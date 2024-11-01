"Querido Rutte, la UE puede y debe hacerse cargo de su seguridad": España y Francia plantan cara a la OTAN y reivindican un ejército europeo

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, replicó públicamente a Rutte: “no, querido Mark Rutte. Los europeos pueden y deben hacerse cargo de su seguridad. Incluso Estados Unidos está de acuerdo. Es el pilar europeo de la OTAN”. El ministro español José Manuel Albares también respondió de forma directa al dirigente neerlandés defendiendo que la seguridad europea es, ante todo, una cuestión de soberanía. “El hecho de que los europeos tengamos nuestro futuro en nuestras manos se impone, también desde una perspectiva de seguridad”.