Meloni da un paso más en su ruptura con Israel: “Condeno la masacre de civiles palestinos (…) Italia apoyará las sanciones”

Giorgia Meloni ha roto ya del todo con la posición de cómoda cercanía que su Gobierno mantuvo durante meses con Israel. La primera ministra italiana ha endurecido su discurso hasta un punto difícil de imaginar hace solo unos meses: ha condenado “la masacre de civiles palestinos”, ha afirmado que Israel “ha cruzado el límite” con una reacción desproporcionada en Gaza y ha respaldado las sanciones propuestas por la Comisión Europea. No se ha quedado ahí. Roma ha decidido además suspender la renovación automática del acuerdo bilateral de cooperaci