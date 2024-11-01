Pete Hegseth lee un versículo bíblico falso de Pulp Fiction en un servicio de oración en el Pentágono

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Donald Trump, recitó un supuesto pasaje de la Biblia que, en realidad, era un famoso monólogo inventado para la película Pulp Fiction. Hegseth lo hizo durante un servicio de oración en el Pentágono.
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Han cantado bingo!!!
La potencia militar más salvaje del mundo está en manos de auténticos descerebrados que se rigen por la soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza.
xcancel.com/clashreport/status/2044720988869292038
www.youtube.com/watch?v=952Dx9JR18M
Menudos payasos...
Y que los payasos me perdonen, que son gente muy respetables.