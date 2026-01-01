edición general
ICE acusado de torturar sexualmente a migrantes en el antiguo campo de la Segunda Guerra Mundial Fort Bliss, entre más de 80 violaciones denunciadas [Eng]

Según un informe respaldado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Human Rights Watch, los detenidos en la base militar de El Paso (que sirvió como campo de internamiento japonés durante la Segunda Guerra Mundial) se enfrentan a lo que se describe como una «catástrofe humanitaria». El informe, basado en docenas de declaraciones juradas, detalla más de 80 violaciones documentadas de los derechos humanos, desde oficiales que «aplastaron los testículos» de migrantes hasta un adolescente que perdió el oído por las palizas.

| etiquetas: ice , nazismo , campos de concentración , abusos , derechos humanos
Comentarios destacados:      
#2 UNX
Más aterrador es el montón de gente que ha votado por esto, y los que los justifican y blanquean.
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#2 No cabe duda de que hay mucho hijo de puta deseando poder hacer lo mismo en sus propios países.
luspagnolu #10 luspagnolu
#6 Entre ellos, los votantes de VOX, en nombre de la sacrosanta libertad.
#11 PISTOTEL
#2 que disfruten de lo votado
alehopio #12 alehopio *
#11 Tal vez 1 de cada 100 víctimas votó por la situación actual, principalmente porque al resto les quitaron la posibilidad de ejercer el derecho al voto.

Supresión de votantes
static1.squarespace.com/static/5761d5cb414fb55c5ea1d412/t/5d7959ddde96

No creo que eso sea muy democrático...
Asimismov #1 Asimismov
De poco les acusan para las barbaridades que hacen.
themarquesito #4 themarquesito
Luego se molestan cuando les comparan con las SA, o cuando califican a sus campos de detención de campos de concentración
cocolisto #3 cocolisto
¿Quedará gente que crea que los problemas eran los emigrantes?
#5 Juantxi
Un nazi es un nazi tenga la bandera que tenga. Hoy día va los nazis les va mejor, ni ocultan sus crímenes gizan de inmunidad en varios países.
Connect #8 Connect
Antes para ser agente del ICE tenías que tener experiencia en otros cuerpos de seguridad. Entonces se les daba una formación específica que incluía métodos de detención, leyes y procedimientos.

Ahora Trump exigió 3.000 detenciones diarias, así que se ha tenido que contratar efectivos a todo trapo. Quién ha querido meterse y tenia ciudadanía estadounidense, le han dado una pistola y unas mascarilla, y para adelante. Sin uniforme ni nada. Por eso muchos van vestidos de civil y un chaleco identificatorio

Como resultado, se ha metido mucho tarado pero sobre todo mucho torpe e inexperto. No están preparados para situaciones de presión y riesgo. Unos, los tarados, torturan y violan. Los torpes matan.
#9 danim
#8 Yo también consideraría que los tarados matan. Las muertes que se han visto grabadas no son de torpes, son de tarados sicópatas.
Connect #14 Connect
#9 Si, efectivamente. También los incluiría {0x1f44d}
Gry #7 Gry
Me suena haber leído hace unas semanas acusaciones contra el iCE de agresiones y uso indebido de la fuerza contra mujeres.

19thnews.org/2026/01/ice-violence-women-visibility-renee-nicole-good/
vviccio #13 vviccio
El ICE secuestra niños para venderlos a pederastas y para ello usan como tapadera un pizzeria cerca de la Casa Blanca.
SeñorPresunciones #15 SeñorPresunciones
No sé podía saber.
