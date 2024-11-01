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Pete Hegseth lee un versículo bíblico falso de Pulp Fiction en un servicio de oración en el Pentágono

Pete Hegseth lee un versículo bíblico falso de Pulp Fiction en un servicio de oración en el Pentágono

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Donald Trump, recitó un supuesto pasaje de la Biblia que, en realidad, era un famoso monólogo inventado para la película Pulp Fiction. Hegseth lo hizo durante un servicio de oración en el Pentágono.

| etiquetas: pete hegseth , fake , versiculo , pulp fiction
10 1 0 K 140 actualidad
11 comentarios
10 1 0 K 140 actualidad
fofito #6 fofito
Criminal, fanático religioso ...y gilipollas.

Han cantado bingo!!!
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Feindesland #11 Feindesland
#6 Línea, en todo caso :-D
0 K 17
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Nadie al volante.
La potencia militar más salvaje del mundo está en manos de auténticos descerebrados que se rigen por la soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza.
2 K 38
Dakaira #8 Dakaira *
Lo de Ezequiel ???
xD xD xD
1 K 35
Andreham #2 Andreham
Servicio de oración en el lugar donde se decide a quién vas a matar hoy.
2 K 32
WcPC #4 WcPC
No jodas...
Menudos payasos...
Y que los payasos me perdonen, que son gente muy respetables.
1 K 27
Spirito #7 Spirito
"Antes entrará un camello por el agujero de una aguja que un yanquinejo con karma superior a 10 en el reino de los cielos" (Meneantes 12.5) :troll:
1 K 27
ombresaco #3 ombresaco
Una muestra de que hay creyentes que en realidad son gregarios, pero no saben en qué creen?
1 K 26
#9 Sacapuntas *
¡Bueno, cómo se van a poner los telepredicadores que infundieron sabiduría al yayo zanahorio! ¿Y qué dice la jefa de la Oficina de la Fe de EEUU? Joder, menudo circo. :palm:
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Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
A ver cuándo le revienta el hígado a este gilipollas maligno.
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menéame