El Mundo se ríe de nosotros: Turistas MAGA destruidos en Europa [ENG]  

Youtuber estadounidense: Cuando sales de la burbuja de los medios estadounidenses, te das cuenta de que el mundo no nos toma en serio, se ríen de nosotros. Mirad este letal show de comedia de Victor Petrascan de una autopsia del ego americano mediante un arrogante turista eeuu que trata de sacar los temas habituales de la prensa de eeuu. "Sabéis quién es el líder de UK Reform? Su apariencia es como en los cuentos cuando la princesa besa una rana y ésta se transforma en un príncipe. Él es como una transformación a medias." LOL