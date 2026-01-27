·
18
meneos
46
clics
El pequeño Liam lleva una semana detenido: el rostro de los cientos de menores bajo custodia migratoria de la Administración Trump | Inmigración en Estados Unidos
El niño permanece en un centro de arresto junto a su padre en Texas. Su caso ha revivido el debate sobre las condiciones y duración de la detención de menores en Estados Unidos
liam
,
trump
,
ice
,
nazis
16
2
0
363
actualidad
8 comentarios
#6
Dakaira
*
Joder, se me parte el alma.
Que crueldad más innecesaria, y terrorífica.
A todos los fascistas, a los que piensan diferente, a los que tienen otra
sensibilidad, a los que pedisteis que trump invadiera españa y los que decís que vivimos en una dictdura. Sois putos monstruos. Y os vemos como tal...
#3
snosko
Un niño con su padre detenidos por nazis ¿a que me suena?
#4
Chinchorro
Es un potencial terrorista zurdo desequilibrado mental, señores.
Y ya está. Así se justifican los nazis y así se lo tragan los regres.
#1
bioibon
*
Verguenza y asco infinito del ascenso nazi en los USA
#2
bioibon
*
Espeluznante. La noticia y las fotos ponen los pelos de punta
#7
orangutan
#2
Al menos no le metieron 12 tiros
#8
vviccio
Así son las redes de pederastia de Trump.
#5
Nasser
*
Un niño de 5 años detenido por H d. L. G.P..
Si el Trumpeta apoya matar niños en Gaza esto es casi un gesto de amor.
