Respuesta de Pedro Sánchez en la cumbre hispano-Brasileña celebrada en Barcelona a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid  

El presidente del Gobierno ha señalado a Ayuso, humillándola por completo con una lección de clase y educación. Humillación máxima de Pedro Sánchez y Lula da Silva a Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo, a quien han criticado junto a Santiago Abascal por el pacto en Extremadura
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De.verdad.alguien vota.para.que los represente está basura?
No imagino a moreno bonilla, que también es de derechas soltando esos escrementos por la boca
No hay que dar a esta gente un protagonismo que no merecen. Que hablen con su mamá y que le dé dos besos pero lo que dicen que lo escuchen en su casa y poco más.