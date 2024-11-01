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La Argentina de Milei, en "recesión profunda": el segundo país con mayor caída industrial, por detrás de la Hungría de Orbán
Según datos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), desde que Milei se hizo con la presidencia, se perdieron 100.000 puestos de trabajo en el sector de la industria
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#1
tul
en que cabeza cabe dejarle dirigir un pais a enfermo mental ultraderechista?
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#5
MiguelDeUnamano
#1
Vistos los resultados electorales en tantos países, parece que es la norma y no la excepción.
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#7
Edheo
#5
Y más países se unirán al combo!!!!
Hasta que surjan los nuevos "defraudados", tardará mucho en cambiar la tendencia
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#3
Rogue
Ahora entiendo porque saltaba tanto el otro día en el escenario. Lo estaba celebrando!
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#4
vGeeSiz
Según datos de la Universidad de Buenos Aires (UBA)..........
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#9
wildseven23
Pero, para los subnormales de Vox el malo es el Perro, y este puto loco es lo mejor.
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#2
MoñecoTeDrapo
*
Efecto zapato de talla pequeña: cuando se lo quiten sentirán el alivio.
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#8
pirat
Viene a ser inversamente proporcional el nivel de insultos ( En este caso al país anfitrión ) a lo que puedas alardear de propia gestión...
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#6
GuerraEsPaz
vino a luchar contra la inflaccion y termino cortando con la motosierra el cable del freno. mas tonto y no nace
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Hasta que surjan los nuevos "defraudados", tardará mucho en cambiar la tendencia