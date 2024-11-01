edición general
Agentes de ICE están aplastando deliberadamente los testículos de niños y hombres en un centro de tortura de Texas (EN)

Según una carta enviada el 8 de diciembre de 2025 a ICE por el ACLU de Texas, Observatorio de Derechos Humanos, y otros grupos de derechos humanos, los detenidos en Fort Bliss describieron a los oficiales golpeando a la gente, participando en contacto sexual abusivo, amenazándolos con forzar deportaciones a países con los que no tienen vínculos, negándoles un acceso significativo a abogados y negándoles alimentos y atención médica adecuados.

comentarios
wata
Sionistas.
SeñorPresunciones
Siguiendo el mismo caminito que los Nazis. Maldita peste naranja.
Lutin
Romper los huevos a los detenidos es una práctica muy común entre la gentuza fascista.
Mustela
Espeluznante. Me da grima hasta votar esta noticia...
elGude
Es curioso, es muy difícil ver a un liberal comentando algo negativo sobre Trump en estás noticias.

Bueno, en realidad, si lo piensas bien, no lo es.
