edición general
1 meneos
53 clics

Un diputado lee un discurso hecho por ChatGPT y no borra el final

El vídeo del momento protagonizado por un político panameño se vuelve viral en X.

| etiquetas: ia , tierra trágame
1 0 0 K 10 ocio
4 comentarios
1 0 0 K 10 ocio
#1 Leon_Bocanegra
Fin de la cita.
2 K 33
smilo #2 smilo *
Me recuerda a Fin dea cita!
#1 se me adelantó
0 K 12
TikisMikiss #3 TikisMikiss
#1 Venía a eso.
0 K 12
ichitaicho #4 ichitaicho
"¿Quieres que te escriba mas discursos incendiarios para enfrentar a las masas socialcomunistas entre sí?"
0 K 7

menéame