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Los vídeos de la muerte de Haitam tras ocho descargas de táser de la Policía en Torremolinos: "Ya ha muerto, ¿no?"

Los vídeos de la muerte de Haitam tras ocho descargas de táser de la Policía en Torremolinos: "Ya ha muerto, ¿no?"  

Los vídeos de las dos cámaras táser y del locutorio muestran que los agentes dispararon descargas en la zona lumbar, golpearon y sujetaron durante diez minutos al hombre, que habría entrado al locutorio muy alterado, pero sin que se hubieran producido amenazas ni golpes a los agentes, según se observa en las imágenes. Un informe encargado por la familia atribuye a la presión sobre cuello y tórax una contribución decisiva en su muerte

| etiquetas: haitam , taser , muerto , policia , torremolinos
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8 comentarios
27 5 0 K 377 actualidad
wata #3 wata
Menudos hijos de puta esos policías.
Expulsión del cuerpo y cárcel por homicidio.
Pero aquí no va a pasar nada.
Al menos en USA de vez en cuando los condenan.
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Kantinero #4 Kantinero *
#3 Al menos en USA de vez en cuando los condenan.

En USA pasa continuamente, aqui es excepcional, no por ello menos condenable
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wata #6 wata
#4 Por eso digo " de vez en cuando".
Y espero que aquí siga siendo excepcional pero si no hay una condena ejemplar...habrá barra libre. Y los vídeos son concluyentes.
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sotillo #5 sotillo
#3 No seas bruto, no puedes comparar con USA en nada, esta actuación se hubiera resuelto sin la violencia de un Taser, con dos o tres cargadores hubiera sido suficiente
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#7 gadish
imagino que los sindicatos policiales saldrán a criticar a esos policías y a personarse como acusación popular contra ellos, verdad?
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uyquefrio #2 uyquefrio
Supermaderos.
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#1 R2dC
Pues nada, que los reclute el ICE, que desescalan tan bien como Trump.
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menéame