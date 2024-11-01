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Demando a Inda y Okdiario por inventar que la Guardia Civil dice que soy miembro de una red de acoso (Rubén Sánchez)
Hoy interpongo una nueva demanda contra Eduardo Inda y Okdiario tras inventar que la Guardia Civil dice que soy "miembro de una red de acoso". La interpongo en los juzgados de Sevilla.
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:
rubén sánchez
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demanda
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inda
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okdiario
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#1
Leon_Bocanegra
Así lo metieran en la cárcel y cerrasen ese medio infecto.
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#4
karakol
A cada mentira, una demanda.
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#2
powernergia
Ánimo.
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#3
pirat
libertaz de mentir, enfangar y robar
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#6
KaBeKa
Aunque gane todos los juicios es un ejercicio de desgaste bastante grande al que le están sometiendo, teniendo que lidiar siempre con esta gente que sólo sabe enmierdar, mentir, tergiversar y en última instancia sembrar porque siempre queda algo y a más de uno se le quedará la idea que se pretende: "algo habrá hecho cuando hablan de él".
Debe de agotar bastante estar dedicando tanto tiempo a solamente defenderte de injurias.
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#7
josde
Inda y su panfleto OkKadiario de lo peor y mas bulero en los medios de desinformación.
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#8
Joker_2O
Lo que tiene que aguantar este tío es increíble, yo me habría derrumbado hace mucho, el estrés constante machaca.
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#9
Mikhail
#8
Esa es la estrategia del sistema, agotar a los que luchan contra la corrupción y utilizarlos como ejemplo para que nadie se atreva a denunciar. Al final, siempre ganan los malos porque tienen recursos ilimitados y carecen de moral y escrúpulos para utilizarlos.
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#10
chochis
#9
Esa es la estrategia del
sistema
capital
, agotar a los que luchan contra la corrupción y utilizarlos como ejemplo para que nadie se atreva a denunciar. Al final, siempre ganan los
malos
ricos
porque tienen recursos ilimitados y carecen de moral y escrúpulos para utilizarlos.
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#5
devilinside
Siuuu
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menéame
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Debe de agotar bastante estar dedicando tanto tiempo a solamente defenderte de injurias.
sistemacapital, agotar a los que luchan contra la corrupción y utilizarlos como ejemplo para que nadie se atreva a denunciar. Al final, siempre ganan los malosricos porque tienen recursos ilimitados y carecen de moral y escrúpulos para utilizarlos.