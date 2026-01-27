edición general
18 meneos
46 clics
El pequeño Liam lleva una semana detenido: el rostro de los cientos de menores bajo custodia migratoria de la Administración Trump | Inmigración en Estados Unidos

El pequeño Liam lleva una semana detenido: el rostro de los cientos de menores bajo custodia migratoria de la Administración Trump | Inmigración en Estados Unidos

El niño permanece en un centro de arresto junto a su padre en Texas. Su caso ha revivido el debate sobre las condiciones y duración de la detención de menores en Estados Unidos

| etiquetas: liam , trump , ice , nazis
16 2 0 K 363 actualidad
8 comentarios
16 2 0 K 363 actualidad
Dakaira #6 Dakaira *
Joder, se me parte el alma.
Que crueldad más innecesaria, y terrorífica.

A todos los fascistas, a los que piensan diferente, a los que tienen otra
sensibilidad, a los que pedisteis que trump invadiera españa y los que decís que vivimos en una dictdura. Sois putos monstruos. Y os vemos como tal...
2 K 42
snosko #3 snosko
Un niño con su padre detenidos por nazis ¿a que me suena?  media
2 K 39
Chinchorro #4 Chinchorro
Es un potencial terrorista zurdo desequilibrado mental, señores.
Y ya está. Así se justifican los nazis y así se lo tragan los regres.
1 K 32
bioibon #1 bioibon *
Verguenza y asco infinito del ascenso nazi en los USA
1 K 31
bioibon #2 bioibon *
Espeluznante. La noticia y las fotos ponen los pelos de punta  media
1 K 31
orangutan #7 orangutan
#2 Al menos no le metieron 12 tiros
0 K 11
vviccio #8 vviccio
Así son las redes de pederastia de Trump.
0 K 10
#5 Nasser *
Un niño de 5 años detenido por H d. L. G.P..
Si el Trumpeta apoya matar niños en Gaza esto es casi un gesto de amor.
0 K 6

menéame