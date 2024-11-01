Los vídeos de la muerte de Haitam tras ocho descargas de táser de la Policía en Torremolinos: "Ya ha muerto, ¿no?"  

Los vídeos de las dos cámaras táser y del locutorio muestran que los agentes dispararon descargas en la zona lumbar, golpearon y sujetaron durante diez minutos al hombre, que habría entrado al locutorio muy alterado, pero sin que se hubieran producido amenazas ni golpes a los agentes, según se observa en las imágenes. Un informe encargado por la familia atribuye a la presión sobre cuello y tórax una contribución decisiva en su muerte