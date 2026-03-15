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Trump fuerza a Jamaica, Honduras y Guatemala a expulsar a los médicos cubanos que cubrían sus hospitales públicos: los más pobres se quedan sin atención sanitaria

Trump fuerza a Jamaica, Honduras y Guatemala a expulsar a los médicos cubanos que cubrían sus hospitales públicos: los más pobres se quedan sin atención sanitaria

La presión de EEUU para llevar a la economía de Cuba a una situación de colapso no solo está teniendo lugar en el aspecto energético. Washington lleva meses exigiendo a los países del Caribe que pongan fin a sus acuerdos de colaboración médica con Cuba | Noticia original en francés, en Le Monde.

| etiquetas: eeuu , trump , cuba , jamaica , honduras , guatemala , sanidad
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43 comentarios
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Comentarios destacados:            
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Joder, es el puto demonio con demencia senil.
59 K 555
#7 Grahml
#2 Le vale cualquier cosa con tal de que no se hable de los archivos Epstein.
10 K 144
carakola #24 carakola
#7 Pues lo está consiguiendo el muy cabrón.
1 K 35
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#2 No quiere sanidad para los pobres en EEUU, la va a querer para los de otros países.
19 K 183
Catapulta #18 Catapulta
#2 Dicese Trump, dícese USA. Que no puede un tipo sin el apoyo de un país hacer lo que hace.
5 K 54
makinavaja #22 makinavaja
#2 Peor que los nazis....
2 K 33
#31 Perrota
#2 Lo personalizamos como su fuese Trump, cuando es la administración Trump, con todo su recorrido, el que perpetra estas barbaridades.
1 K 21
SeñorPresunciones #38 SeñorPresunciones
#31 Ahí hay que darte la razón.
0 K 11
HaCHa #35 HaCHa
#2 No, no lo es. Es un personaje. Un icono.

Trump tiene detrás a cientos de fondos de inversión, agencias de rating, lobbies, think-tanks, gestoras de carteras, corporaciones, todas las puntocom, inversores de capital riesgo... Un poquito de por favor ya con la propaganda para incautos e inocentes que estáis espurreando, que la sexta flota no pone rumbo al golfo porque ese pedófilo (que te han pintado de color naranja chillón para que no te confundas) al rabiar arroje un dardo y les diga que…   » ver todo el comentario
3 K 33
joffer #37 joffer
#2 no hace el bien ni por casualidad
2 K 33
#3 Barriales
Esta es la democracia que defienden los traidores patrios de pulserita, como el Trío Chotis: IDA, NarcoFrijolito y Havaxcal.
35 K 330
Dragstat #11 Dragstat
#3 y todos los que les votan, estos personajes se quedarían en su casa si no hubiera millones de personas que les apoya en las urnas. Muchos ciudadanos anónimos apoyan reducir a las personas a meros números porque les afecta a otros.
10 K 122
M.Rackham #19 M.Rackham
#11 No te olvides de los que votan a los leopardos come caras y luego se quejan de que los leopardos les coman la cara. Que de esos hay muchos y es necesario señalar que si a alguien debieran limitarle el derecho a voto es precisamente a quienes por su ignorancia supina votan en contra de sus intereses, llevándoles a la pobreza extrema.
2 K 36
Furiano.46 #4 Furiano.46
Está destruyendo todo por lo criminal. Este tipo puede ser uno de los mayores genocidas de la historia
18 K 180
JoseRvValjean #9 JoseRvValjean
Es lo más hijo de la gran puta y perturbado que ha dado el siglo XXI en líderes mundiales
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Djangology #13 Djangology
#9 Con permiso de Bibi.
3 K 29
nemesisreptante #10 nemesisreptante
El capitalismo actual ha demostrado que puede matar de hambre niños sin ningun problema como hemos visto en Gaza. Le toca a Cuba y van por todo así que pronto veremos imágenes desastrosas. Y todavía leeremos por aquí a los típicos pesados del comunismo esto, el socialismo aquello. Es el abusón de la clase el que tiene el pie en el cuello de todo latinoamerica y no tiene visos de que vaya a detenerse ante nada.
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Ysinembargosemueve #36 Ysinembargosemueve
#10 Ni que las "democracias" del jardín europeo hagan algo para detenerle.
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Bapho #27 Bapho
Que fijación con Cuba tiene esta gente. Yo entiendo que no te guste su régimen por XYZ, pero dejales en paz de una vez y que puedan comer y desarrollarse (o no) de acuerdo a sus creencias. Que asco ya de gente.
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ColaKO #43 ColaKO
#27 Estados Unidos es como un niño mimado y vengativo. Si pierde en algo va a estar lloriqueando hasta conseguirlo. Es la actitud de Trump y también de muchos de sus habitantes.
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Connect #5 Connect
Todo un aspirante a Nobel de la Paz :troll:
7 K 55
Cehona #1 Cehona
Deseando que China actue con el mismo interes en Taiwán.
Nadie moverá un dedo ¿Igual si?
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Moderdonia #17 Moderdonia
#1 Si Trump toma Cuba espero que lo primero que haga sea recuperar el billete de un trillón de dólares y devolvérselo al Señor Burns.
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LaInsistencia #32 LaInsistencia
#17 Trump: ¿qué billete?
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#25 Perrota
#1 Taiwán es una democracia. No hay motivos para actuar por parte de China y si por parte de occidente. Cuba tiene que librarse de los castro y la casta militar, y de los yankis. Entre los dos hacen una pinza insoportable y vergonzosa para occidente permitirlo.
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#26 tropezon
#1 A ver si nos mandan a todos esos médicos
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Cehona #33 Cehona
#26 En Madrid nos vendría muy bien.
No tengo ganas de contarle mis problemas sanitarios a un robot
www.20minutos.es/madrid/sanidad-madrid-se-refuerza-con-ia-para-anticip
1 K 35
#28 cajadecartonmojada *
#1 Teniendo los precedentes de la recuperación de Hong Kong y Shanghai cuando Inglaterra traspasó la soberanía, si cuando China tome Taiwán hace una transición similar (la soberanía pasa a China, pero funcionando más o menos igual), me da que poca gente aparte de EEUU y los propios taiwaneses se quejaría mucho.
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ACEC #12 ACEC
Mandará medicos estadounidenses y luego les pasará la factura. A precios USA estándar: 15.000$ por una visita a urgencias etc.
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Djangology #14 Djangology *
#12 Ni eso. La población que cubrían estos médicos, en la mayor parte de los casos, eran gente sin recursos. Personas no rentables desde un punto de vista economico pero si desde un punto de vista geopolitico.
Gaza ha marcado un antes y un después en el hijo putismo occidental desde el final de la segunda guerra mundial. Si se puede exterminar a 100.000 personas sin que nadie ponga coto se puede matar de hambre a todo un pueblo y nadie les tose.
4 K 47
Fisionboy #21 Fisionboy
El faro de occidente.
1 K 25
rendri #6 rendri
Se está ganando el cortejar a ayuso
1 K 21
#29 Garminger2.0
#6 espérate que no se la haya zumbado cuando ella estuvo por allí hace poco.. que volvió muy sonriente
1 K 18
neiviMuubs #42 neiviMuubs
#6 #29 y a ayuso le sandrian corazoncitos en las pupilas al hacerlo, como los dibujos porno japoneses... o algo así me los describió un amigo
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#39 Alcalino
Trump es el mal.

Que las personas mas religiosas y conservadoras le voten ciegamente dice mucho de esa gente.

Que aquí haya gente de derechas que se dice creyente que le parezca bien todo eso, también dice mucho.

Pero se puede reducir a una palabra:

FARISEOS
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#16 gadish
nunca entenderé por qué no hay una especie de unidad internacional, que vigile este tipo de cosas y diga "oye, si eeuu te jode, y te quita X si no expulsas a los médicos cubanos, te damos nosotros lo que eeuu te estaba dando"
putos yankis joder.
1 K 17
#20 Sacapuntas *
#16 Se llamaba ONU y ponía sanciones y ejércitos de intermediación. Cuando EEUU vio que no le beneficiaba, dejó de gustarle y dejó de pagar. Y ahora va y pide dinero para la NATO. Primero paga tus deudas, Trump.
news.un.org/es/story/2025/12/1540836
3 K 35
uberhumanista #15 uberhumanista
Está demostrando ser más hijo de puta que Netanyahu, que ya es difícil…
1 K 16
Ysinembargosemueve #41 Ysinembargosemueve
Y los "demócratas" se lo permiten.  media
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#34 corin
El eje del mal no se toma ni un respiro.
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#30 pirat *
Todo un filántropo...
La verdad es que si yo fuera ciudadano esclavounidense, me cuidaría de salir de mi cueva y territorio, pues no van a tardar en saltar exaltados que nos considerara objetivos legítimos.
Un lujazo de mundo anaranjado...
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#23 darkogol
Esta buscando si Rusia o China se meten en una guerra directa contra EEUU.
1 K 9
#40 sovieterrimo
Hijo de puta premium.
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menéame