseac
Pues me están gustando más esas páginas que las de ahora.....xD .
#7 borteixo
Pero la hicieron en react o en vue?
#7 PacoJones
#7 Con applets de Java y Macromedia Shockwave
