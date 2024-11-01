Netanyahu publica un segundo vídeo “Cafetería” en medio de rumores, lo que provoca nuevas acusaciones de uso de inteligencia artificial [ENG]  

La situación parece ser la misma con el vídeo actual, ya que muchos usuarios afirman que también está generado por inteligencia artificial. Algunos observadores con buen ojo han notado que sus orejas parecen desproporcionadamente grandes y que su anillo desaparece en el vídeo. Aunque la autenticidad del vídeo no ha sido confirmada por fuentes oficiales de Israel, está claro que el país está decidido a mostrar una imagen de fortaleza y tranquilizar a los ciudadanos sobre el estado de salud de su primer ministro.