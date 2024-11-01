edición general
"Querido Rutte, la UE puede y debe hacerse cargo de su seguridad": España y Francia plantan cara a la OTAN y reivindican un ejército europeo

"Querido Rutte, la UE puede y debe hacerse cargo de su seguridad": España y Francia plantan cara a la OTAN y reivindican un ejército europeo

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, replicó públicamente a Rutte: “no, querido Mark Rutte. Los europeos pueden y deben hacerse cargo de su seguridad. Incluso Estados Unidos está de acuerdo. Es el pilar europeo de la OTAN”. El ministro español José Manuel Albares también respondió de forma directa al dirigente neerlandés defendiendo que la seguridad europea es, ante todo, una cuestión de soberanía. “El hecho de que los europeos tengamos nuestro futuro en nuestras manos se impone, también desde una perspectiva de seguridad”.

Mountains #1 Mountains *
OTAN NO, Bases Fuera!

España votó NO a la OTAN y el cuervo ingénuo de Felipe González nos metió en ella..

www.youtube.com/watch?v=ERVE8q1fMfE

Tú decir que si te votan
Tú sacarnos de la O.T.A.N.,
Tú convencer mucha gente,
Tú ganar gran elección,
Ahora tú mandar nación,
Ahora tú ser presidente.
Hoy decir que es alianza
Ser de toda confianza
Incluso muy conveniente,
Lo que antes ser muy mal
Permanecer todo igual
Y hoy resultar excelente.
Hombre blanco hablar con lengua de serpiente…   » ver todo el comentario
0 K 20
#2 Pivorexico
#1 España voto si a la OTAN , otra cosa es que prometiera a cambio eliminar las bases .
6 K 80
#4 g3_g3
#2 Esté se cree sus propias mentiras. xD ¿No le ves que solo sabe soltar soflamas como un loro?
0 K 12
#6 maspipinobreve
#1 Te mola el Rutte o tu vieja puta madre.
1 K -3
#3 Sr.No
De nuevo, del lado de los franceses. :shit:
0 K 12
#7 Mauro_Nacho
Europa ha dejado de tener interés para EE.UU., el poder económico se ha trasladado al este de Asia.
Ahora EE.UU. ningunea a Europa y tenemos unos dirigentes que no quieren darse cuenta.
0 K 11
#5 maspipinobreve *
Borrachuzo Rutte, no te apreciamos, vete a follar conejas por tus callejones de Amsterdam, y a ver si te deguellan, gilipollas,
0 K 7

