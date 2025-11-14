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Las imágenes por satélite revelan la magnitud de las demoliciones israelíes y la destrucción de pueblos libaneses (EN)
Las imágenes de satélite y los vídeos obtenidos por BBC Verify revelan que las demoliciones israelíes están arrasando pueblos y aldeas del sur del Líbano.
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#2
Kalandraka125
Bueno, pues otro set completo de crímenes de guerra en marcha. Israel los colecciona como si fuesen pokemons. Mientras tanto en los programas de debate de por las mañanas, se debate sobre si los de la flotilla humanitaria fuman porros o son cigarros de liar.
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#13
mcfgdbbn3
#2
: Y no te olvides de tachar a Greta Thumberg de exagerada.
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#1
Tkachenko
Esto habría que investigarlo, a ver si va a formar parte de una limpieza étnica
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#3
Supercinexin
#1
Habrá que estudiarlo, formar una Comisión participada por todas las partes involucradas, tener en cuenta contexto cultural e histórico, hacer las pertinentes apreciaciones poblacionales, indagar en las raíces del conflicto sin dejar de lado la situación contextual e histórica de nadie, sopesar las distintas coyunturas y eventos intergeneracionales que han desembocado en tan peliagudos escenarios bélicos donde un pueblo oprimido ha tenido que hacer frente con gran valentía a multitud de…
» ver todo el comentario
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#9
suppiluliuma
#1
#3
Hola, chicos, por casualidad, ¿no os estaréis referiendo a esto?
-
How the AP estimated 10,300 new graves in occupied Mariupol
-
Building on Ruins - The Russification of Mariupol, One Apartment Block at a Time
-
Russia's War for Demographic Control
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#11
makinavaja
#1
¿Como puedes pensar eso de Israel, por jehová?
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#12
mcfgdbbn3
*
#1
: Por supuesto, esto es lesa humanidad.
No puedes "borrar del mapa" localidades enteras, es borrar una herencia cultural incluso aunque sean todo edificaciones modernas.
Pero como tienen dinero, parece que da igual.
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#14
YoSoyTuPadre
*
Es bueno recordar que a parte de la guerra de Irán, los israelíes aprovecharon que buena parte de las posiciones del sur del Líbano de Hezbolla había finalizado su traspado al ejército regular libanés como parte de los acuerdo de paz, por eso hay tantos soldados libaneses muertos especialmente en los primeros días, y por qué Israel se puso a bombardear los puentes sobre el río Litani para dificultar que Hezbolla lo cruzase para recuperar las posiciones, spoiler: no lo lograron del todo y Hezbolla ya recuperó varias
Esto es un aviso a navegante por si queda alguien qurle aún cree en la palabra del gobierno de Israel
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#7
Fisionboy
La comunidad internacional debería hacer pagar a Israel cada ladrillo de cada edificio destruido tanto en Gaza como en Líbano antes de desmantelar ese nido de ratas por completo. Que se cree un estado nuevo en América para ellos y dejen en paz a la gente de oriente medio... (si es que algo así es posible).
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#8
luckyy
#7
y después desaparecer como país de la faz de la tierra
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#6
MiguelDeUnamano
Consecuencia de la permisividad que se ha tenido con ellos, y que todavía "el mundo libre" no se plantee en serio excluir a Israel de todo tipo de relaciones y eventos, y de ser necesario, hacerlo extensivo a quienes mantengan acuerdos comerciales o militares con ellos.
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#10
Tkachenko
Os he comentado que han estrenado la segunda parte de "Un mermado viene a verme"?? Es buenísima
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#4
Aokromes
lastima que todos los paises vecinos son musulmanes, si no, los llenaria de cerdos para que los sionistas no quisiesen ir nunca. estaria bien una mega granja china de esas de 1 millon de cerdos.
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#5
aupaatu
*
Cosas de los elegidos por el Maligno y sus rituales sagrados.
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14
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menéame
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- How the AP estimated 10,300 new graves in occupied Mariupol
- Building on Ruins - The Russification of Mariupol, One Apartment Block at a Time
- Russia's War for Demographic Control
No puedes "borrar del mapa" localidades enteras, es borrar una herencia cultural incluso aunque sean todo edificaciones modernas.
Pero como tienen dinero, parece que da igual.
Esto es un aviso a navegante por si queda alguien qurle aún cree en la palabra del gobierno de Israel