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El PP presenta su ley de vivienda: facilitar los desahucios a bancos y fondos buitres y eliminar la protección de vulnerables

El PP presenta su ley de vivienda: facilitar los desahucios a bancos y fondos buitres y eliminar la protección de vulnerables

La propuesta de Feijóo considera que una familia monoparental con varios menores a cargo no es vulnerable si ingresa más de 900 euros

| etiquetas: vivienda , ley , pp , feijoo
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28 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Review
Como siempre el PP en el lado del pueblo
8 K 85
javibaz #13 javibaz
#1 al lado de los que les financian que no son sus votantes.
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#17 tierramar
#1 Es que estar al lado del pueblo es populista! Qué vulgaridad! :-D
0 K 18
#25 Eukherio *
#1 Es lo que quieren sus votantes, sin ironías. En Internet se ve a muchos con 0 pisos en propiedad insistiendo en que cuando se acabe con los okupas bajarán los alquileres.
0 K 8
oceanon3d #28 oceanon3d *
#1 La explicación es simple ... se ha puesto varias veces pero es bueno recordarlo para los que se dejan engañar por Ana Rosa, el Iker o el enano pelirrojo de la hormigas.  media
0 K 8
skaworld #12 skaworld *
La propuesta del PP para solucionar la crisis de la vivienda es convertir el modelo especulativo en aun mas rentable eliminando riesgo. Asi concentrará mas inversion y al aumentar la demanda de pisos... seguro que bajan los precios.

Genios, fieras, monstruos, premio FIFA de economia
3 K 53
#3 laruladelnorte *
una unidad familiar compuesta por un único adulto con varios menores, mayores o enfermos a cargo (u otras situaciones límite similares) que cobre 901 euros y con ello tenga que hacer frente al pago de la vivienda, los suministros básicos, la cesta de la compra y demás gastos no se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

Frijolito nunca defrauda,siempre consecuente con lo que se espera de ellos...
3 K 44
angelitoMagno #8 angelitoMagno *
En España hay más propietarios que gente que personas de alquiler. Un 70-30 El PP va a por esos votos.
1 K 30
oceanon3d #21 oceanon3d *
#8 En España el 84% de los propietarios posee una sola vivienda ... ¿y sabes que? tiene hijos y nietos en alquiler ... y muchos tienen que poner a fin de mes para ayudarlos.

Así que va a ser que no; el PP les sale caro ... como a todas la rentas familiares hasta 200.000€que salen perdiendo con ese partido.

PD: por descontado a ese 84% tampoco le van a ocupar la vivienda.
1 K 18
Ovlak #22 Ovlak
#8 Ser propietario no te convierte, automáticamente, en rentista. La mayoría de propietarios tiene una única propiedad: en la que vive. El 82% para ser más concreto.
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loborojo #26 loborojo
#8 En España hay menos rentistas que personas viviendo en alquiler.
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Graffin #2 Graffin
Sin duda eso va a hacer que baje el precio de los alquileres y de las viviendas en venta.
Spoiler, no.
2 K 22
neiviMuubs #16 neiviMuubs
Populismo para los que sean rentistas y los que le hayan comprado la propaganda a susana griso y compañia de que todos necesitamos tener securitas direct en el piso.

No hacen nada por quitar poder a los fondos buitre y los especuladores que están entre las fuentes del problema, al contrario, según la noticia incluso les facilita el sacar la pasta a la ciudadanía. Y más ladrillo.
1 K 18
#19 carraxe
Chorizos rentistas corruptos sionistas ladrones hijos de puta
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mariKarmo #20 mariKarmo
Corre! ves y vótalos! imbécil!
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sleep_timer #5 sleep_timer
Millones de mononeuronales les votarán, son asi ellos.
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Javi_Pina #15 Javi_Pina
Una dosis de libertad para el pueblo.
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radon2 #18 radon2
Los facha-pobres encantados con la noticia.
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Moderdonia #7 Moderdonia
El problema de la vivienda se solucionaría si todos nos hiciésemos concejales del PP en Alicante.
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#23 username
No esperaba menos
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#27 eugeniodl
Y, ¿sus votantes que ven?
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uyquefrio #10 uyquefrio
La ley de los rentistas...
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asola33 #9 asola33
La protección a los vulnerables es ponerlos en una lista negra de inquilinos.
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hdblue #6 hdblue
¿Y estas medidas en que ayudan a la ciudadania a acceder a una vivienda?
No, en serio. ¿Alguien puede explicármelo?
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c0re #11 c0re
#6 más bien a salir de ella.
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#4 j3j3j3j3 *
es comprensible , tiene que ganarse el bocadillo :wall: :wall: :wall:
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Quel #24 Quel
Que buena gente es esa del plural, siempre a favor de lo bueno y en contra de lo malo. No como esos del pp, que están em contra de lo bueno y a favor de lo malo.
:roll:
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#14 Bravok1
Si es que dan ganas de votarles.....:-D :-D :troll:
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menéame