Netanyahu publica un segundo vídeo “Cafetería” en medio de rumores, lo que provoca nuevas acusaciones de uso de inteligencia artificial [ENG]  

La situación parece ser la misma con el vídeo actual, ya que muchos usuarios afirman que también está generado por inteligencia artificial. Algunos observadores con buen ojo han notado que sus orejas parecen desproporcionadamente grandes y que su anillo desaparece en el vídeo. Aunque la autenticidad del vídeo no ha sido confirmada por fuentes oficiales de Israel, está claro que el país está decidido a mostrar una imagen de fortaleza y tranquilizar a los ciudadanos sobre el estado de salud de su primer ministro.
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Mi apuesta es que está escondido en un búnker y envían estos vídeos con IA para despistar a la inteligencia iraní.
Durante la guerra de junio pasado netanyahu estuvo activo todos y cada uno de los dias, arengando tropas, visitando bases, dando discursos a diario, reuniones de gabinete de seguridad...
Pero ahora..? Donde esta? Que hace?
Tomarse un café? Decir que esta vivo? Que no tiene 6 dedos..? Algo pasa..
Los iraníes probablemente lo saben, y lanzan el bulo de que lo han matado para meterle en problemas.
Edito: Al comienzo parece que están sacando una foto pero la sombra no lo deja claro, que también se nota la sombra de un micrófono, por lo que podría ser otra persona del equipo de grabación.
Hay un antes y un después evidente. Eso esta claro como el agua. No se si porque esta escondido de los misiles iranís como el puto cobarde que es o porque esta muerto o mal herido.
www.meneame.net/story/video-primer-ministro-israeli-netanyahu-tomando-
@Harkon
No creo que haya muerto porque sería un enorme desprestigio para ellos ya que se sabrá, pero se encuentra en mal estado aunque con esperanzas de regresar como si no hubiera pasado nada.
Lo que está claro es que con la presencia mediática a la que nos tiene acostumbrado, que esta última semana su presencia sean dos videos hechos con IA fuera de sus entornos habituales llama muchísimo la atención.