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Respuesta de Pedro Sánchez en la cumbre hispano-Brasileña celebrada en Barcelona a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid

Respuesta de Pedro Sánchez en la cumbre hispano-Brasileña celebrada en Barcelona a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid  

El presidente del Gobierno ha señalado a Ayuso, humillándola por completo con una lección de clase y educación. Humillación máxima de Pedro Sánchez y Lula da Silva a Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo, a quien han criticado junto a Santiago Abascal por el pacto en Extremadura

| etiquetas: barcelona , cumbre , brasil , españa , pedro , sánchez , respuesta , ayuso
16 3 1 K 208 politica
8 comentarios
16 3 1 K 208 politica
A.more #1 A.more *
La diferencia entre un político y un mojón de perro. Uno habla y los otros apestan.
De.verdad.alguien vota.para.que los represente está basura?
No imagino a moreno bonilla, que también es de derechas soltando esos escrementos por la boca
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Ludovicio #2 Ludovicio
#1 Cada uno da lo que sus votantes exigen.
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#7 omega7767
#1 Bonilla es mas diplomatico, pero dudo que sus leyes sean muy diferentes de la de otros dirigentes del PP
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vicus. #4 vicus. *
Madrileños y Madrileñas, lo siento de veras, pero la comunidad de Madrid es hoy en día, el grano en el culo, la hemorroide perpetua e insufrible, el garbanzo negro, la manzana podrida del cesto, la flor y nata de lo peor que hay en cada rincón de España. Es una vergüenza para Madrid y para la mayoría de los españoles que se tenga como presidenta a una señora que no conoce la vergüenza ni sabe lo que es la educación y el saber estar, una lata vieja tirada en cualquier vertedero, tiene más gracia y estilo. Menuda la petarda de la presi que tenéis, joder...
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Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
#4 Sí amigo, a nosotros nos lo vas a decir que vivimos aquí. Y lo peor es ver cómo tanto fanático sigue tan contento con ella porque "puta izquierda" y "qué caña mete"
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#3 soberao *
No hay que entrar en el juego de la ultraderecha, esta gente no aprende. Se les ignora porque "cuando las personas mayores están hablando los niños chicos se cayan la boca" y "a palabras necias oídos sordos".
No hay que dar a esta gente un protagonismo que no merecen. Que hablen con su mamá y que le dé dos besos pero lo que dicen que lo escuchen en su casa y poco más.
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joffer #6 joffer
Pero si ella y MAR lo único que quieren es estar en portada. Da igual como ni por qué
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kikoanna2 #5 kikoanna2
Con la mania que tienen de llevarse todo a Madrid ya es curioso que esto lo hagan en Barcelona.
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menéame