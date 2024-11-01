edición general
España logra rebajar la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez en 18 años

El mercado laboral cerró 2025 con un desempleo del 9,93%, la menor cifra desde el primer semestre de 2008, y alcanza un nuevo récord de empleo tras crear más de 600.000 puestos en todo el año

YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
son sólo subterfugios conceptuales y contables. un "fijo-discontinuo" que trabaja tres meses y hasta dentro de nueve meses no lo vuelven a llamar para el chiringuito de la playa es un desempleado durante 9 meses y un empleado durante 3 meses. pero para Yoli y su pandilla es un empleado "fijo-discontinuo". nos tratan como a imbéciles!
2 K 28
#11 DiDiNu
#3 Ahora dilo sin llorar {0x1f618}
0 K 6
#2 Mesopotámico
Y todo esto pese al gobierno!
1 K 25
#9 adamuz
#2 un par de retoques más y llegamos al 0%
1 K 25
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Poco va a durar si la derecha consigue volver al gobierno. Y que haya tanto fachapobre deseando que suceda, hay que ser imbécil.
0 K 16
Mediorco #4 Mediorco
#1 El plan es decir que es la herencia
0 K 10
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#1 Pero no gobierna ya la derecha? no se regula la vivienda, se baja impuestos a rentistas, ahora a las empresas mientras los beneficios se disparan y los salarios reales llevan 30 años estancados? esto no es la derecha ya?
1 K 29
ipanies #10 ipanies
Entonces cuando quiera gobernar Feijóo imagino que quitará estás distorsiones y volveremos a un paro de dos cifras otra vez?
0 K 12
#6 HangTheRich *
los fijos discontinuos solo cuentan como alta cuando trabajan. Si no trabajan no cuentan.
esto ya se ha repetido por activa y por pasiva #_3
0 K 10
#8 HangTheRich
puta dictadura social comunista  media
0 K 10
El_empecinado #7 El_empecinado
Venía a decir exactamente eso.
0 K 7

