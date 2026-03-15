Trump fuerza a Jamaica, Honduras y Guatemala a expulsar a los médicos cubanos que cubrían sus hospitales públicos: los más pobres se quedan sin atención sanitaria

La presión de EEUU para llevar a la economía de Cuba a una situación de colapso no solo está teniendo lugar en el aspecto energético. Washington lleva meses exigiendo a los países del Caribe que pongan fin a sus acuerdos de colaboración médica con Cuba | Noticia original en francés, en Le Monde
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Trump tiene detrás a cientos de fondos de inversión, agencias de rating, lobbies, think-tanks, gestoras de carteras, corporaciones, todas las puntocom, inversores de capital riesgo... Un poquito de por favor ya con la propaganda para incautos e inocentes que estáis espurreando, que la sexta flota no pone rumbo al golfo porque ese pedófilo (que te han pintado de color naranja chillón para que no te confundas) al rabiar arroje un dardo y les diga que… » ver todo el comentario
Nadie moverá un dedo ¿Igual si?
No tengo ganas de contarle mis problemas sanitarios a un robot
www.20minutos.es/madrid/sanidad-madrid-se-refuerza-con-ia-para-anticip
Gaza ha marcado un antes y un después en el hijo putismo occidental desde el final de la segunda guerra mundial. Si se puede exterminar a 100.000 personas sin que nadie ponga coto se puede matar de hambre a todo un pueblo y nadie les tose.
Que las personas mas religiosas y conservadoras le voten ciegamente dice mucho de esa gente.
Que aquí haya gente de derechas que se dice creyente que le parezca bien todo eso, también dice mucho.
Pero se puede reducir a una palabra:
FARISEOS
putos yankis joder.
news.un.org/es/story/2025/12/1540836
La verdad es que si yo fuera ciudadano esclavounidense, me cuidaría de salir de mi cueva y territorio, pues no van a tardar en saltar exaltados que nos considerara objetivos legítimos.
Un lujazo de mundo anaranjado...