Agentes de ICE están aplastando deliberadamente los testículos de niños y hombres en un centro de tortura de Texas (EN)

Según una carta enviada el 8 de diciembre de 2025 a ICE por el ACLU de Texas, Observatorio de Derechos Humanos, y otros grupos de derechos humanos, los detenidos en Fort Bliss describieron a los oficiales golpeando a la gente, participando en contacto sexual abusivo, amenazándolos con forzar deportaciones a países con los que no tienen vínculos, negándoles un acceso significativo a abogados y negándoles alimentos y atención médica adecuados.