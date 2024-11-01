·
9613
clics
Nuevo Bulo en El In-Mundo
5275
clics
Sitio web de Homer Simpson en el año 2000
7422
clics
Un diputado lee un discurso hecho por ChatGPT y no borra el final
4429
clics
Repetir palabras no es hablar
7276
clics
He decidido independizarme de toda la tecnología de EEUU y abrazar la europea. Así lo estoy consiguiendo
más votadas
497
Agentes de ICE están aplastando deliberadamente los testículos de niños y hombres en un centro de tortura de Texas (EN)
477
Carlos Mur implica a la cúpula de la Consejería de Sanidad de Ayuso en la creación de los protocolos de las residencias
496
Las tensiones europeas frente a EEUU llevan al parlamento belga la propuesta de cancelar la compra de aviones F-35
369
Feijóo pide que Puente dimita porque el Gobierno "nos ha llenado de datos" y el choteo es épico: "Dimisión por exceso de información. La primera vez que lo oigo"
562
El PP votará en contra del decreto ómnibus que incluye la revalorización de las pensiones, el escudo social y las ayudas al transporte
12
meneos
15
clics
España logra rebajar la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez en 18 años
El mercado laboral cerró 2025 con un desempleo del 9,93%, la menor cifra desde el primer semestre de 2008, y alcanza un nuevo récord de empleo tras crear más de 600.000 puestos en todo el año
españa
paro
desempleo
record
trabajo
#3
YSiguesLeyendo
son sólo subterfugios conceptuales y contables. un "fijo-discontinuo" que trabaja tres meses y hasta dentro de nueve meses no lo vuelven a llamar para el chiringuito de la playa es un desempleado durante 9 meses y un empleado durante 3 meses. pero para Yoli y su pandilla es un empleado "fijo-discontinuo". nos tratan como a imbéciles!
2
K
28
#11
DiDiNu
#3
Ahora dilo sin llorar
0
K
6
#2
Mesopotámico
Y todo esto pese al gobierno!
1
K
25
#9
adamuz
#2
un par de retoques más y llegamos al 0%
1
K
25
#1
MiguelDeUnamano
Poco va a durar si la derecha consigue volver al gobierno. Y que haya tanto fachapobre deseando que suceda, hay que ser imbécil.
0
K
16
#4
Mediorco
#1
El plan es decir que es la herencia
0
K
10
#5
NPCMeneaMePersigue
#1
Pero no gobierna ya la derecha? no se regula la vivienda, se baja impuestos a rentistas, ahora a las empresas mientras los beneficios se disparan y los salarios reales llevan 30 años estancados? esto no es la derecha ya?
1
K
29
#10
ipanies
Entonces cuando quiera gobernar Feijóo imagino que quitará estás distorsiones y volveremos a un paro de dos cifras otra vez?
0
K
12
#6
HangTheRich
*
los fijos discontinuos solo cuentan como alta cuando trabajan. Si no trabajan no cuentan.
esto ya se ha repetido por activa y por pasiva
#_3
0
K
10
#8
HangTheRich
puta dictadura social comunista
0
K
10
#7
El_empecinado
Venía a decir exactamente eso.
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
