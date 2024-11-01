350 exministros, embajadores y funcionarios europeos instan a la UE a suspender el Acuerdo de Asociación con Israel

Un grupo de 350 exministros, embajadores y altos funcionarios europeos ha instado a la Unión Europea (UE) a suspender el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, acusando a Tel Aviv de incumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. En una declaración conjunta emitida este miércoles, los firmantes afirmaron que, mientras la atención mundial se desvía, el gobierno israelí ha intensificado su política de ocupación ilegal y las violaciones de derechos humanos hasta un nivel intolerable.