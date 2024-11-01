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El Mundo se ríe de nosotros: Turistas MAGA destruidos en Europa [ENG]

El Mundo se ríe de nosotros: Turistas MAGA destruidos en Europa [ENG]  

Youtuber estadounidense: Cuando sales de la burbuja de los medios estadounidenses, te das cuenta de que el mundo no nos toma en serio, se ríen de nosotros. Mirad este letal show de comedia de Victor Petrascan de una autopsia del ego americano mediante un arrogante turista eeuu que trata de sacar los temas habituales de la prensa de eeuu. "Sabéis quién es el líder de UK Reform? Su apariencia es como en los cuentos cuando la princesa besa una rana y ésta se transforma en un príncipe. Él es como una transformación a medias." LOL

| etiquetas: maga , bromas , europeos , victor patrascan , show
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6 comentarios
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Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
joder, menuda ración de humillación le da el humorista a su audiencia USAna xD xD
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#6 chavi
#3 Es un abusón. No se le puede poner más fácil... xD
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CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
aunque para ser fieles a la verdad ya nos reiamos de la caterva estadounidense mucho antes que aparecieran los retrasados de los maga.
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Elbaronrojo #2 Elbaronrojo
Hay un montón de videos sobre ese tema y otros como las diferencias entre las ventanas de allí y las que se usan aquí o la fanta de naranja.

Hace unos días que vi el vídeo de una mujer de Nebraska que explicaba las diferencias entre la agricultura estadounidense y la europea y como las grandes granjas, como la de la familia Kent, están enfocadas a exportar y no a producir alimentos. Incluso estuvo en Almería viendo los campos de invernaderos y explicando como se crearon y como ese trozo de tierra produce más que todo Estados Unidos.
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Virusaco #1 Virusaco
LOL que me LOL!!

Salu3
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spacos #5 spacos
Lo he disfrutado !!
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menéame