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350 exministros, embajadores y funcionarios europeos instan a la UE a suspender el Acuerdo de Asociación con Israel

350 exministros, embajadores y funcionarios europeos instan a la UE a suspender el Acuerdo de Asociación con Israel

Un grupo de 350 exministros, embajadores y altos funcionarios europeos ha instado a la Unión Europea (UE) a suspender el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, acusando a Tel Aviv de incumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. En una declaración conjunta emitida este miércoles, los firmantes afirmaron que, mientras la atención mundial se desvía, el gobierno israelí ha intensificado su política de ocupación ilegal y las violaciones de derechos humanos hasta un nivel intolerable.

| etiquetas: ue , israel , acuerdo , violencia , derechos humanos , suspensión
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4 comentarios
36 7 0 K 439 actualidad
loborojo #1 loborojo
Firmas para exigir la suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel en vista de las violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel

eci.ec.europa.eu/055/public/#/screen/home
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Aokromes #4 Aokromes
que empiezen a referirse a la zona como "palestina ocupada"
2 K 48
HeilHynkel #3 HeilHynkel
No deja de ser curioso como la masa en general calla cual meretriz de baja cotización hasta que por fin alguien se atreve a decir las cosas.

Pedro Sanchez, el Lenin español.
1 K 38
freeclimb #2 freeclimb *
El IV Reich es Israel.
1 K 30

menéame