ICE acusado de torturar sexualmente a migrantes en el antiguo campo de la Segunda Guerra Mundial Fort Bliss, entre más de 80 violaciones denunciadas [Eng]  

Según un informe respaldado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Human Rights Watch, los detenidos en la base militar de El Paso (que sirvió como campo de internamiento japonés durante la Segunda Guerra Mundial) se enfrentan a lo que se describe como una «catástrofe humanitaria». El informe, basado en docenas de declaraciones juradas, detalla más de 80 violaciones documentadas de los derechos humanos, desde oficiales que «aplastaron los testículos» de migrantes hasta un adolescente que perdió el oído por las palizas.
Supresión de votantes
No creo que eso sea muy democrático...
Ahora Trump exigió 3.000 detenciones diarias, así que se ha tenido que contratar efectivos a todo trapo. Quién ha querido meterse y tenia ciudadanía estadounidense, le han dado una pistola y unas mascarilla, y para adelante. Sin uniforme ni nada. Por eso muchos van vestidos de civil y un chaleco identificatorio
Como resultado, se ha metido mucho tarado pero sobre todo mucho torpe e inexperto. No están preparados para situaciones de presión y riesgo. Unos, los tarados, torturan y violan. Los torpes matan.
