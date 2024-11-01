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El PP presenta su ley de vivienda: facilitar los desahucios a bancos y fondos buitres y eliminar la protección de vulnerables
La propuesta de Feijóo considera que una familia monoparental con varios menores a cargo no es vulnerable si ingresa más de 900 euros
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:
vivienda
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ley
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feijoo
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#1
Review
Como siempre el PP en el lado del pueblo
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#13
javibaz
#1
al lado de los que les financian que no son sus votantes.
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#17
tierramar
#1
Es que estar al lado del pueblo es populista! Qué vulgaridad!
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#25
Eukherio
*
#1
Es lo que quieren sus votantes, sin ironías. En Internet se ve a muchos con 0 pisos en propiedad insistiendo en que cuando se acabe con los okupas bajarán los alquileres.
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#28
oceanon3d
*
#1
La explicación es simple ... se ha puesto varias veces pero es bueno recordarlo para los que se dejan engañar por Ana Rosa, el Iker o el enano pelirrojo de la hormigas.
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#12
skaworld
*
La propuesta del PP para solucionar la crisis de la vivienda es convertir el modelo especulativo en aun mas rentable eliminando riesgo. Asi concentrará mas inversion y al aumentar la demanda de pisos... seguro que bajan los precios.
Genios, fieras, monstruos, premio FIFA de economia
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#3
laruladelnorte
*
una unidad familiar compuesta por un único adulto con varios menores, mayores o enfermos a cargo (u otras situaciones límite similares) que cobre 901 euros y con ello tenga que hacer frente al pago de la vivienda, los suministros básicos, la cesta de la compra y demás gastos no se encuentra en una situación de vulnerabilidad.
Frijolito nunca defrauda,siempre consecuente con lo que se espera de ellos...
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#8
angelitoMagno
*
En España hay más propietarios que gente que personas de alquiler. Un 70-30 El PP va a por esos votos.
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#21
oceanon3d
*
#8
En España el 84% de los propietarios posee una sola vivienda ... ¿y sabes que? tiene hijos y nietos en alquiler ... y muchos tienen que poner a fin de mes para ayudarlos.
Así que va a ser que no; el PP les sale caro ... como a todas la rentas familiares hasta 200.000€que salen perdiendo con ese partido.
PD:
por descontado a ese 84% tampoco le van a ocupar la vivienda.
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#22
Ovlak
#8
Ser propietario no te convierte, automáticamente, en rentista. La mayoría de propietarios tiene una única propiedad: en la que vive. El 82% para ser más concreto.
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#26
loborojo
#8
En España hay menos rentistas que personas viviendo en alquiler.
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#2
Graffin
Sin duda eso va a hacer que baje el precio de los alquileres y de las viviendas en venta.
Spoiler, no.
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#16
neiviMuubs
Populismo para los que sean rentistas y los que le hayan comprado la propaganda a susana griso y compañia de que todos necesitamos tener securitas direct en el piso.
No hacen nada por quitar poder a los fondos buitre y los especuladores que están entre las fuentes del problema, al contrario, según la noticia incluso les facilita el sacar la pasta a la ciudadanía. Y más ladrillo.
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#19
carraxe
Chorizos rentistas corruptos sionistas ladrones hijos de puta
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#20
mariKarmo
Corre! ves y vótalos! imbécil!
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#5
sleep_timer
Millones de mononeuronales les votarán, son asi ellos.
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#15
Javi_Pina
Una dosis de libertad para el pueblo.
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#18
radon2
Los facha-pobres encantados con la noticia.
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#7
Moderdonia
El problema de la vivienda se solucionaría si todos nos hiciésemos concejales del PP en Alicante.
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#23
username
No esperaba menos
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#27
eugeniodl
Y, ¿sus votantes que ven?
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#10
uyquefrio
La ley de los rentistas...
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#9
asola33
La protección a los vulnerables es ponerlos en una lista negra de inquilinos.
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#6
hdblue
¿Y estas medidas en que ayudan a la ciudadania a acceder a una vivienda?
No, en serio. ¿Alguien puede explicármelo?
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#11
c0re
#6
más bien a salir de ella.
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#4
j3j3j3j3
*
es comprensible , tiene que ganarse el bocadillo
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#24
Quel
Que buena gente es esa del plural, siempre a favor de lo bueno y en contra de lo malo. No como esos del pp, que están em contra de lo bueno y a favor de lo malo.
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#14
Bravok1
Si es que dan ganas de votarles.....
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28
comentarios)
menéame
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Genios, fieras, monstruos, premio FIFA de economia
Frijolito nunca defrauda,siempre consecuente con lo que se espera de ellos...
Así que va a ser que no; el PP les sale caro ... como a todas la rentas familiares hasta 200.000€que salen perdiendo con ese partido.
PD: por descontado a ese 84% tampoco le van a ocupar la vivienda.
Spoiler, no.
No hacen nada por quitar poder a los fondos buitre y los especuladores que están entre las fuentes del problema, al contrario, según la noticia incluso les facilita el sacar la pasta a la ciudadanía. Y más ladrillo.
No, en serio. ¿Alguien puede explicármelo?