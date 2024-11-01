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Netanyahu publica un segundo vídeo “Cafetería” en medio de rumores, lo que provoca nuevas acusaciones de uso de inteligencia artificial [ENG]

Netanyahu publica un segundo vídeo “Cafetería” en medio de rumores, lo que provoca nuevas acusaciones de uso de inteligencia artificial [ENG]  

La situación parece ser la misma con el vídeo actual, ya que muchos usuarios afirman que también está generado por inteligencia artificial. Algunos observadores con buen ojo han notado que sus orejas parecen desproporcionadamente grandes y que su anillo desaparece en el vídeo. Aunque la autenticidad del vídeo no ha sido confirmada por fuentes oficiales de Israel, está claro que el país está decidido a mostrar una imagen de fortaleza y tranquilizar a los ciudadanos sobre el estado de salud de su primer ministro.

| etiquetas: netanyahu , fake , ai , ring , anillo , inteligencia , artificial
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30 comentarios
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Comentarios destacados:        
Kachemiro #4 Kachemiro
Vivo o muerto aqui esta pasando algo muy raro
12 K 134
#8 Grahml *
#4 #7 Realidad

:troll:  media
5 K 61
borteixo #10 borteixo
#4 es que no tiene puto sentido andar con estas mierdas en medio de una guerra.
1 K 21
Derko_89 #13 Derko_89
#4 O el vídeo es 100% IA o está editado con IA para que no se note que tiene el aspecto de Gene Hackmann el día que lo encontraron.

Mi apuesta es que está escondido en un búnker y envían estos vídeos con IA para despistar a la inteligencia iraní.
0 K 11
Kachemiro #20 Kachemiro *
#13 ummmm... no tiene mucho sentido dejar lugar a conjeturas sobre la posible muerte del primer ministro a las dos semanas de haber empezado una guerra para la que no se ve salida..
Durante la guerra de junio pasado netanyahu estuvo activo todos y cada uno de los dias, arengando tropas, visitando bases, dando discursos a diario, reuniones de gabinete de seguridad...
Pero ahora..? Donde esta? Que hace?
Tomarse un café? Decir que esta vivo? Que no tiene 6 dedos..? Algo pasa..
0 K 11
#21 giputxilandes
#4 está huido en chipre la muy rata, pero no puede confesarlo para salvar la cara, así que se inventan esto.

Los iraníes probablemente lo saben, y lanzan el bulo de que lo han matado para meterle en problemas.
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josde #22 josde
#4 Que la guerra desatada contra Irán no les va como pensaban esos criminales.
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#3 DotorMaster
Mi apuesta: Los vídeos son IA, pero el menda está vivo. Están mareando la perdiz.
8 K 83
TikisMikiss #17 TikisMikiss
#3 La mía: los videos son reales, pero el menda está muerto.
1 K 19
Top_Banana #28 Top_Banana
#3 Está vivito y coleando, en Alemania.
0 K 13
Chakotay #29 Chakotay
#3 Yo creo que está vivo pero tocado. Están intantando no dar una imagen de su lider herido hasta que se recupere. Si está muerto lo unico que hacen es retrasar el ridículo.
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Milmariposas #7 Milmariposas
Mi teoría es que hace días que está fiambre.
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#2 zpucky
Con lo fácil que sería mostrar varios vídeos del mismo acto, parece que lo hagan a propósito para que la gente se entretenga especulando.
4 K 45
themarquesito #6 themarquesito
#2 A ser posible con el periódico del día, en plan rehén mostrando una prueba de vida
1 K 40
#23 Pixmac *
#2 Otro vídeo en el que está en un lugar en el que nadie graba ni le pide fotos. Raro que estando junto al Netanyahu, al que tanto apoyan en la guerra, no se vea a nadie grabar ni pedirle un "selfie". Raro. Todo muy controlado.

Edito: Al comienzo parece que están sacando una foto pero la sombra no lo deja claro, que también se nota la sombra de un micrófono, por lo que podría ser otra persona del equipo de grabación.
0 K 20
oceanon3d #16 oceanon3d *
Lo que mas me llama la atención de estos dos videos es el entorno controlado y casi estrambótico elegido ... nada de lo que veíamos antes del día 8 cuando casi diario salia en la calle entre servicios de emergencia o en sesiones con su gobierno o militares. Del otro ministro rata ultra Ben-Gvir, que dicen murió con el, no hay tampoco actos públicos desde la fecha en cuetion ¿no habéis caído en eso?.

Hay un antes y un después evidente. Eso esta claro como el agua. No se si porque esta escondido de los misiles iranís como el puto cobarde que es o porque esta muerto o mal herido.
2 K 37
YSiguesLeyendo #27 YSiguesLeyendo
las orejas las tiene muy mucho grandes con o sin IA
1 K 25
makinavaja #5 makinavaja *
Igual hay suerte y la ha palmado... o está herido por algún bombardeo... :troll: :troll: :troll:
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Dene #9 Dene
#5 Jehová te oiga!!
1 K 24
josde #25 josde
#9 Yo creo que todas las religiones querrían oír eso.
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#24 solojavi
Tenía dudas, pero con tanto vídeo fuera de lugar me las están aclarando.
No creo que haya muerto porque sería un enorme desprestigio para ellos ya que se sabrá, pero se encuentra en mal estado aunque con esperanzas de regresar como si no hubiera pasado nada.
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#15 davidvsgoliat
Quizás tenga un pedazo de herida en la cara y toda esta bazofia sea propaganda para disimularlo. Vaya usted a saber con esta gentuza.
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#18 javic
#14 El enemigo tiene misiles hipersónicos.
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millanin #26 millanin
#18 Mejor todavía.
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zelfspot #19 zelfspot
Yo digo que esta escondido. Y su hijo tambien. Porque planean tirar una bomba nuclear y quieren estar ilocalizables.
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lolerman #30 lolerman
Puede que esté muerto. Puede que sea una rata cobarde en un bunker o fuera del país por miedo a perder la guerra o a que le cacen.

Lo que está claro es que con la presencia mediática a la que nos tiene acostumbrado, que esta última semana su presencia sean dos videos hechos con IA fuera de sus entornos habituales llama muchísimo la atención.
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millanin #11 millanin
Este muerto está muy vivo 3.
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security_incident #12 security_incident
#11 Sí, pero tiene un anillo mágico. En el segundo 28 está, en el 29 desaparece y luego vuelve a su sitio  media
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millanin #14 millanin
#12 Con lo fácil que sería despejar cualquier duda. Tan solo tiene que hacer una declaración pública rodeado de todos sus allegados políticos para que den fe de que es él. A ser posible a cielo abierto para que haya buena luz y avisando con tiempo para que los periodistas estén preparados.
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menéame