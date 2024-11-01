Los vídeos de la muerte de Haitam tras ocho descargas de táser de la Policía en Torremolinos: "Ya ha muerto, ¿no?"  

Los vídeos de las dos cámaras táser y del locutorio muestran que los agentes dispararon descargas en la zona lumbar, golpearon y sujetaron durante diez minutos al hombre, que habría entrado al locutorio muy alterado, pero sin que se hubieran producido amenazas ni golpes a los agentes, según se observa en las imágenes. Un informe encargado por la familia atribuye a la presión sobre cuello y tórax una contribución decisiva en su muerte
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Expulsión del cuerpo y cárcel por homicidio.
Pero aquí no va a pasar nada.
Al menos en USA de vez en cuando los condenan.
En USA pasa continuamente, aqui es excepcional, no por ello menos condenable
Y espero que aquí siga siendo excepcional pero si no hay una condena ejemplar...habrá barra libre. Y los vídeos son concluyentes.